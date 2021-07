Redacción

México.– Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no hay espionaje en México y que si existe algún contrato con NSO “hay que cancelarlo”.

El tema fue abordado por el mandatario luego de que hiciera un recuento de las cosas que ya no se hacen en su administración.

“Ya no viaja el Presidente en avión particular. Ya no se tiene al Estado Mayor Presidencial. Ya no se dan estos contratos ‘leoninos’. Ya no hay sueldos elevadísimos como era antes. Ya no hay atención médica privada para altos funcionarios públicos y voy a decir algo: de estos cambios, yo puedo enumerar 100 y lo voy a hacer porque a veces no se dan por enterados algunos y hay que estarles avisando”, dijo.

Agregó también que no hay tortura, represión, masacres, corrupción, lujos ni espionaje.

“A eso quería llegar porque ahora se dio a conocer que se contrataba a una empresa, creo que israelita, Pegasus, para espiar (…) yo quiero que lo sepa todo el pueblo, que se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios del espionaje”, afirmó.

López Obrador aseguró que se espiaba a todos los dirigentes de oposición, a periodistas y a mucha gente. “¿Cómo se espiaba? Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas”, agregó.

Asimismo, sostuvo que él ha sido espiado desde años atrás, sin embargo, destacó que ayer se dio a conocer que también espiaban a su esposa, hijos y hasta al médico que lo atiende.

“50 personas cercanas a mí, pero esto no sólo era en mi caso, era a periodistas, a todos. Imagínense, Pegasus, pero era a muchos y se hacía a nivel mundial. Esta empresa se convierte en una noticia mundial porque esto mismo hacían en otros países”, añadió.

