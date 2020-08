Serpientes y escaleras

1.- La euforia a flor de piel

La inexperiencia y carencia de formación de los Jefes Policiacos en el ejercicio del mando podría generar con los éxitos ocasionales, como la aprehensión de ciertos criminales, motivaciones excesivas. Antes de hacer los análisis y las revisiones del personal de las fuerzas para atender nuevos operativos, la detención de José Antonio “N” “El Marro” sirvió al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para fundar su parteaguas: “de aquí en adelante”. En Guanajuato esa actitud se reprodujo con impacto mediático y el triunfalismo de parte del Gobierno del Estado.

Las condiciones no son favorables para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Álvar Cabeza de Vaca, pues viven con la inseguridad que no acabó el primer domingo del mes. Lo riesgoso para el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado es caer en el supuesto de que los asesinatos disminuyeron cuando todavía no se ofrecen ni diagnósticos ni cálculos para la nueva estrategia Guanajuato Seguro, anunciada por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, hace unos días.

Durazo Montaño, se la pase meneando la numeraria con los dedos tratando de encontrar menos “asesinados” cuando debiera de estar con Cabeza de Vaca y el Fiscal Carlos Zamarripa, tratando de optimizar las actuaciones de las fuerzas coordinadas. El secretario federal tiene una tarea pendiente: la Guardia Nacional (GN), cuyos elementos emanaron de las fuerzas armadas (mayoría); no han sido evaluados en control y confianza. Las Fuerzas de Seguridad Pública, tienen mucho por atender porque no pueden saltar de un plan táctico a la estrategia, como sí nada.

2.- 60 mil muertes y las fiestas

Cuando el Departamento de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud ha advertido hace unas horas que la “escala de la pandemia y la epidemia en México está subestimada”, la decisión de las autoridades estatales de abrir actividades masivas, como fiestas, sujetas a una concentración de máximo cien personas hasta por cinco horas, resulta, lo menos, temeraria. Se eleva el grado de dificultad para que el secretario de Salud local, Daniel Díaz Martínez, mantenga a raya una epidemia que ya cobró en Guanajuato a 1,839 fallecidos y 30 mil 196 contagios.

La determinación, asumida a pesar del semáforo naranja, se aplicará a partir de este lunes 24 de agosto en todo el territorio estatal y solamente en espacios abiertos. Seguramente se ha tomado luego de una profunda evaluación, ponderándose las capacidades de supervisión y respuesta de las autoridades de fiscalización municipales, quienes son, en realidad, las grandes responsables de atender la implementación desde sus competencias. La decisión desatará los demonios sociales, ya vistos cada fin de semana con eventos sociales que han sido difíciles de controlar.

En el orden nacional, este fin de semana se cumplirá el escenario catastrófico planteado por el zar antiCOVID-19, Hugo López-Gatell. Han muerto 60 mil mexicanos por la pandemia. La primera tarea del Estado es proteger a su población y ante las condiciones adversas la obligación era trazar todas las políticas públicas necesarias para no llegar al desastre. El doctor Mike Ryan, director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, precisó sobre lo subestimado de los efectos de la pandemia en México: “mucha gente no está siendo diagnosticada o es diagnosticada tarde”, cinco meses después del primer contagio y la primer muerte.

3.- El “chapulineo” aventajado

El escenario, en lo latente, poco a poco se está poblando para declararse listo e iniciar el proceso electoral 2020-2021. En lo latente –lo no visto- las actividades políticas resultan una constante para la clase política de Guanajuato, máxime que las elecciones intermedias se pronostican muy competitivas ante la “irrupción” de un movimiento (Morena) que gobierna la República y se presenta como la oposición en la entidad donde el PAN ha gobernado durante 30 años.

Mientras el dirigente estatal albiazul, Román Cifuentes Negrete, está con el grupo del gobierno local sondeando el estado y moviendo sus piezas en el tablero, incluso encuestando, la oposición está al acecho con base a intenciones, pues varios partidos se reestructuran pero no han dejado de moverse. Lo destacado al momento es el chapulineo de la militancia, cambio de instituto para la próxima competencia. Se puede descubrir que la “fuerza de atracción” emana del rojo marrón.

La reelección, tanto en los 46 ayuntamientos como las curules en los órdenes federal y estatal, es peleada, ahí es donde más se hace resistencia y más conflictos. No pueden olvidar los panistas que por candidaturas, Ricardo Sheffield Padilla dejó las filas del PAN y progresó; Miguel Ángel Chico, salió del PRI y quedó en la Cámara de Diputados y Beatriz Hernández Cruz se cambió a Morena y ganó la alcandía de Salamanca. Otra cuestión es el género, que va escalando.

De la Valija. Los heroicos

En estos difíciles momentos de contingencia sanitaria no han dejado el puesto. Los cuerpos de bomberos en los municipios de la entidad han enfrentado incendios, inundaciones sin recibir, ya no el reconocimiento de las autoridades, sino lo elemental para salir adelante en su tarea, la mayor de las veces voluntaria.

Juan Antonio Quiroga Lozano, presidente de la Asociación Estatal de Bomberos, en la víspera de su celebración nacional, este fin de semana, hizo a un lado la diplomacia y recordó al poder político que sus obligaciones en materia de seguridad y protección civil también implica garantizar equipamiento y prestaciones a más de mil 1500 mujeres y hombres que se juegan la vida, en los apenas 30 heroicos cuerpos de tragahumos del estado. Hay deuda con ellos.

María del Rosario Piedra Ibarra

En la carencia de cultura respecto de la “importancia” de los organismos autónomos, a fin de apoyar a la ciudadanía como su necesidad para la gobernanza, debido a la insistencia de los gobiernos federal y estatal, por controlarlos, las actividades –salvo algunos- de la mayoría todavía no logran trascender. Se espera que la solicitud hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las instancias de salud de salud pública se atienda y satisfaga, para que los niños puedan contar con las vacunas que les faltan desde el 2019.

María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, frente a la urgencia de que el sector salud realice estudios a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), aprovechó para pedir que se cumpla oportunamente con la entrega de medicamentos en todo el país. Los diputados locales de Guanajuato que le hicieron exhortos a la Federación por las medicinas de los niños con cáncer y vacunas ya tienen a dónde acudir para trabajar por un mismo objetivo.