Si la ciudadanía no acata medidas sanitarias no se descartará un ‘toque de queda’

Nayeli García

Irapuato.- En Irapuato no se descarta que llegado el momento se implemente un ‘toque de queda’ ante la falta de acatamiento de las medidas sanitarias por parte de la ciudadanía, sobretodo en la parte sur en donde la gente vive como si fuera ‘kermes’, pues el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez advirtió que no existe ni suficiencia hospitalaria para atender a todos los enfermos.

Este viernes los casos de Covid-19 en la ciudad se duplicaron hasta alcanzar los 20 casos registrados, de los cuáles 10 son comunitarios, lo que provocó preocupación al interior del cabildo que realizaron la última sesión presencial durante la pandemia, e hicieron un llamado para redoblar las acciones preventivas y obligar a la ciudadanía a que acate las recomendaciones.

“La situación es crítica, perdón hay que tomarlo como es para que la gente entienda, entre más nos cuidemos y logremos romper la cadena no tendremos ese número de fallecimiento que se está teniendo, aquí el problema más delicado es que si se generaliza la transmisión comunitario, vamos a tronar el aparato de salud, ese es el grave problema, podemos evitar muertes si se atiende a tiempo la detección”, señaló el presidente municipal.

Aunque en Irapuato se tiene una búsqueda de migrantes que hayan llegado de Estados Unidos a las comunidades, el alcalde comentó que es triste que cuando llega el sector salud a revisarlo, niegan haber llegado de visita, lo cual es una irresponsabilidad y propicia la propagación del virus y que se incrementen los contagios.

“Espacios de sepultura o que todo pretende en el caso de defunciones sean incinerados, no lo hay, no hay esa cobertura, no hay cobertura hospitalaria, no hay camas suficientes, no hay las áreas en la fase más de un enfermo más delicado, en el área de terapia intensiva, no hay suficiente número de respiradores, en ninguna parte, no solo en Irapuato, en ninguna parte”, advirtió.

Ante la propuesta del regidor Roberto Palacios de implementar un ‘toque de queda’ en la ciudad, Ricardo Ortiz dijo que no le corresponde tomar esa decisión, pero que en un momento dado se tendrá que implementar.

“En próximas fechas el día de hoy nos van a entregar por parte de la secretaria una seria de recomendaciones para apretar el paso, no veo en este momento un toque de queda como tal, pero lo que sí tenemos que hacer es presión para que la gente. Es muy complicado porque hasta que no haya un decreto nacional en ese sentido y uno haya una orden para los municipios y las facultades como tal, hoy por hoy no tenemos”, dijo.

Zona sur con más riesgo

Los ediles denunciaron que en la zona sur se puede ver todavía gente en las calles, negocios no indispensables abiertos e incluso calificaron como una ‘kermes’ la forma en que la gente está tomando la pandemia del Covid-19, por lo que pidieron el cierre de negocios no indispensables y mayor vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Estos operativos, dijo el presidente municipal que ya se tiene la instrucción de que sean implementados para meter presión y que la gente se resguarde en sus hogares y no salga a las calles.