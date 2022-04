Sheffield … y su camarilla del noreste

Aun no comenzaba el pasado proceso electoral y ya era notable que Ricardo Sheffield había elegido al entonces alcalde de San José Iturbide, Genaro Martín Zuñiga, como uno de sus aliados claves en la región noreste, acudió a inaugurar una oficina de Profeco en esa localidad (la que por cierto dejó de funcionar en la actual administración) y le dio el liderazgo de una camarilla integrada por varios ex alcaldes panistas sin escrúpulos ideológicos. Su oferta a los mandones del más alto nivel morenista fue pragmática: siendo grillos probados con ellos podrían sacar buenos resultados en la jornada del 6 de junio. Con esa lógica y premisa los acercó hasta la capital del país en tiempos cuando se cocinaban las candidaturas.

Al final, como dice el dicho, dejó vestidos y alborotados a unos cuantos porque sus contrapartes guanajuatenses en la cúpula de ese partido también buscaron mano en la repartición del territorio, aunque sí le alcanzo para alinear las estrellas a favor de algunos, entre los más agraciados por ese manto protector estuvo Genaro Martín Zúñiga a quien le concedieron la candidatura a diputado federal por el distrito 02 y el protagonismo de su equipo en la planilla que compitió por la alcaldía de Iturbide. Pero también, los ex acaldes panistas de Atarjea, Guadalupe Flores Loyola, y de Santa Catarina Filogonio Jiménez Morales, buscaron regresar al poder ahora vía Morena, el primero encabezó la planilla en aquel municipio serrano, y el segundo lo hizo a través de sus allegados. Todos fueron vapuleados, aunque lo mismo sucedió con casi la mayoría de los candidatos y candidatas morenistas.

Particular sorpresa causaron los espacios otorgados al ex acalde iturbidense, pues ni siquiera con el voto inercial que tiene ese partido se observaban posibilidades reales de que llegara al congreso federal o que Morena repitiera en esa alcaldía. Y es que la administración que encabezó terminó convertida en un desastre. Durante su gestión se ahondaron el abismo de inseguridad que ya se venía arrastrando por años, también el desaseo administrativo y la falta de calidad de los servicios públicos. Tan sólo en las fechas cuando solicitó licencia estaba colapsada la recolección de basura y deterioradas las vialidades en cabecera, por mencionar ejemplos de servicios cotidianos que no le importó dejar en esa condición para ir en busca de otro cargo.

Al no tener éxito en las urnas todavía regresó a cobrar algunas quincenas, a ajustar cuentas políticas en la nómina, y se fue en medio del escándalo de la estatua de Agustín de Iturbide con el gallo esculpido en un anca, la cual costo al erario un millón de pesos y terminó arrumbada.

Y Profeco…al servicio de la grilla

O Ricardo Sheffield tiene lazos de interés personal muy fuertes con el iturbidense, o en su radiografía de la realidad -a pesar de los magros resultados obtenidos en la elección- no tiene en este rumbo de la entidad otra pista de aterrizaje político más que esa camarilla de ex panistas, varios por “casualidad” en su tiempo también muy cercanos al ex gobernador Juan Manuel Oliva, y le apuesta a ellos para sus aspiraciones futuras.

Y es que exuda un tufo electoral la decisión del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor de incorporar a la estructura de esa institución a Genaro Martín Zúñiga, quien además de ocuparse de San Luis Potosí, tendrá facultades para atender los municipios del noreste de Guanajuato. El propio tono y mensajes entre líneas del nuevo funcionario denotan que lo rescataron para sembrarlo en toda una región como operador de los intereses electorales del político leones. Todo esto encubierto bajo el argumento demagógico de que el Presidente de la Republica pidió abrir espacios a ex alcaldes que han apoyado la 4T (por cierto, en San José Iturbide, hay quienes se preguntan cómo va a promover y proteger los derechos e intereses del consumidor quien no dudó en convertir en palenques recintos públicos).

Esto quizás ya habrá alertado a otros aspirantes morenistas a la gubernatura, pues aunque la lectura de este momento llevaría a que si Ricardo Sheffield repitiera como candidato sería un seguro fracaso, lo cierto es que al día de hoy con esta iniciativa es el que muestra más empuje para construir en el noreste del estado estructuras electorales, pues sin duda esos aliados que arropa conocen la realidad regional y tienen habilidades para operar. Con este lance tiende a llenar el vacío que dejó en la zona la Secretaría de Bienestar luego de la salida forzada de Arisbeth García Monjarás, quien todavía en la contienda pasada tuvo espacio de maniobra pero ya sin la amplitud que le daba el cargo federal que ostentó.

Por otra parte, estos movimientos en el ajedrez político sólo apuntan a que de mantenerse en ese carril, en el noreste de Guanajuato Morena seguirá siendo una mezcla patética sin identidad y con pocas posibilidades de convertirse en una herramienta de verdadera transformación.

Es tan esperpéntico ese partido, que a la par que reproduce los estilos del priismo de la época dorada que construyó lealtades y clientela con base en el dinero público, quienes articulan sus bases sociales en estos municipios son políticos de cuna panista que no sólo han transitado por la doble moral y la tolerancia a la corrupción que hay en el partido conservador, sino que están alejados totalmente de cualquier ideario genuino de izquierda y viven atrapados desde hace mucho en la ambición desnuda de poder.

