EL 29 DE junio de 2016 Julio César Chávez salió a la calle a correr con un grupo de amigos en su natal Sinaloa: “#HayTiro”, escribió en su cuenta de Twitter. Ese mismo año el pugilista triplemente campeón en las divisiones Superpluma, Ligero y Pluma, registró la frase como leyenda comercial.

Cinco años después, el 7 de junio de 2021, Gustavo de Hoyos la repitió igual en Twitter, pero con fines políticos: “Ya #HayTiro”, refiriéndose a que se buscaría la cesación constitucional de su encargo en 2022, a propósito del anuncio que Andrés Manuel López Obrador hacía sobre el inicio de una consulta para revocar su mandato.

Hoy, de cara a las próximas elecciones federales del 2 de junio de 2024, los promotores de la Alianza Va por México han convertido el “#SíHayTiro” en lema de campaña y en la seguridad de que arrebatarán la Presidencia a López Obrador y a su partido Morena.

Tras las elecciones del pasado 5 de junio, en las que el PRI, PAN y PRD retuvieron dos de seis gubernaturas, los dirigentes de cada partido, Alejandro “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, así como Claudio X. González y el propio De Hoyos, cierran filas.

Para Va por México el gran perdedor de las pasadas elecciones fue la estructura de movilización de Morena, porque con todo y que ganó las gubernaturas de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas con la marca arrolladora de López Obrador, todo el aparato gubernamental, la operación de gobernadores priístas y hasta el narco, las huestes de Mario Delgado fueron incapaces de llevar a las casillas a la población: se registraron altísimos niveles de abstencionismo.

Toda la semana pasada el presidente y fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se la pasó peregrinando por los principales noticieros en una estrategia defensiva para contrarrestar la fuerte presión de que está siendo objeto por los pobres resultados de su partido y su negativa de sumarse a la alianza PRI, PAN y PRD.

Por primera vez, el colmilludo político veracruzano acepta la posibilidad de caoligarse. Y es que aunque su mensaje al exterior es ir solo, la realidad es que en las últimas semanas se han intensificado las pláticas y es altamente probable que en enero de 2023 haya una definición.

Como se escribió aquí el 23 de mayo, Dante deshoja la margarita y tiene la oferta de Va por México de que sea MC quien proponga al candidato de coalición no solo en 2024, sino también en 2023, para las elecciones del Estado de México.

El “tiro” o “pago por adelantado” a Dante se llama Juan Zepeda, quien puede ser la avanzada de un candidato de unidad para las elecciones presidenciales. Le podemos afirmar que tan sólida es la posibilidad de ir unidos por el Edomex que ya se han consultado a los exgobernadores priistas.

Arturo Montiel, César Camacho, Eruviel Ávila y Emilio Chuayffet no ven mal a Zepeda. Están conscientes de que si Alfredo del Mazo Maza opta por seguir el camino de los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat; de Hidalgo, Omar Fayad, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de ceder la plaza a Morena, ya será imposible frenar a López Obrador en el 2024.

Por supuesto que “sí hay tiro”.

Y EL QUE dio el “tiro” ayer sin duda fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador: se madrugó a la alianza Va por México. Todo lo expuesto líneas arriba tendrá que ser acelerado por Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Dante Delgado, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Salir hasta enero con una estructura y estrategia conjunta ya es ir tarde. El macro evento de este domingo en Toluca marcó el banderazo de salida de las precampañas del partido guinda. Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte son los precandidatos para el Edomex, aunque se afirma que la buena será la secretaria de Educación Pública. Pero ayer también inició formalmente la carrera de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard en pos de la candidatura de Morena para los comicios presidenciales del 2024. PRI, PAN, PRD y eventualmente MC tendrán que moverse más rápido. Al que no hay que perder de vista en el Edomex y la federal es al Partido Verde. El rebaño que controlan Manuel Velasco, Jorge Emilio González y Jorge Kahwagi podría desligarse de Morena, sobre todo en la entidad que gobierna Alfredo del Mazo, donde tiene una historia de componendas polìticas y de negocios con el tricolor.

PARA EVITAR MÁS reveses legales, la Fiscalía General de la República se puso a depurar minuciosamente todos los expedientes sobre los que Alejandro Gertz Manero tiene un especial interés personal. Sobre todo los que apuntan hacia el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Los desaguisados que le provocaron confiarse de Emilio Lozoya Austin y Juan Collado ya no los quiere repetir en procesos muy avanzados que se tienen con los abogados Ángel Junquera y Paulo Diez Gargari. Lejos de echarse para atrás, el Fiscal prepara nuevas ofensivas contra sus principales adversarios políticos. Ahí está el caso también de Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gertz está blindando detalladamente cada línea de sus carpetas de investigación.

SABRÁ EL GOBERNADOR de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, que la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez y el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova, investigan al subsecretario de Economía, Alonso Gutiérrez, por recibir millones de pesos de patrocinadores privados para el último proceso electoral. Utilizó empresas fantasmas para recibir recursos, hacer compromisos y fondear gastos. La bomba tronó porque el SAT llamó a una decena de empresarios patrocinadores del actual gobernador. Y quien no supo explicar a los sabuesos de Raquel Buenrostro, y menos a los empresarios, que todo lo utilizado para captar recursos era fachada y vendían facturas, fue Alonso.

UNA SEMANA ESTUVO detenido Francisco Javier Reyes de la Campa. El dueño del Banco Accendo salió del reclusorio el jueves pasado. Quedó libre, aunque sigue vinculado a proceso por una acusación de su ex socio, Moíses Cosío, por administración fraudulenta. Este último no logró que le dictaran prisión preventiva. Lo interesante es que el expediente está plagado de inconsistencias y demás cosas raras, como poderes nulos. El abogado de De la Campa es Ilán Katz, quien ya prepara una denuncia por fraude procesal. El litigante de Cosío es Alberto Zínser. Este caso va seguir dando mucho de qué hablar.

SOBRE CRÉDITO REAL le podemos afirmar que tras decidirse también el jueves pasado cancelar la reestructuración financiera bajo el Chapter 11 y revocar poderes a todos sus abogados y banqueros, la empresa presidida aún por Ángel Romanos Berrondo tampoco buscará necesariamente un concurso mercantil en México. A la administración le interesa llegar a acuerdos principalmente con Banorte, de Carlos Hank González, y BBVA, que preside Eduardo Osuna, tal y como se lo adelanté el viernes. Se viene una ofensiva legal de los bondholders.