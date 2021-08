Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre se dijo ofendido por las publicaciones hechas en las que se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está llevando a cabo una investigación a su entorno, cuando ésta se realizó hace más de un año y concluyó en que no había irregularidades.

“Lo que ofende y en mi caso me ofende es que se me haya investigado, no se haya encontrado nada y se quiera parecer como si se encontró, cuando está sesgada esa información y además es de hace más de un año, que lamentable que así acontezca”.

Reiteró que dicha investigación realizada por la UIF respecto a sus cuentas bancarias concluyó hace más de un año, sin encontrar ningún elemento irregular.

Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal de Guanajuato. Foto: Lourdes Vázquez

Ver nota: UIF va por Fiscal de Guanajuato; congela cuentas a empresario ligado a él: MCCI

“Lamento que se haya sesgado esta nota, que se haya replicado sesgadamente, donde no dice que es de hace un año y que está completamente terminada sin ningún elemento irregular”.

Carlos Zamarripa reconoció que el empresario Francisco Isidro González Espejel, quien también es investigado y a quien la UIF congeló sus cuentas, es su amigo, no obstante dijo que eso no implica tener una vinculación financiera y mucho menos de forma irregular.

En entrevista, nuevamente el Fiscal General del Estado evadió comentar sobre las críticas que ha venido realizado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respecto a la falta de resultados por parte de la Fiscalía de Guanajuato y el aumento en homicidios dolosos.

Ver nota: Diego Sinhue pide cita a AMLO para defender a Zamarripa; sabía que la UIF lo investigaba

Una investigación del gobierno federal hacia el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, motivó que la UIF solicitara el congelamiento de las cuentas del empresario, Francisco Isidro González Espejel, quien ha sido vinculado con el funcionario que lleva 12 años a cargo de la procuración de justicia en el estado.

Una investigación del periodista Raúl Olmos para la organización Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la UIF encontró en una de las comercializadoras del empresario dispersión de fondos a “operadores pitufos”, lo cual se puede interpretar como posible lavado de dinero o evasión fiscal.

En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.

SZ