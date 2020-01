Serpientes y escaleras

Vaciladas

La semana apenas ha gastado unos cuantos días y el saldo de desgracias en el país nos quita el aliento. El Fondo Monetario Internacional sostiene que la debilidad de la inversión afecta el crecimiento y bajó el pronóstico aún más; Pemex sufre sabotaje; asesinatos ha habido muchos y por diversos motivos: una activista promotora de los derechos de la mujer, un grupo de músicos, la violencia avanzando como Pedro por su casa en todos los rincones de esto que solía ser el cuerno de la abundancia y en Palacio Nacional andan vacilando y muertos de risa.

En la indignación, muchos analistas han optado por no hablar de la mayúscula vacilada que representa la rifa del avión presidencial. Ni hablar de los festejos de López Obrador a los memes. André Bretón –padre del surrealismo- debe estar revolviéndose de felicidad en su tumba, ni en su mejor expresión de fantasía hubiera podido imaginar algo como lo que en verdad está pasando en México. En el grado de estridencia de los fanáticos lopezobradoristas, la razón pierde sentido y aplauden entusiasmados que el titular del ejecutivo haya tenido tan gran idea –ya andan haciendo vaquitas para comprar boletos de la rifa- y los efluvios de aceptación marean a quien debiera estarse ocupando de resolver los agobios de esta atribulada nación.

Sin embargo, al observar la risa de AMLO hay un dejo de amargura. Imagino la frustración que debe de sentir al estar sentado en esa silla que tanto anheló y darse cuenta que, efectivamente, los toros no se ven igual desde la barrera. El reloj marca las horas y no baja la velocidad. Seguro ya se dio cuenta de que no le va a dar el tiempo para hacer todo lo que se planteó hacer. Debe ser terrible advertir que para transformar México y convertirlo en un lugar de paz y prosperidad no alcanza con sueños loables: hay que tener un plan viable. No parece haberlo.

Las formas de la 4T se arman con ocurrencias y luego que ven los resultados, les gana la risa. Mejor reír que llorar, imagino que dirán. Pero, a mí no me da risa enterarme que la noche del 16 y la madrugada del 17 de enero pasados, alrededor de 150 sicarios atacaron el poblado de Las Pomas, en el municipio de Madera, Chihuahua. Quemaron casas y varios vehículos; que hubo pobladores lograron a huir, y que otros no tuvieron tanta suerte, aparentemente, fueron secuestrados por los sicarios. Todo esto sucedió cerca de donde fueron atacados las mujeres y niños de la familia LeBarón en la frontera de Chihuahua y Sonora.

Tampoco me dan ganas de vacilar al enterarme de que ahora la moda de las bandas de criminales es la destrucción completa de pueblos que acaba con vidas con vidas, patrimonio, arraigo, e historia. La situación es tan grave que pareciera que no sabemos cómo anticiparnos a la maldad: nadie se enteró, ninguna inteligencia lo pudo prever, nadie pudo perseguirlos. No es motivo de bromas que la impunidad sea la reina en territorio nacional.

Como si el batidillo que traemos dentro no fuera suficiente, tenemos a migrantes aporreando las puertas fronterizas y para cumplir con los compromisos hechos con nuestros vecinos y socios, desplegamos la Guardia Nacional en la frontera sur para no dejar pasar a nadie. Ni país de tránsito ni de refugio ni nada, aquí no pasarán. Mientras los que nos debieran estar cuidando andan jaloneando a mujeres y niños, México se convierte en cenizas.

Y mientras nos traen a punta de vaciladas, por ahí corren iniciativas que quieren acabar con derechos fundamentales que buscan legitimar los golpes de autoridad y los manazos en el escritorio. En esta fiesta de colores, en la música de fondo entre tambores y timbales, parece escucharse la voz de Celia Cruz que dice: “No hay que llorar, hay que reír que la vida es un carnaval”. La 4T obedece y sus carcajadas nos ponen los pelos de punta. No concebimos semejantes tomaduras de pelo.

Sí, es posible que las mentes críticas y serias tengan razón: no hay que poner atención a las vaciladas del señor presiente y su avión presidencial. En su actitud, va implícita una advertencia: nos están tendiendo una cortina de humo. Nos quieren jalar la atención, porque mientras vemos lo que hace la mano, perdemos de vista lo que hacen atrás.

Vamos a decirlo claro, esas vaciladas no dan risa.