Sesión se convierte en ‘campo de batalla’

Alcalde y regidor de Yuriria caen en intercambio de acusaciones; el presidente le dijo al edil que estaba de acuerdo que la persona que calumniara tenía que salir de la administración

Yuriria.- La tensión se elevó en la sesión de Ayuntamiento por los intercambios verbales entre el alcalde y el regidor, José Luis González González, que fue uno de los que promovió la revocación de mandato de Carmona.

Todo comenzó cuando el regidor del PRI, José Luis González González, sometió como punto de acuerdo que se amoneste, o se dé de baja a todo aquel trabajador de la administración que difunda rumores que dejen en mal a todos los integrantes del Ayuntamiento.

En respuesta, Salomón Carmona Ayala le dijo que no tiene ningún problema en salir del Ayuntamiento, porque “yo no soy parásito de la política como usted”.

Para el desfile del 16 de septiembre, se excluyó la participación de los estudiantes y docentes del CAM (Centro de Atención Múltiple), por lo que en redes sociales circuló que por culpa de los regidores del Ayuntamiento, cuando fue por una omisión del director de Educación.

“Por ello pido que si una persona se detecta, con pruebas y evidencias que él o ella haya dicho, propongo su salida, porque no podemos tolerar al ser parte de la misma administración”, reiteró el regidor. Y el alcalde respondió, “no es justo que entre nosotros mismos, hasta ir al Congreso de la Unión, con el secretario de Gobierno, hasta solicitar la destitución al señor gobernador, con qué bases, con qué fundamentos, que bueno que salió de usted, que el próximo que salga con calumnias, que en automático no pertenezca a este honorable Ayuntamiento, perfecto”.

José Luis González, quien fue uno de los que promovió la revocación de mandato, le dijo al presidente que en reunión pasada habían quedado en que ni el alcalde se iba a esconder para decir el nombre del regidor en público, ni como regidor tampoco se iba a esconder para decir el nombre del alcalde en público.

Precisó que lo que pública con su imagen a través de las redes sociales, es a título personal y siempre pone nombres y cantidades, “usted sí se mofa en la redes sociales y tengo las capturas de pantalla. Usted no pone nombres, sólo dice, ‘a los incrédulos, a los que dicen que no hago nada’ y en eso no quedamos”. Y en seguida abandonó la sesión.

Finalmente como punto de acuerdo se aprobó que la Comisión de Derechos Humanos, indague y emita una resolución sobre este asunto del CAM.

Apenas el martes, todo era concordia en el Ayuntamiento. Con motivo del anuncio del ‘Encuentro Internacional de Alfombristas’, la regidora del PVEM, Renata Romero Ávalos y Salomón Carmona aseguraron que gracias a que se rompen barreras de partidos y administraciones se lograban grandes cosas.

Los regidores Rogelio Salazar y Ma. Belén Orozco del PVEM; del PAN José Guerrero Santoyo y Dulce Milagros Martínez Villagómez y José Luis González del PRI, dijeron que solicitaron la revocación de mandato del alcalde Salomón Carmona, a la Mesa Directiva del Congreso del Estado y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Aseguraron que hay ingobernabilidad en el municipio.

