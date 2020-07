Serpientes y escaleras

FESTIVAL CERVANTINO SOLO VIRTUAL, PERO NO ES OFICIAL

TIMING. Ayer por la tarde, la secretaría de Turismo convocó a una rueda de prensa justo cuando ya circulaba en redes sociales la versión sólida de que no habría Festival Internacional Cervantino como lo conocemos habitualmente.

VERSIÓN. Que sería un festival virtual con apenas algunas actividades presenciales y que país y estado invitados ya habían avisado que no estarían presentes.

EVASIVA. De nada de eso habló el secretario Juan José Álvarez Brunel. A pregunta expresa dijo que había un comité responsable del evento que estaba analizando las condiciones y que por encima de todo, prevalecería la salud pública pero que no había aún nada definido. Y ya.

LO PRIMORDIAL. El interés de los medios giraba en torno a ese tema y no al avance del paquete de apoyos en materia turística a las empresas o la preparación de las empresas y el sector frente a la nueva normalidad.

ERRORES. Es cuando la realidad y el entorno rebasa a la autoridad en su estrategia de comunicación y el mensaje no es lo que se dijo sino lo que mal se quiso disfrazar o posponer.

ASÍ SERÁ. Es un hecho que el FIC cambiará de formato y que en los hechos, habrá cancelación del evento presencial. Es la confirmación tras bambalinas de la ruptura de un evento tradicional que también se lo llevó la pandemia por Covid-19 . Y que la pregunta ahora es cuándo lo dará a conocer de manera oficial el gobierno federal y qué evento sigue de posponerse o de plano cancelarse.

EL OTRO. Ayer preguntaron sobre el Festival Internacional del Globo y la respuesta fue similar. Evasivas y pateando el bote lo más posible. De hecho, hubo una reunión virtual más tarde de funcionarios estatales y municipales con empresarios del comité organizador. Es evIdente que la lógica de las cifras, las últimas proyecciones y los análisis nos llevan a la conclusión de que no hay condiciones para la realización.

LÍMITE DE TIEMPO. La indefinición tiene que ver con la resistencia a aceptar que no se puede y la postura de quienes creen que hay maneras de hacerlo. El problema es que también hay un tiempo límite para decidir sí o no. La ambigüedad no se puede mantener, dicen, más allá de la primera semana de agosto.

A VER. La autoridad normalmente se ocupa de vender esperanza pero en las actuales circunstancias, eso se vuelve imposible. La pandemia sigue cancelando eventos.

LA CICLOVÍA ALTERNA: 3 MESES DE PRUEBA

ESCENARIO. Si las benditas redes sociales fueran la medida, el veredicto sería irrebatible: la ciclovía alterna en un carril del bulevar López Mateos en León tiene un rechazo generalizado.

CONTRACORRIENTE. Pero el alcalde leonés Héctor López tiene otros datos y para él los que se han manifestado en contra de esta medida representan al 30% de los leoneses que tienen automóvil y que están acostumbrados a discursos y políticas públicas que privilegian al automóvil y han minimizado el uso de la bicicleta.

EN LO DICHO. Las autoridades en León van derecho y no se quitan. Quieren que se cumplan los 90 días que determinaron para este proyecto piloto y decidir solo entonces su permanece o desaparece así como llegó.

EN ESTA ESQUINA. Y no hay de otra. Los que están en contra y que son en su mayoría los que circulan en vehículo por la zona no van a cambiar de opinión. Ellos estarán en contra.

EN AQUELLA OTRA. La única alternativa para el gobierno leonés es que en estos dos meses y medio que faltan, se promueva el uso de esa ciclovía de forma masiva y se genere de manera espontánea un espacio a favor del transporte sustentable.

INDESEABLE PARA LA AUTORIDAD. Desairada por usuarios y cuestionada por los detractores, no habrá poder humano que revierta la realidad.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, Héctor López Santillana recurre a todo tipo de auxilio, incluso al divino y lo confiesa: hay personas que no entienden la utilidad del uso de cubrebocas por la razón y quizá lo hagan a través de la creencia.

No descarta pedir ayuda al arzobispo Alfonso Cortés Contreras para promover entre la feligresía el uso de cubrebocas que no alcanza todavía los niveles de aceptación que pretende la autoridad en la fase más crítica de la pandemia.

Y eso está bien. Hay que ir a todas. Habrá que ver qué responde el pastor de la iglesia católica leonesa porque en León hay algunos sacerdotes que siguen haciendo actos religiosos presenciales pese a las restricciones.

EL FACTOR CARLOS MEDINA EN 2015

“El regreso de Carlos Medina se debe, como él lo ha dicho, al trabajo que ve por parte del gobernador y a reforzar el trabajo que se hace a través de los comités municipales y a través del comité estatal. Yo les acabo de mencionar hace unos momentos que me preguntaban de los candidatos que hubo uno, al que ustedes no mencionaron”.

Esta declaración la hizo hace exactamente seis años, el entonces dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores, quien le metía candela a la caballada que ya se había desatado en el panismo leonés por la candidatura a la alcaldía, objeto del deseo de muchos azules en el momento en que veían al alcance de la mano la recuperación de León.

Ya estaban en el horizonte Éctor Jaime Ramírez Barba, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Juan Carlos Muñoz Márquez, Humberto Andrade y Mayra Enríquez. Héctor López Santillana miraba la disputa a distancia y sin interés mientras que por Ricardo Sheffield nadie daba un clavo.

Algunos de los susodichos urgían precisamente a Gerardo Trujillo a definir las reglas mediante las que se definiría el candidato panista.

Fue cuando Trujillo aprovechó para sembrar a Medina como un aspirante más, merced del activismo que comenzaba a desplegar el exgobernador a partir de las críticas hacia el gobierno de Bárbara Botello y de la necesidad que tenía el PAN de asumir sus errores y regresar al poder.

Eran las condiciones soñadas por Medina para hacer ruido. Un gobierno cuestionado de otro partido y el blanquiazul necesitado de una renovación interna para ofrecer una mejor cara a la sociedad.

Autonombrado vigía eterno de la moralidad del blanquiazul con aceptación plena del gobernador en funciones, Miguel Márquez, Medina era encartado a sabiendas de que no sería él, el candidato.

Para él era suficiente, tener derecho de opinión y de veto aunque luego se excedió y el protagonismo lo obligó a meterse otra vez entre las patas de los caballos.

SEGURIDAD: Y A PESAR DE TODO, LAS MALAS NOTAS

Con un nuevo tono, ya sin alusiones directas y específicas hacia la situación de Guanajuato, ayer el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer las cifras en el corte a junio del presente año en comparación con el mismo periodo de 2019.

Y los resultados solo evidencian la percepción generalizada. Celaya es el foco rojo del estado pues la incidencia de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se incrementó casi 2.5 veces al pasar de 17.7 a 41.

Aunque parezca increíble, en Irapuato se registró una disminución pues pasó de 34.6 a 29 de un año a otro en el primer semestre aunque hasta el momento, lo que va de 2020, el evento más recordado por el nivel de violencia sea el de la masacre en un anexo de esta ciudad.

Mientras tanto, León y Salamanca muestran incrementos discretos en comparación con Celaya pero que al final demuestran que el balance general en el corredor industrial del estado es adverso.

La incidencia de León pasó de 13.6 a 17.2. Mientras tanto, Salamanca que es la segunda más alta del estado, paso de 30 a 39.7 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En otras palabras, en frío, la incidencia de homicidios por cantidad de habitantes es superior en más del doble en Celaya, Irapuato y Salamanca aunque en León fue a la alza por casi cuatro puntos en relación a lo mostrado hace un año.

Del total de 20 municipios más violentos, Tijuana, Tlajomulco, Culiacán, Guadalajara, Cancún, Acapulco y Jultepec, Ecatepec disminuyeron su tasa. En contraparte, la subieron Juárez, Manzanillo, Cajeme, Chihuahua, Morelia, San Luis Potosí y Ensenada.

Hay ciudades del país con una incidencia superior a los municipios guanajuatenses como Tijuana (51.5), Juárez (51) y Manzanillo (64.5) pero sólo en Zamora, Michoacán, el porcentaje de crecimiento es superior. En este municipio michoacano subió más del triple al pasar de 15.6 a 49.8.

Si alguien quiere ver un ángulo positivo de lo que dijo ayer Durazo, podría señalar que no hubo ningún señalamiento negativo o ironía como solía haber en semanas anteriores. La tregua avanza.

Pero los números dicen que la realidad sigue siendo oscura en materia de crimen organizado en Guanajuato.