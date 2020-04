‘Sexshop’ dona toda su ropa médica a un hospital durante pandemia

Redacción

Reino Unido.- Una tienda erótica británica que se especializa en fetiches médicos MedFetUK, hizo una donación a un hospital de todos los artículos desechables que tenía.

De acuerdo a la compañía, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido lanzó una “solicitud urgente” de equipo de protección personal, debido a que estos insumos han disminuido considerablemente en todo el mundo debido a la pandemia por coronavirus.

“Cuando nosotros, una pequeña empresa creada para servir a una pequeña sección de la comunidad ‘kink’, vemos que nos buscan como proveedores de último recurso para nuestro Servicio Nacional de Salud en un momento de crisis, algo está muy mal. De hecho, es escandaloso”, expresó la compañía en su cuenta de Twitter.

A pesar de no contar con “grandes existencias” la tienda entregó todo lo que tenía, sin ningún costo al notar la “desesperación” del NHS.

Hasta el lunes el país ha registrado 1 mil 408 muertes por Covid-19, además de 22 mil 141 infectados. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el pasado viernes que había dado positivo por coronavirus.

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don’t carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.

We don’t usually do politics on Twitter, but here’s a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M

— MedFetUK (@MedFet_UK) March 27, 2020