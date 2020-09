Serpientes y escaleras

1.- Jerarquía de la descentralización

Está de moda que quienes arriban al poder público en los tres órdenes de gobierno, a la trompa talega o por mera ocurrencia, quieren modificar la estructura administrativa y hasta la forma de andar de los funcionarios porque el “cambio”, de cualquier signo que sea, debe brillar. Luego de muchos años de trabajo para consolidar los organismos operadores de agua potable, ahora, hay quien cree -para “erradicar” todas sus “anomalías”- que debieran de ser administrados por los Ayuntamientos.

Aunque el objetivo de los organismos es suministrar el vital líquido a la población, encaran la serie de responsabilidades, hasta visión de futuro; debido a ello, sorprendió que la regidora de Morena en León, Gabriela Echeverría González, propusiera que para terminar con “la corrupción y los cobros excesivos al interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), el organismo descentralizado deberá de ser, nuevamente, centralizado. Existen una serie de medidas a tomar para superar las cuestiones, pero esa razón, volver a la prehistoria, resulta una propuesta poco analizada.

León, municipio más poblado del estado, tiene problemas de agua y en el futuro más, pues está pendiente la terminación de la presa El Zapotillo en Jalisco; ese conflicto debiera de estarse trabajando con la Federación y es clave en el proceso electoral. porque Morena, en poder de la República, compite por la alcaldía. Tampoco se pueden soslayar las irregularidades en SAPAL, la regidora Echeverría ha insistido en ellas, por lo cual se impone la búsqueda de salidas posibles.

2.- Abusos de poder

En la Universidad de Guanajuato se vive desde hace tiempo una crisis en materia de derechos humanos y es producto del abuso del poder de quienes, en distintas instancias, tienen en sus manos algún tipo de autoridad jerárquica dentro de la organización y en las propias aulas, entre quien da cátedra y sus alumnos.

El problema tiene hondas raíces e interpretaciones, pero encuentra su manifestación más estridente en las 17 recomendaciones que ha enviado la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por violaciones a derechos fundamentales al rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, solamente en el primer trimestre de 2020. La cantidad de recomendaciones adquiere tinte de escándalo cuando la UG acumula prácticamente la tercera parte de las dadas por el ombudsperson, Raúl Montero de Alba, a todas las dependencias públicas en la entidad en ese período.

El cúmulo de quejas al interior de la UG ponen sombra a la gestión de Guerrero Agripino, que podría ser recordada más por los movimientos de la comunidad contra abusos de poder en la casa de estudios, como los tenidos a finales de 2019, de alta gravedad, por el acoso y hostigamiento sexual contra alumnado, maestras y trabajadoras o los laborales y por la asignación de cargos por el rector a personas con antecedentes de abuso. Las 17 recomendaciones son la punta de iceberg y también ponen en entredicho las tareas de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario, a cargo de Margarita López Maciel, que va cuesta arriba al transformar la cultura de patrimonialismo y abuso del poder entre las autoridades de la Colmena.

3.-Para empezar el tercer año

La presidencia de la Mesa Directiva en el Congreso de Guanajuato no pasa por el juego de intereses de las representaciones partidarias como en el federal. Por ello, corresponde al grupo mayoritario proponer al diputado albiazul que ocupe esa responsabilidad en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXIV Legislatura.

La bancada del partido conservador PAN, 19 diputados coordinados por J. Jesús Oviedo, luego de un mecanismo tan pragmático –la rifa-, decidió que sea presidente de la mesa el diputado por el distrito local XX (Yuriria, Santiago Maravatio, Moroleón y Salvatierra) Germán Cervantes Vega. La regla de los legisladores es que los presidentes de comisiones no juegan por presidencia de mesa directiva. Lo curioso del caso, es que le atinaron: Cervantes busca candidatura a la alcaldía de Salvatierra.

Debe de probarse y tiene la ocasión para luchar por la posición donde quiere reelegirse la alcaldesa Alejandrina Lanuza Hernández, también panista. En la posición que ocupará Germán Cervantes desde el 25 de septiembre tendrá, también, la oportunidad de encarar al grupo de Morena, primera minoría que, en lo económico, trae las alforjas llenas. Y qué decir de la ejercitada bancada del PRI que tiene en agenda para el año, fundar en la norma la Revocación de Mandado y Juicio Político.

Además de lo relacionado con lo económico que se verá en el Primer Periodo, José Huerta Aboytes, coordinador priista, dijo que no pasarán a la historia como “bancada testimonial” y en ese contexto comentó que el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y el fiscal, Carlos Zamarripa, no debieran estar en sus cargos… pues no dan resultados.

De la Valija. El poder, es el poder

Un acto futbolero, primera piedra de la nueva casa club para el equipo León, fue la oportunidad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador emergiera en el Bajío, mandando a un segundo plano de atención a inversionistas, cabezas de la Federación Mexicana de Futbol y autoridades locales, al saludar telefónicamente a los presentes.

Jesús Martínez, cabeza de los esmeraldas, más rápido que la hormiga atómica, dejó el balón para declararse beisbolero y hasta ofrecer entrarle a los batacazos, a sabiendas de que el tabasqueño tiene una oficina presidencial para el beisbol… con presupuesto de 350 millones de pesos anuales.

Arturo Herrera Gutiérrez

Bajo asedio, que incluso promueve con fuerza en las últimas horas la idea de su cesantía en el Gobierno de México, el economista otorga un toque de realidad a la situación económica nacional, a contraflujo del discurso de su jefe, el presidente de la república. No sólo ha reiterado que la debacle económica es la peor en 90 años, sino que ha revelado que ya no hay tela de donde cortar y que es carta bajo la manga la posibilidad de deuda pública en 2021.

Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, tiene la convicción, se observa en sus declaraciones, de enfrentar la realidad económica y advertir de ella al país, pues es esencial la información fiable para esquivar el desfonde, antes que dar segunda a las opiniones, propagandísticas del residente del Palacio Nacional. A lo sumo, Herrera Gutiérrez, interpreta a “lo que el presidente quería decir”.

Si se va o lo sacan del gabinete federal, quedarán pocas voces que adviertan desde la administración de los riesgos económicos que se corren en una administración donde al jefe, ya se dijo, no le gusta la formalidad ni la legalidad.