Si no vendemos no hay comida, dicen comerciantes

San Miguel de Allende.- Los indicios balísticos que encontró el abuelo del menor de edad asesinado en el camino que lleva a la comunidad Boca de Liras, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente, según reveló el abogado, Manuel Torres Saucedo, quien declaró que los peritos no encontraron esos indicios no por ineficiencia, sino por la naturaleza de los hechos.

“Tomamos el caso luego de que el señor nos llamara de manera urgente, porque tenía lo que él consideraba los casquillos que se usaron para matar a su nieto y lesionar a su hijo”.

El niño Alejandro Pichardo Guerrero murió la noche del domingo, tras recibir un impacto de bala en el pecho cuando viajaba en una camioneta sobre el camino a la comunidad Boca de Liras. Lo sepultaron el miércoles y ese día, su abuelo, José Pueblito Guerrero, encontró lo que podría ser tres de los casquillos que disparó el homicida.

Lo que se le indicó al señor Pueblito, dijo, fue que hiciera una llamada al 911 para que la Policía recogiera esos elementos balísticos.

Informó que esos casquillos se integrarán a la carpeta debidamente, “pero como tenemos la emergencia sanitaria del Covid-19, no podemos disponer (del Ministerio Público) (…) el Fiscal General emitió un comunicado en el que señalaba que el Ministerio Público iba a tener abiertas sus instalaciones pero que se pedía si no fuera urgente, no acudieran”.

Este caso, explicó Torres, en apariencia es urgente, “pero no tiene la urgencia que exige la ley”.

Dijo que no es que hayan actuado mal los peritos al no identificar los casquillos, “hubo un ataque en despoblado, en la noche (…) Semefo intervino en el hospital, no en el lugar del hecho”, finalizó.