Si no hay agua, es falta de presión: Sapal

Jessica de la Cruz

León.- Enrique Haro, director del Sistema de Agua Potable y al Alcantarillado de León (Sapal) aclaró que por ahora no se han hecho ningún corte de suministro de agua en ninguna de las colonias de León, que en el caso de que en alguna zona no se tenga con el suministro de agua se debe a que la presión no sube como habitualmente se hace, y que para esta temporada de calor, el problema se podría presentar con mayor frecuencia, debido a que el consumo del agua es mayor, por lo que provoca que no llegue de la manera correspondiente a los hogares.

“Primero aclaro que no hay desbasto, no hemos estado cortando el agua, el Sapal está trabajando al 100% con el suministro del agua. De hecho en el 2018 logramos integrar 220 litros por segundo más en las redes de agua potable. Hoy por hoy estamos ya con la temporada del estiaje, que definitivamente incrementa la demanda, esto no es que nosotros cortemos el servicio, simplemente que hay una mayor demanda y esto provocaría que en algunas colonias baje la presión de lo habitual que venimos entregando”, comentó Haro.

Incluso el titular argumentó que para evitar el problema del corte de agua en algunas colonias de la zona norte, fue por ello que se trabajó en una estrategia de extracción de agua 70 litros por segundo de la presa del Palote. Resaltó que anteriormente no se hacían este tipo de acciones porque no se contaba con la planta y se hizo con la finalidad de entregar los servicios necesarios a la población.

El director argumentó que a pesar de que se vendrán temperaturas para esta temporada de primavera – verano tentativamente por encima de los 40 grados centígrados, no se espera que se tenga problemas con el desabasto o un mal servicio del agua, pero si pidió a la población no desperdiciar agua en este periodo del año.