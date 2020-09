Serpientes y Escaleras

1.- Deberes legislativos

Este viernes, los 36 diputados que integran la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, entrarán al último año de su ejercicio, salvo aquellos que logren la reelección en 2021, y lo harán con un cúmulo de pendientes guardados en las alforjas, entre ellos, explicar qué pasó con la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que se extravió entre el confinamiento y las medidas sanitarias de contención a la pandemia de COVID-19.

Sin duda, en el período que inicia hoy, el tema central será el paquete económico 2021 que tendrá que entregar el coordinador de la bancada de la mayoría, J. Jesús Oviedo Herrera, a satisfacción de su compañero de partido, PAN, y gobernador, Sinhue Rodríguez, pero están pendientes armonizaciones constitucionales, como la revocación de mandato a la que tanto se le da la vuelta para que no surta efectos este sexenio. No es un tema menor y a diferencia de otras normas no armonizadas, en esta ocasión el costo político puede ser diferente, sobre todo por los recursos que puedan ejercitarse desde la Federación.

El arranque del periodo se ve empañado por el regaño que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este jueves, al determinar que el Congreso del Estado de Guanajuato deberá abstenerse de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad, luego de “tumbar” diversos artículos en leyes de ingresos de 11 municipios, a los que les aprobó cobros por concepto de derechos en materia de acceso a la información, por violatorios del principio de gratuidad. El dedo flamígero que señaló a los diputados guanajuatenses y sus asesores, incluido Apoyo Parlamentario, fue de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

2.- Desafío de los agroproductores

La Expo AgroAlimentaria superará los efectos de la contingencia por la pandemia que han sufrido varios eventos internacionales en la entidad que pasaron a la vía remota, pues la versión XXV se llevará a cabo en Irapuato del 10 al 13 de noviembre, bajo “estrictas medidas de control sanitario”; se permitirá el acceso físico a los agroproductores que requieran hacer negocios; pero más actividades virtuales.

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, refirió que la exposición es vital que continúe, porque fortalece a los productores; es la plataforma de negocios que va “impulsando y modernizando a nuestro campo”. El secretario de Desarrollo Agropecuario, José Francisco Gutiérrez Michelle, cultivó revelando que el campo guanajuatense “no para” pese a la COVID-19. O sea, en el campo se produce a pesar de los riesgos que representa la enfermedad.

El secretario Gutiérrez habló del incremento de las importaciones; pero no se refirió a los campesinos guanajuatenses que “tienen” problemas para producir”; carecen de apoyos incluso algunos están hablando de la falta de agua; otros, que cuando cosechan no reciben los precios justos por sus productos. Se habla de inyectar más recursos al campo; sin embargo, hay necesidades de apoyo para la preparación del terreno. La Expo que se atreverá a desafiar al COVID-19 también servirá para medir las condiciones de los productores de Guanajuato.

3.- El velo

En medio de la crisis en el seno de la Universidad de Guanajuato (UG) por las denuncias de acoso y hostigamiento sexual contra estudiantes, maestras y trabajadoras y la integración de comisiones para dar seguimiento a las demandas, el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, determinó cambiar su personal de apoyo para encontrar mejores formas de comunicación con la Colmena, pero, sobre todo, con la sociedad guanajuatense. A 7 meses, la comunicación se convirtió en silencio, opacidad y encierro.

De entrada, no se divisó por qué optó para el cargo por alguien señalado en las protestas como abusivo. Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo, el nuevo director de Comunicación y Enlace, tenía su nombre en el “muro de la ignominia”, que a modo del “Me Too” los universitarios levantaron para denunciar a quienes acusaban de acosadores y hostigadores. Guerrero Agripino, antes que mostrar sensibilidad ante las circunstancias, usó el legalismo de sostener a su electo, mientras no se demostrara su culpabilidad. Cuestión de lectura política.

A partir de ahí y con el ostracismo de la rectoría, aprovechando el confinamiento por la pandemia, sumando la carencia de habilidades para potenciar la actividad universitaria del titular de Comunicación y Enlace, han encriptado las respuestas institucionales con cabeza en arena, sobre todo cuando emergen abusos y la sociedad espera saber por qué le ha fallado la institución que se supone el culmen de la razón en el estado.

De la Valija. Síndrome de la revelación

Cómo no va a andar animado para presentar las obras realizadas en su administración el presidente municipal de Cortazar, si desde el partido conservador de pertenencia, le hicieron “un guiño”, el cual significó que podría obtener la candidatura del cargo para poder reelegirse. A pesar de que en política todo es negociable, al alcalde Ariel Corona Ramírez le cayó de perlas. Fue como ponerse pilas nuevas, porque habló de las bondades de su gobierno, de las obras en la zona centro de la ciudad.

Algo nuevo tienen los ofrecimientos de abanderamientos para cargos de elección popular entre la cofradía de Acción Nacional, porque eso que le sucedió al alcalde Corona, también le pasó al exgobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien, al saber de sus posibilidades para una diputación federal y plurinominal, de inmediato empezó a realizar cuentas hasta calcular si podría tener la posición de pastor del grupo.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Un “acto de autoridad” de la Federación en materia de seguridad consistente en que las fuerzas federales que están “acantonadas” en el estado de Chihuahua sesionarán por separado de las fuerzas locales, derivado del conflicto ante la entrega de agua a los Estados Unidos, provocó la reacción de 14 gobernadores, quienes pidieron al gobierno de la República no politizar el tema y se restituya el vínculo y los mecanismos necesarios en la materia.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mandatario estatal de Guanajuato, es parte del grupo que se pronunció por la seguridad pública, porque lo consideró una prioridad nacional. Esa cuestión entre los gobiernos, federal y estatal de Chihuahua sirvió de agitador para movilizar 4 entidades que no estaban en el grupo de los 10 de la Alianza Federalista, que dejara la Conferencia Nacional de Gobernadores.

El detalle en el caso es que “no fueron a fondo” ya que el tema Chihuahua debió de servir para abordar el subsidio FORTASEG, que en 2021 no está contemplado por la Federación. El gobernador Diego Sinhue tuvo para impulsar el asunto vital, aprovechando el escenario nacional.