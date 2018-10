Sesionarán para elegir a contralor

Será esta semana, cuando la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción se reúna a fin de recibir los perfiles de quién será el titular

Guanajuato.- Será esta semana, cuando la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción sesione a fin de recibir los perfiles sobre quién será el titular de la Contraloría Municipal, revisarlos y posteriormente, entregarla de nueva cuenta al secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona, y posteriormente publicarla en los medios de comunicación.

El pasado 10 de octubre, en su primera sesión, el Ayuntamiento designó a José Luis Ramírez Condal como encargado del despacho de la Contraloría municipal, mientras se abre la convocatoria para seleccionar al titular.

Virginia Hernández, presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, señaló que este lunes podría sesionar la Comisión para revisar los lineamientos de dicha convocatoria, ya que de acuerdo con el artículo 131 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el contralor debe ser nombrado antes del 15 de noviembre.

“Todo depende de la instalación de la Comisión, y esperemos que sea lo más pronto posible, porque a más tardar el 15 de noviembre debe estar el nombramiento, entonces debemos trabajar a la brevedad para manejar bien los términos. Primero, nos entregan la convocatoria para que la Comisión la revise y una vez que ya este revisada, entonces ahora sí poder ser publicada”.

El artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece que para ser contralor se deben reunir los siguientes requisitos: ser ciudadano guanajuatense, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no haber sido condenado ejecutoriamente por delito grave del orden común. Contar con título profesional legalmente expedido en las áreas contables, jurídicas o administrativas y un mínimo de tres años de ejercicio profesional. Ser ciudadano reconocido con honradez, no haber sido dirigente de partido político durante la elección del Ayuntamiento en funciones y no haber sido integrante del Ayuntamiento saliente.

