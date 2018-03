Si no se liberan predios para accesos Teresas-Cervera se reasignaran recursos: MMM

En esta situación se encuentran dos o tres proyectos, de los cuales el gobernador no dio mayor referencia, además del municipio de Acámbaro

Lourdes Vázquez

León.- El gobernador Miguel Márquez Márquez advirtió que si el municipio de Guanajuato no libera los predios para la construcción del nuevo acceso Las Teresas-Cervera en un mes, se reasignarán los 54 millones de pesos que se tienen destinados para ello.

Y en este mismo caso se encuentra el municipio de Acámbaro con la construcción del puente ‘La Maquinita’, para el cual se cuenta con un recurso de 130 millones de pesos.

Publicidad

“Yo les decía a los alcaldes, en un mes más yo reasigno recursos, porque los tiempos ya nos acortan esos recursos no se pueden quedar ahí y si de plano no se tiene, si por cualquier circunstancia no cumple para la inversión que vamos a ejecutar, yo les doy chance un mes más y sino reasigno recursos porque hay más proyectos, por eso es importante que les den la recia y esto es para todos (los municipios)”, manifestó.

Y es que a decir del mandatario estatal, en esta situación se encuentran dos o tres proyectos, de los cuales no dio mayor referencia.

En el caso de la capital del estado, aseguró que no se puede licitar la obra de 1.1 kilómetros que conectará la colonia Las Teresas con Cervera, porque el gobierno municipal no ha confirmado la totalidad de los predios. Esto pese a que el alcalde, Edgar Castro Cerrillo ha declarado que solo falta un terreno por comprar, incluso el 13 de febrero en la inauguración de la ampliación de la carretera Yerbabuena- Puentecillas se informó de esta forma.

“Yo ya estoy listo, el gobierno del estado, son más de 50 millones de pesos que tenemos listos para lanzar la licitación, creo que iba avanzando, la verdad es que ya no le pregunté a Edgar, pero estamos listos para sacar la licitación, pero no podemos salir a licitar mientras no nos confirmen los predios y es una obra que se las podemos dejar terminada antes de que concluya la administración, pero nos urge”, apuntó el mandatario estatal.

Por lo que respecta al municipio de Acámbaro, afirmó que ya se había licitado la obra de la construcción de dicho puente, pero se declaró desierta porque el ayuntamiento no liberó los terrenos “y ahorita le voy a decir, tienen un mes, te voy a dar una segunda oportunidad, si en un mes me liberas los predios, lo vuelvo a licitar y va la obra y sino, pues adiós a ‘La Maquinita’, nosotros nos tocó hacer desde el proyecto ejecutivo y la inversión, nos tocó hacer la liberación de los predios”.

Dijo que sería el primer puente en dicho municipio y el derecho de vía costaba alrededor de 5 millones de pesos, mientras que el proyecto ejecutivo que elaboró el estado costó alrededor de 3 millones de pesos, “ya no me pidas que yo te compre la tierra mano”.

e