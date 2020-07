“Si a la gente del campo le va mal nos va mal a todos” se exige atiendan necesidades del sector agrícola: Senador

Cuca Domínguez

Salamanca. – El sector obrero no reporta afectaciones de sus trabajadores por COVID19, aseguró el secretario general de la FROC-CTM Salamanca-Valle de Santiago, Carlos Muñoz Mosqueda, quien destacó que las empresas formales desde antes de esta pandemia tienen área médica que ahora están monitoreando temperatura y síntomas de coronavirus y hasta este momento no hay afectaciones.

El líder obrero destacó que aglutina a 17 sindicatos de empresas que suman poco más de 4 mil trabajadores, en lo que son las primeras empresas de la industria química y petroquímica que se instalaron en el municipio y donde los secretarios generales están muy al pendiente de que se les brinden las herramientas para resguardar las plantillas laborales.

Admitió que se ha instruido a los líderes de las diversas secciones a que se cuide que se les entreguen tapabocas, gel antibacterial y todos los insumos necesarios para trabajar en las plantas y así se ha atendido por ello no se reportan casos, ni mucho menos brotes por esta pandemia.

Dijo que en las empresas tienen su área médica a donde los trabajadores pueden acudir ante cualquier síntoma: “ahí se les atiende de primera mano, pero de tener algún síntoma no se le permite laborar, son referidos a recibir mayor atención médica si es el caso o se les atiende y se procede acuerdo a lo que se determine, por ello es que de esta manera los trabajadores están protegidos y cuidados, además de la recomendación de que no salgan de sus casas si no tienen a donde salir, recomendación que se extiende a su familia, lo que ha ayudado mucho”, precisó.

Muñoz Mosqueda concluyó que el sector obrero que representa seguirá siendo la base del desarrollo de las empresas, por ello la importancia de cuidarlos.

