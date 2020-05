Serpientes y Escaleras

Subsistir en tiempos de pandemia

Está amaneciendo, la claridad da forma a los cerros abundantes en encinos cuando a la orilla de la carretera una mujer joven levanta la mano pidiendo aventón. Viste sudadera, bajo la gorra asoma su pelo peinado en dos trenzas, como único equipaje lleva un pequeño bolso. Se dirige a trabajar en una empresa productora y exportadora de jitomate instalada en las inmediaciones de San Luís de la Paz. Su entrada es a las 7:30 am pero falló la alarma del celular y no alcanzó el transporte que diariamente aborda a las cinco de la mañana. Por eso, aunque vive en una comunidad de Xichú, tuvo que acercarse en raite a los límites con Victoria, de tramo en tramo está intentando llegar.

Todos los días hace un recorrido de dos horas y media, y otro tanto al volver. Sale de madrugada y vuelve oscureciendo. Aunque otros de sus compañeros hacen un viaje más extenso: regresan a su casa pasadas las ocho de la noche y para las dos de la mañana tienen que estar otra vez en pie. Pasan cerca de nueve horas diarias en el autobús de la empresa que puntual atraviesa la serranía.

En esta contingencia, al entrar les toman la temperatura y les dan cubre bocas. Quizás por tratarse de alimentos, la intensa producción de jitomate no se ha detenido ni al interior de los calurosos invernaderos, ni en la producción a campo abierto. Pero además, si el trabajo cierra, cientos de familias estarían en muchos aprietos. Tan sólo ella, a sus 29 años, ya es madre de tres hijos, con edades de ocho años, cinco, el más reciente de un año y meses. Vive en la casa de sus papás, y mientras labora para sostenerlos, su mamá que es campesina le ayuda a cuidarlos.

La joven mujer desciende en el entronque de la carretera federal 57, ya está a pocos kilómetros de llegar y cumplir su jornada. Dando las cuatro de la tarde abordará el autobús de regreso a su comunidad, sólo para alcanzar a sus niños antes que duerman. Luego de acariciar por unos instantes a su criatura de brazos, descansará un poco, para otra vez de madrugada despertar y correr a esperar el camión entre los cerros. Y así todos los días, hasta que la vida le abra otro horizonte…

Vecindades y contagios

La proyección que han manejado las autoridades sanitarias respecto a la vecindad entre municipios, previendo cuales estarían en posibilidades de ser los primeros en regresar a la normalidad, puede llevar a equívocos en muchas regiones sino se considera que las colindancias formales trazadas en los mapas no siempre reflejan toda la realidad.

El noreste surte de varios ejemplos. Entre San Luís de la Paz (que en la región es el epicentro del contagio) y Xichú, en la cartografía se interpone Victoria. Sin embargo, en el cotidiano intercambio de mercancías, tránsito de personas, y vínculos cotidianos entre familias, no hay tal mediación porque la conectividad es directa y permanente.

Pero hay otros casos parecidos. San José Iturbide también es un centro laboral y en el flujo diario de personas desaparecen los límites municipales por todas las maquiladoras instaladas en su territorio. Luego, en Atarjea muchos de sus habitantes tienen más vínculos y tránsito hacia la ciudad de Querétaro que hacia el interior de esta entidad. Incluso, los servicios de transporte público están trazados en esa ruta. Igualmente, una porción de sus comunidades tiene cercanía a poblados de la zona media potosina como San Ciro, o Jalpan y Arroyo Seco, Qro, más que a cualquier otra geografía económica o social.

Las vecindades que muestran los mapas, no en todos los casos pueden ser el criterio exacto para el escalonamiento a la hora en que la pandemia amaine.

Oscar Chávez

En julio de 1988, se declararía ganador a Salinas de Gortari, luego de unos comicios presidenciales marcados por la sospecha de fraude. El gobierno era juez y parte, el responsable de organizar las elecciones fue Manuel Bartlett entonces Secretario de Gobernación, y actual titular de la Comisión Federal de Electricidad.

Por esos días, apretujados en un VW compartí el viaje hacia Xichú que hacían mi hermano Guillermo y el recién fallecido Oscar Chávez. Se reunían a preparar materiales para un próximo concierto en el que estaría como invitado el trovador de Los Leones. En una pausa del largo camino polvoriento, se tomaron una foto que luego aparecería en la contraportada de un disco.

Fui testigo privilegiado de cómo construyeron rigurosamente el repertorio lírico que muy pronto estrenarían en el Auditorio Nacional.

Con los años pude decantar un recuerdo aleccionador de aquellas largas conversaciones que sostuvieron rodeados por las plantas y flores de nuestra madre: su contrapunto con el autoritario y corrupto gobierno en manos del PRI -que en esa época no tenía miramientos en reprimir a sus críticos y opositores-, estos artistas se lo planteaban desde el arte, no desde el simple panfleto; desde la imaginación creadora y la fina inteligencia, no desde la fácil diatriba; desde la digna y honesta indignación, no desde algún catecismo ideológico…

Gracias Oscar, descansa en paz.