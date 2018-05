Si el reguetón no les gusta, no lo escuchen: J Balvin

“Yo no sé por qué critican al reguetón si lo que hace es llenarnos de buena vibra”, dijo el cantante en la noche del sábado en la Arena Ciudad de México

Ciudad de México.- J Balvin llevó a su gente de safari. Y como si se tratara de tierras africanas, con calor y todo, su gente se dejó llevar por esos ritmos que son tan antiguos como la África misma.

Esos ritmos que provocan de inmediato el movimiento de cadera, la brincadera al estilo tribal y los gritos como si de fiesta se tratara.

El colombiano se dejó sorprender por el coro que decía su nombre, que se dispersó por la Arena Ciudad de México. Desde el escenario, acompañado de sus bailarines y sus grandes pantallas, el cantante se dejó llenar de buenas vibras.

De esas vibras que pusieron caliente a su público, a esos que sin pudor, sin empacho y muchas ganas se entregaron al bochorno del perreo.

“Yo no sé por qué atacan al reggaetón, si la gente ama el reggaetón y, si no les gusta, que no lo escuchen, el reggaetón está llenando de vibra a todo el mundo, porque esto es mundial, no sólo es para los latinos”, dijo desde la tarima.

Balvin contagió de su ritmo y letras sensuales, sugerentes y antojadizas; la vibra corrió completa entre todos. Nadie podía estar sentado, porque el ambiente les sacó el instinto animal, los subió de nivel, los dejó ir sin freno y no importó edad, género o gusto.

Ahí se sudó al ritmo de sus pasos y agradeció a México.

“Un honor estar en su tierra. Agradecido por estar conectados con las mejores vibraciones”, dijo.

Puso a prueba a sus conocedores, “los mexicanos se respetan”, buscó el coro y luego presentó sus canciones nuevas. ‘Mi gente’, ‘Otra vez’, ‘Safari’, ‘Sorry’, que hiciera famosa con Justin Bieber, logró su objetivo, hacer la música urbana contagiara a las más de 10 mil personas.

Y fiel a ese estilo, apareció con chamarra brillante de colores con el membrete de ‘Loved’, de negro, y cadena al cuello. Balvin estuvo acompañado de músicos, y un DJ que le hizo el paro para darse un respiro.

Aquellas que decidieron venir a verle, se armaron de valor con las amigas y unas más con el novio, otros vinieron a moverse y brincar.

A medio concierto, el cantante sorprendió a sus fans al cambiar de escenario. Y entonces todos corrieron para hacer que sus celulares consiguieran la mejor toma.

