Si no se remodela estadio no se podrá tener equipo de ascenso: Regidor

Irapuato. – El regidor Francisco Chacón aseguró que las obras en el estadio Sergio León Chávez no afectan en nada un posible ascenso del equipo irapuatense, así como aseguró que sí se le dio aviso a la Desarrollada de Fútbol sobre la ejecución de la remodelación de la obra.

Precisó lo siguiente: “Nosotros tenemos todo legal para poder ingresar, incluso un servidor personalmente fue a la oficina del encargado, del señor Rocha, yo fui dos veces, la primera para hacer la remodelación del estadio y la segunda cuando íbamos a ingresar como tal, yo personalmente hablé con él y la tercera por teléfono para decirle que estábamos entrando al estadio para remodelar, él tenía conocimiento plenamente de eso”.

Explicó que, de haber juegos, se llevarán a cabo a puerta cerrada y lo más probable que no sea en los estadios, pero de haber partidos el Estadio Sergio León Chávez tiene la cancha lista para que se pueda jugar, cuyos juegos iniciarían el 15 de junio, como fecha preliminar.

Dijo que el señor Rocha no es el dueño del equipo, pues el Atlético Irapuato es de la Desarrollada de Fútbol de Celaya, por lo que los acuerdos y tratos se están haciendo con ellos, y que incluso en la Primera y Segunda División ni siquiera conocen a Jorge Rocha.

Mencionó que el Gobierno Municipal firmó un convenio con la asociación Irapuato AC para poder ingresar al estadio y realizar las remodelaciones sin mayor dificultad, por lo que fue Jorge Rocha quien a la fuerza ingresó al estadio para colocar candados y cambiar las chapas.

Precisó que, de no llevarse a cabo la remodelación del estadio, no se podría tener equipo de ascenso por más que ganará la liguilla, porque no cumple con los requisitos del cuadernillo.

