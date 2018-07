“Sí Pendeja, we do”, le ‘responde’ Sarah Hoch a Melania

La directora del GIFF portó una chamarra con un mensaje en respuesta al que envió en su momento la esposa del presidente de EE. UU. cuando fue a visitar uno de los centros de detención para niños migrantes en Texas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- A manera de protesta, la directora y fundadora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), Sarah Hoch, portó una chamarra en la que en la espalda decía “Sí Pendeja, we do”, en respuesta al mensaje que envió en su momento Melania Trump quien rumbo a visitar uno de los centros de detención para niños migrantes en Texas, usó una prenda similar en la que se leía “I really don´t care, do you?” (“Realmente no me importa, ¿a ti?”).

La imagen que fue captada durante la gala del viernes en homenaje al actor Damián Alcázar y fue compartida y comentada cientos de veces por usuarios de Facebook quienes destacaron el valor de Sarah Hoch para llevar a cabo esta protesta que calificaron de brillante.

Fue en junio pasado cuando la primera dama estadounidense portó la controvertida chamara, previo a reunirse con niños migrantes que habían sido separados de sus padres, situación que causó el descontento y la indignación de la comunidad migrante en Estados Unidos y de diversos actores de la política y otros ámbitos, como en este caso de Sarah Hoch quien aprovechó la gala del GIFF del viernes para manifestarse.

