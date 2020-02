Si no hay homologación salarial para preventivos se revocará apoyo de Fondo Estatal

María Espino

Guanajuato.- Locatarios del Mercado Hidalgo, Museo de las Momias de Guanajuato y algunos de los comerciantes que se emplazan en la vía pública en distintos puntos de la ciudad calificaron de injusta, incongruente e irresponsable la declaración del alcalde Alejandro Navarro Saldaña. La declaración que dijo de que si en la sesión de Pleno se tumba el incremento que ya habían impuesto al pago de permisos no habrá aumento salarial a policías debido a que no hay dinero para ello; dijeron que está culpando a los comerciantes.

Comentaron que ahora los está responsabilizando de no querer homologar el salario de los policías tal como ya lo había anunciado hace unos días; además calificaron su gobierno de opresor y autoritario.

Lo anterior se dio a conocer durante una rueda de prensa que realizaron los comerciantes en la entrada principal del Mercado Hidalgo en donde pegaron varias cartulinas con mensajes a Alejandro Navarro y su gobierno, además amenazaron con manifestarse durante el Rally México-Guanajuato si el Ayuntamiento no aprueba la propuesta que ha hecho la Comisión de Servicios Públicos y Mercados del Ayuntamiento para que se haga un cobro justo y una regularización conforme a Ley.

José Luis Segoviano, comerciante del Museo de las Momias de Guanajuato, dijo “Consideramos que esta declaración del Presidente municipal es una justificación irresponsable ante la falta de una programación razonable en la aplicación de los recursos del municipio ya que el museo de las momias es el segundo principal ingreso de recursos y si hubiera una buena programación y destinara los recursos de manera responsable que no hubiera desvió de recursos alcanzaría para pagar a los elementos que él dice que no se van a pagar (…) por lo tanto consideramos que no ha tenido la capacidad de programar bien los recursos que entraban al municipio

También comentaron que Navarro debe dejar de sacar las Momias y exhibirlas en cualquier espacio inadecuado para ello, pues comentaron que hasta parece que es un circo.

Por su parte el líder de un grupo de comerciantes en el Mercado Hidalgo, Roberto Loya, reiteró que las palabras declaradas por el alcalde son injustas e irresponsables al pretender que el recurso económico que sale de unos cuantos ciudadanos dedicados al comercio sea el que pague el aumento al salario de policías y más irresponsable aún es imponer un aumento de más del 300% a las cuotas de las plazas públicas.

Exhortó al resto de los regidores y al síndico José Luis Vega a sumarse a votar a favor de la iniciativa para lograr regularizar la situación administrativa y legal de los comerciantes en la capital.

G.R