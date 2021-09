Nayeli García

Irapuato.- Las ecologistas no desistirán del amparo para evitar la construcción de la Torre Médica de Especialidades del Hospital General de Irapuato en el Parque Irekua y responsabilizaron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de estar dejando a los irapuatenses sin hospital pues no se han abierto al diálogo.

La ecologista e integrante de Ágora Cultura Ambiental y Agenda Ambiental, Paulina Morfín, consideró desafortunado que las autoridades no ven la movilización ciudadana como una lucha de derechos y que no reconozcan que se está ganando un espacio en el parque, pues aclaró que en ningún momento están perdiendo una torre o nada, pues nunca se han opuesto a que se construya la Torre de Especialidades en Irapuato.

Ver nota: En su último informe, Ortiz pide defender la Torre Médica ante ‘intereses particulares’

“Nosotros en general no estamos jugando a las comiditas con el amparo, estamos haciendo una defensa de nuestros derechos y entonces ellos son los que tendrían que desistir del proyecto que ya les rechazó el juzgado y si plantean otro proyecto que sea viable, es decir, no tienen prohibido construir, pueden hacerlo, pero no en el parque, ese es el asunto, los que se tienen que desistir de su idea son ellos”, señaló.

Ante la convocatoria que realizó el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez para defender la torre a “costa de lo que sea”, consideró que las declaraciones fueron desafortunadas porque nunca llamó al diálogo, y en lugar de eso azuza a la gente para que señalen y ataquen a las ecologistas, cuando es su responsabilidad los efectos del amparo.

Mientras que el posicionamiento del gobernador, señaló, está fuera de lugar al dar 30 días para que desistan del amparo o de lo contrario se llevará el dinero a otro municipios, pues dijo que siempre hace con los recursos públicos lo que más le conviene y tiene toda la facultad para que los 123 millones de pesos se quede en Irapuato.

“Si él se lleva el recurso, él es el quién estaría dejando a los irapuatenses sin torre no nosotros. Lo que queremos señalar es él que está poniendo a elegir es él, al llevarse el recurso, nosotros ganamos una suspensión para que la torre no se construya en el parque, pero no para que no se construya, la torre se puede construir si tuvieran otro lugar, entonces en el momento que el gobernador se lleve el dinero está dejando a los irapuatenses sin la torre, él, pero no nosotros”, puntualizó.

Ver nota: SSG revisa nuevo destino para los recursos asignados a la Torre Médica de Irapuato

Confió que ahora que cambie el gobierno municipal se pueda tener mayor apertura y diálogo para que se respeten los espacios ganados y se tenga una nueva oportunidad de gobierno y no sea como la administración de Ricardo Ortiz, en donde dijo solo hubo destrucción y de no diálogo con la sociedad pues su principal prioridad fue sus constructoras y sus licitaciones para robar.

Paulina Mofin compartió que no han tenido acercamiento por parte de ninguna autoridad, pero sí del sindicato de trabajadores de la salud, sin embargo éstos no son autoridad con la que se pueda llegar a acuerdos y se modifique el proyecto.

Advirtió también que la demanda de amparo se va a ampliar para responsabilizar a más instancias gubernamentales municipales y de Gobierno del Estado.

Ver nota: Por falta de uso de suelo, juez ordena suspender Torre Médica en Irapuato