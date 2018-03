Sheffield, del azul al guinda

Presenta Morena en forma oficial como su candidato al expanista

Gamaliel Reyes

León.- Apenas conoció los resultados de una encuesta que lo posicionó como el primero en las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla, cambió el color de su corbata del blanquiazul al guinda.

Acerca del presidente municipal de León por el Partido Acción Nacional (PAN) eran muchos los rumores, tras su renuncia a la institución política donde se dio a conocer; llamadas del Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y hasta se habló de algún puesto en el gobierno federal.

Pero fue ayer el día en que se oficializó lo que todos supieron desde el viernes pasado. Eran las 12:00 del sábado 17 de marzo, cuando medios de comunicación y militantes de Morena, PT y Encuentro Social llenaron el Salón Cristal del Hotel León.

Entraron juntos a la sede: Yeidckol Polevnsky, secretaria general y presidenta en funciones de Morena; Leonel Godoy, comisionado político nacional del mismo partido y Ernesto Prieto, dirigente estatal, así como Miguel Ángel Chico Herrera, quien aspira a una diputación plurinominal.

También llegaron el dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Mario Mejía; el comisionado político del Partido del Trabajo (PT), Antonio Torres Díaz. Y por supuesto, Ricardo Sheffield Padilla. Su traje era negro, igual que el que portaba en la foto publicada el viernes en la tarde, pero no así el color de su corbata: dejó el azul y eligió guinda para ser presentado.

Yeidckol Polevnsky explicó durante la presentación, adivinando las dudas, que la encuesta fue aplicada por un departamento interno del partido bajo los principios de austeridad republicana de Morena. Y aplaudió a Antares Vázquez: “Ella privilegió el proyecto nacional de Morena”.

A su turno, Sheffield Padilla se dijo sorprendido del ofrecimiento y se dijo orgulloso de la oportunidad de amalgamar lo que él mismo definió como un fenómeno político-social sin precedente.

“Le puedo augurar a todos los contendientes que tendrán uno de altura y uno que sabe hacer campaña. Además de ello, yo quiero agradecerle a la coalición de ‘Juntos Haremos Historia’ el gran respeto a mis convicciones: yo no dejo de ser Ricardo Sheffield, no dejo de creer en lo que creo y no dejo de ser como en toda mi vida, incluso antes de militar en Acción Nacional: un socialdemócrata”, comentó el flamante candidato.

El nudo panista de su corbata ya le incomodó, por ello lo desató para cambiar a una con los colores de Morena. Busca que ahora sea tan holgado como para que sus nuevos colores no lo asfixien al dejar atrás la ideología que lo llevó a militar en Acción Nacional durante 25 años.

Espera ‘guerra sucia’

Ya como candidato a la gubernatura de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Ricardo Sheffield dijo esperar del PAN una ‘guerra sucia’ aún más fuerte de la que fue blanco estando dentro del partido.



“Durante 25 años que milité en Acción Nacional, fui objeto de ‘guerra sucia’ en más de una ocasión (…); ahora estando afuera la espero peor. Sin embargo, como ya estoy entrenadito, no crean que eso me atemoriza; todo lo contrario, ya estamos bien bronceados y listos para afrontar esos temas”, dijo.



Reconoció que recibió llamadas “de todo el organigrama” panista tras su renuncia, incluyendo al secretario, Marcelo Torres Cofiño, e incluso del dirigente nacional, Damián Zepeda Vidales, aunque sólo le tomó la llamada al primero.



“Hablé con medio mundo. Yo no soy una persona cerrada al diálogo y empecé el diálogo con quienes fueron mis copartidarios; la verdad es que encontré una cerrazón que me resultó tan sorprendente que llegó a confirmarme que el partido al que yo me adherí voluntariamente no es el (…) que hoy día vivimos no en Guanajuato, en México, en todo el país.



“Y aunque cambiaron y revirtieron algunas decisiones, también les dije que yo no venía a coaccionar a nadie, que nunca he trabajado con el estilo tianguista de subir el precio para luego decir: bájale marchanta. No soy de ese tipo de políticos”.

