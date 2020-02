Serpientes y escaleras

EL PLEITO MORENO: PRIETO CELEBRA POR ANTICIPADO

POR ADELANTADO. Eufórico estaba ayer el diputado local morenista Ernesto Prieto Gallardo por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que reconoce al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente nacional de este partido.

NI LO RESINTIÓ. Esto, pese a que un día antes, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le había dado palo a la convocatoria al Consejo Estatal Extraordinario que e fue el punto de partida para que retomara el control de la dirigencia estatal.

CERO. En estricto sentido, nada tiene que ver la resolución de ayer con su regreso. No hay vinculación jurídica porque él tendrá que impugnar, como de hecho lo hará, la resolución ante el Tribunal Electoral en el Estado según anunció el mismo.

REAL POLITIK. Pero es evidente que la euforia de Prieto es porque al final para toda su tribu que incluye a Miguel Angel Chico, Ricardo García Oseguera, Aurelio Martínez y compañía están alineados a Bertha Luján que esa mancuerna con Ramírez Cuéllar.

CON TODO. Y todos ellos forman parte del bloque que capitanea el villano señalado ayer por Yeidckol Polevnsky, el senador Ricardo Monreal que según su dicho habría presionado a magistrados para que resolvieran como lo hicieron.

POR SIEMPRE CONFLICTIVOS. Un razonamiento que explica por sí mismo el canibalismo en Morena. Sus tribus capaces de devorarse entre sí, no importa que manden al diablo a las instituciones. Ayer era el PRIAN el que cooptaba jueces. Hoy son los adversarios de su mismo partido.

SIN RUBOR. Mientras tanto, en Guanajuato, aunque no hay ninguna resolución jurídica del partido o de los tribunales, Prieto ya se ve de regreso en la presidencia estatal del partido y celebra que Alma Alcaraz tenga los días contados.

GOLPAZO. Desde luego que la resolución de ayer es un mazazo para Alma Alcaraz en el terruño. Ella sigue siendo la presidenta en funciones de Morena en Guanajuato pero con el sectarismo que reina en este partido y siendo una incondicional de Polevnsky, su posición se vuelve sumamente vulnerable.

LO QUE SIGUE. Estamos pues ante la recomposición del partido en el gobierno pero ante el fin de sus guerras internas. Prieto que ve al presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Héctor Díaz Polanco como su perseguidor va a la ciudad de México a rendirle pleitesía al nuevo líder.

LOS REBOTES. En principio, su pleito es solo con Alcaraz. La senadora Antares Vázquez sí se mostró abiertamente a su favor, no así el procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield que está más metido en la construcción de su proyecto 2021 sobre todo en León.

A VER. Por lo pronto, esperemos a los hechos consumados en un partido que ha hecho del conflicto permanente su modus operandi para ver cómo se recomponen o se reafirman las alianzas en esta tierra que sigue siendo inexpugnable para este instituto.

DIEGO SINHUE: LA SEGURIDAD Y EL AGUA

PREMISA. El planteamiento que ha repetido en varios foros el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo durante los últimos días en el sentido de que la recuperación de la paz en Guanajuato es condición fundamental para consolidar los avances que tiene el estado en otros rubros, es ante todo un discreto mea culpa ante las justificaciones y explicaciones que se han dado para abonar al discurso optimista a un año de que se lanzó el golpe de timón.

EN PLATA. Si es economía, infraestructura en materia de salud, movilidad, las credenciales del estado están en el rango de aceptable hacia arriba. Pero cuando se llega al rubro de la inseguridad y se aprecian los indicadores, el discurso patina porque no se puede tapar el sol con un dedo.

CONDICIONADO. Ayer, el gobernador agregó el tema del agua como otro condicionante. Los 2 grandes talones de Aquiles de su administración. Y en ambos, dependiente de la contribución federal.

LA DEL ESTRIBO…

A una semana exacta del segundo informe de gobierno, el mandatario estatal dice que no contempla cambios en el gabinete. Tiene el beneficio de la duda pero sí que hay secretarios como la de Turismo, Teresa Matamoros que nomás no logra hacer sintonía con los liderazgos del sector turismo. Ya nos ocuparemos de ese tema pero vaya que su labor ha sido muy cuestionada por empresarios del sector. Su futuro en el gabinete no está claro.

HUMBERTO ANDRADE: NO SE PUEDE TODO EN LA POLITICA

La política da y quita y en ocasiones da pero no lo que se aspira o se sueña. Humberto Andrade Quesada puede dar fe de ello porque en 2015 ganó inicialmente una curul plurinominal que luego le quitaron los tribunales y hace exactamente 2 años, renunció a la posibilidad de ser candidato a diputado local luego de un tremendo culebrón político en el PAN.

En ambos casos, para el empresario panista leonés hay ciertas coincidencias. No logró lo que originalmente tenía planeado. En 2012 iba a ser no solo diputado sino coordinador y por unos días lo fue. Asumió el rol para preparar la instalación de la LVIII legislatura pero al final, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo que no.

Y hace un par de años, luego de que por unas cuantas horas fue considerado candidato emergente a alcalde cuando la rebelión de Ricardo Sheffield y Fernando Torres tensó la cuerda en el PAN y tumbó a Héctor López Santillana, al final tuvo que conformarse con “solo” ser aspirante a una curul.

Las malas lenguas dicen que declinó porque no iba a ser coordinador de la bancada, un espacio que ya estaba reservado para Jesús Oviedo y que eso no le habría gustado.

La negativa de Andrade quien era el dirigente estatal del PAN, abría la posibilidad para que se colara en el elenco de candidatos a Miguel Angel Salim Alle quien se sacó la lotería luego de haber militado en el Bronx panista que capitaneaba Fernando Torres Graciano.

El exdirector del ISSEG había coqueteado con partir al Verde aunque ahí no pudieron satisfacer sus deseos. El blanquiazul calibró los costos que tendría esa defección y lo incluyó como candidato a diputado local.

Luego de haber llegado como bombero al comité estatal por sus dotes de conciliador creyó por algún momento que la podía lograr un mejor destino político pero no le gusta ser uno más en cualquier grupo que este. Y por eso dio un paso al costado.

EL ZAPOTILLO: LA TÉCNICA SUBORDINADA A LA VOLUNTAD PRESIDENCIAL

Más allá de la esperanza y optimismo que aprecia el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el futuro del acueducto El Zapotillo, resulta decepcionante saber que cuando los astros políticos parecen alineados para el proyecto y viabilidad técnica, plenamente acreditada por quienes saben de temas hidraúlicos, la decisión final sobre esta obra vital para León pueda desecharse por criterios estrictamente políticos.

Blanca Jiménez, directora de CONAGUA, estuvo ayer en Guanajuato y el mandatario estatal le dio trato de aliada en una de las obras fundamentales y que por angas o mangas ha naufragado en los 2 sexenios.

Y sí. Resulta esperanzador que la 4T anide en un área clave como la hidráulica a un personaje sensato como Jiménez no se anda con extravíos y aplica el sentido común.

Tirar la presa El Zapotillo, desechar la obra, es echar el dinero al bote de la basura, advirtió. “Conmigo no cuenten para eso”.

Los adjetivos a El Zapotillo son certeros. Un proyecto anquilosado cuya solución ha sido tortuosa. Pero al final tiene que admitir: la decisión final es del presidente.

Es decir. Técnicamente es viable. Lo que se ha avanzado tiene un sustento técnico y lógico. Lo más sensato es terminarla. Es parte de un paquete de obras que suponen un gasto de 170 mil millones de pesos que servirán oara dotar de agua, salud y seguridad a mexicanos.

Desgraciadamente para León y su urgencia de agua potable en el mediano plazo, si la palabra de López Obrador es no hacer la obra entonces habrá optado por una salida política y escuchado a un funcionario como el titular de Semarnat, Víctor Toledo, convertido en activista de quienes se oponen a la obra que están en todo su derecho por supuesto.

Lo que no se entiende es el empeño de un gobierno federal acostumbrado a mandar señales contradictorias sobre problemas trascendentes como este. Que en un gabinete convivan la sensatez y la ocurrencia es incomprensible y que al final, tengamos que esperar no lo que dicen los estudios técnicos sino lo que defina del titular del ejecutivo.

El gobernador Diego Sinhue tiene derecho a la esperanza pero no nos podemos imaginar que la decisión sea cancelar el proyecto y tirar a la basura una obra que resulta más barato concluir. No paren de rezar.