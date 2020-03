Serpientes y escaleras

¿Más rebajas de calificación?

Nos cuentan que aún se prevén malas noticias para la débil economía mexicana, vapuleada por pronósticos de fuerte contracción este año ante el shock global provocado por el coronavirus. Nos explican que es muy probable que en estos días se dé un anuncio por parte de las agencias Fitch y Moody’s, sobre su visión del país, donde la principal crítica es la lenta reacción del gobierno a la crisis del Covid-19. Nos cuentan que en la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, hay nervios por otro ajuste negativo en la nota soberana, en un entorno donde el mercado espera medidas más drásticas para enfrentar la pandemia. Habrá que ver si el panorama para México se sigue oscureciendo, ante una crisis que no vislumbra un fin próximo.

Bancos: letras chiquitas

Nos dicen que el grito de alegría que causó el anuncio de algunos bancos para apoyar a sus clientes en estos tiempos de la crisis sanitaria y el paro laboral, se atenuó luego de que la Asociación de Bancos de México (ABM), de Luis Niño de Rivera, aclaró que el beneficio aplicará sólo para quienes estén al corriente de sus pagos, o sea no para los morosos. Nos cuentan que eso equivale a lo que sucede con los contratos y la letra chiquita que nadie lee, o bien como le decía a ‘Chabelo’ su mamá cuando le daba permiso para ver la televisión, pero no prenderla. Pero si lo traemos a la actualidad, quedaría muy bien al meme de la mujer gritándole al gato sentado en la mesa que se hizo viral en 2019.

Como ‘Maderos de San Juan’

Nos cuentan que después de tocar la puerta del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefa a Raquel Buenrostro, varias organizaciones que fueron a solicitar más tiempo para rendir cuentas al fisco no consiguieron nada. Nos dicen que finalmente se quedaron como los “Maderos de San Juan”, pues pidieron pan, no les dieron, pidieron queso y les dieron hueso, y se les atoró en el pescuezo… Nos cuentan que el viernes antes del mediodía, el SAT emitió un documento con su respuesta en la que apeló a la solidaridad de los pagadores de impuestos para no faltar a su obligación, y menos en medio de la crisis sanitaria, para contribuir a contar con el dinero necesario para poder comprar lo que se necesitará para enfrentar la pandemia.

Madruguete por etiquetado

Nos dicen que la 4T parece hacer uso de las prácticas del pasado, luego de que el gobierno federal publicó la Norma Oficial Mexicana 051 para etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas el viernes pasado, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. A pesar de los intentos del sector privado alimentario, e incluso con pleitos ante el Poder Judicial, la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, emitió las reglas que entrarán en vigor paulatinamente a partir del 1 de octubre. Canacintra pidió al gobierno ser sensible ante la emergencia del Covid-19, pero nada. Así que al virus se le suma que no habrá tregua en el SAT, caen las ventas, faltan apoyos de gobierno, y hay que ponerse a trabajar porque habrá sólo seis meses para cambiar etiquetas.