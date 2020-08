Serpientes y escaleras

El IEEG de sangre azul

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ya está convocando a formar parte de sus consejos municipales y distritales, para octubre los tiene instalados. Comienza esa labor antes que el INE, que hace lo propio pero hasta diciembre.

Sólo quien pretenda tergiversar por conveniencia la memoria histórica, negará que el IEEG gran parte de sus 25 años de existencia mantuvo una malsana cercanía con el Partido Acción Nacional. En toda su estructura se colocaban perfiles afines a ese instituto político, sólo dejando a veces nimias tajadas al PRI o al PRD. Tan notable era ese vínculo, que el leonés José Ángel Córdoba Villalobos, quien fungió como consejero presidente de 1997 a 2002, apenas había dejado el cargo cuando al siguiente año ya estaba ocupando una diputación plurinominal por el PAN, lo que pareció un pago por tantos años en los que siendo autoridad electoral jugó con la fachada de ciudadano independiente.

En la historia del consejo general del IEEG, se han dado situaciones muy reveladoras de cómo se cierra la puerta a ciudadanos que se considera pueden trastocar el ambiente edulcorado y cortesano en que suelen desenvolverse esos cuerpos colegiados. Un caso emblemático y muy conocido en su momento, fue el del recién fallecido periodista José Argueta, hombre inteligente y agudo que hubiera podido aportar una percepción de la realidad lúcida y menos autocomplaciente, sin embargo, en 2009 su nombramiento fue boicoteado de forma ruin por algunos clanes políticos.

Consejos municipales: radiografía

Es prematuro afirmar que este IEEG, encabezado por Mauricio Guzmán, ya es una institución excepcional sólo porque luego de las reformas legales del 2014 la instancia electoral federal se encarga del proceso de selección de los consejeros estatales. Eso cultiva la vieja y falsa idea de que el INE (antes IFE), es un dechado de virtudes y por lo tanto redime todo aquello donde posa su mano. Seguramente esos nuevos márgenes de autonomía tendrán repercusiones benéficas, pero serán los hechos y no la propaganda institucional, los que habrán de mostrar que ya no es un árbitro sesgado hacia algún partido en particular.

Con los consejos, los partidos políticos y los organismos electorales legitiman su discurso de que la elección “está en manos de los ciudadanos”. Este modelo que tuvo su origen en la década de los noventa, sin duda entonces fue un contrapeso importante al cúmulo de mañas y mapacherías que existían alrededor del voto (aunque hoy existan otras).

En el caso del IEEG, cabría preguntarse si sus consejos a estas alturas no habrán debilitado su vitalidad ciudadana genuina para convertirse principalmente en una bolsa de trabajo temporal, asediada por profesionistas en el desempleo, por otros que buscan un ingreso extra, y hasta por los propios partidos que pretenden acomodar incondicionales. Sin restar legitimidad al justo derecho al trabajo y a un salario, el tema es hasta dónde esa inercia ha ido empobreciendo la diversidad de perfiles.

Un análisis realizado por esta columna acerca de su composición en el pasado proceso electoral, en los ocho municipios del noreste, confirma tendencias que se observan desde hace muchos años.

En 2017-2018 los consejos de Atarjea, Doctor Mora, San Luís de la Paz, San José Iturbide, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú, sumaron un total de 32 consejeras y consejeros: 21 fueron mujeres y 11 hombres (no se incluye en este recuento a los secretarios). En edades: la mayoría (el 68.75 %) están en un rango entre 30 y 49 años, el resto entre 50 y 60, excepto dos mujeres jóvenes, de 23 y 24 años, que fueron nombradas para esa función aun cuando su propio curriculum no describe algún mérito singular para desempeñar esa responsabilidad. Una de ellas, del municipio de Tierra Blanca, recién terminada su labor electoral, el 10 de octubre de ese mismo año ya aparece en la nómina del gobierno entrante. En Xichú, también hay dos casos de quienes al poco tiempo obtuvieron un cargo en la administración invitados por la alcaldesa ganadora en las elecciones que ellos arbitraron.

Entre abogados, profes y contadores…

En cuanto a las profesiones, prevalecen tres tipos: de los 32 consejeros y consejeras el 40.62% reporta alguna formación y actividad relacionada con la abogacía y el derecho. El 21.87% son docentes activos o jubilados, y un porcentaje igual son contadores o están relacionados con el tema administrativo. Esos tres perfiles que suman 84 %, son los que pueblan casi en su totalidad los consejos (aunque con trayectorias educativas y formación muy dispares). El resto: una es agrónoma, otro veterinario, otra tiene estudios de negocios y gestión empresarial, dos no reportan profesión.

Otro dato relevante, es que cuando menos la mitad en algún momento de su trayectoria ha desempeñado cargos de gobierno: hay quien ha sido síndico, tesorero, fiscalizador, director de desarrollo económico, secretaria, auxiliar de tesorería, empleado (a) de algún DIF, asesor de área jurídicas municipales, o hasta funcionario federal.

En esos ocho consejos municipales motivo de este análisis, es muy notable la ausencia de perfiles ciudadanos independientes y destacados en campos como las humanidades, la comunicación, o con trayectoria en la promoción de los derechos humanos, de la igualdad de género, o en la defensa y preservación del patrimonio natural y cultural, temáticas particularmente sensibles en esta región del estado.