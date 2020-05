Serpientes y escaleras

Rocío en el ojo de la tormenta

En medio de rayos, truenos y centellas de empresarios, inversionistas y hasta países por la publicación del Acuerdo para la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se siente segura y confiada porque su “pararrayos” está ubicado justo en el Palacio Nacional, donde la respaldan totalmente en una decisión tan polémica como impugnable a través de las vías legales.

Y cuando apenas empieza lo que amenaza con ser todo un tema de demandas e indemizaciones para el gobierno de López Obrador –ayer lunes se otorgaron las dos primeras suspensiones provisionales- los detractores de Nahle en el sector energético, que no son pocos, empiezan a sacarle “asuntos” a la titular de Sener. Primero fue el tema de su compadre, José Quintanilla Ayache, que había recibido un millonario contrato del IMSS en la Ciudad de México para la compra de ventiladores para el Covid 19, a través de su empresa Bidcom Energy, que tenía menos de un año de creada y con un capital inicial de 50 mil pesos; después del escándalo del hijo de Bartlett, al compadre de Nahle le fue cancelado de inmediato ese contrato por la dirección del Seguro Social, pero ahora los reflectores apuntan a los contratos de la Refinería de Dos Bocas, donde la secretaria Nahle es algo así como la responsable directa de esta obra por encargo presidencial.

Empresas que han participado en las licitaciones para las distintas etapas de Dos Bocas, se quejan de “favoritismo” de “tráfico de influencias” en la asignación de contratos en algunas etapas y apuntan en concreto a Juan Carlos Fong. Empresarios y contratistas de Pemex reconocen a Juan Carlos Fong, como amigo cercano del esposo de Nahle, José Luis Peña, y quien se presenta como “operador de Peña y Nahle”. Fong es dueño de la empresa ‘Construcciones y Reparaciones del Sur’, que forma parte del consorcio ‘Huerta Madre’, que en conjunto con la holandesa Van Ord, “ganaron” a través de una licitación restringida el dragado de Dos Bocas (5 mil millones de pesos).

Los señalamientos de presunto tráfico de influencias tienen que ver con que cuando ‘Huerta Madre’ ganó este contrato, tenía una semana de haberse constituido, integrada por Construcciones y Reparaciones del Sur, propiedad de Fong, Constructora Santadreu, propiedad de Manuel Santandreu, que preside el consorcio, así como Comercializadora de Productos, Servicios y Maquinaria ‘Jiménez Falcón’.

Uno de los tres participantes a esa “licitación restringida” fue Grupo Boskails, quien se inconformó formalmente con la entrega del contrato, porque entre varias inconsistencias dio a conocer que el capital para crear Grupo Huerta Madre es de 60 mil pesos, “lo cual limita su capacidad técnica y económica para cumplir con el servicio que se requiere en Dos Bocas”. Ese es el argumento en la queja oficial, pero fuera de eso, las empresas aseguran que Juan Carlos Fong presume ante posibles clientes que él es “el contacto” para lograr “los acuerdos”, incluyendo la “Lista de Ganadores del Paquete V”, el último concurso del proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y para esos “acuerdos” Fong no duda en presumir su relación con José Luis Peña, esposo de Rocío Nahle, y quien es jubilado de Pemex, en donde se desempeñó durante tres décadas en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Peña acompaña a su esposa durante sus horas laborales y, según se ha publicado en artículos y columnas periodísticas, hace funciones de consejero sin puesto y tiene gran influencia en las decisiones de la secretaria.

Los contratos de construcción de la refinería siguen siendo una incógnita. No existe un registro como tal en Compranet de las adquisiciones y contrataciones para la refinería y el único dato que se ha dado abiertamente a través de conferencias y boletines de prensa es la asignación de los cuatro primeros contratos para desarrollo de ingeniería y construcción de Dos Bocas. Hasta ahora ‘Construcciones y Reparaciones del Sur’, la empresa de José Luis Fong, ha recibido contratos para despalme y el desmonte del terreno, los de caminos y accesos a la refinería, así como las obras de drenaje que conectarán dicha planta.

La misma empresa obtuvo también los contratos para los edificios de residencia y militar, y de pilón participa por los tanques y esfera de almacenamiento en donde tiene grandes “posibilidades de triunfo”. Todo eso siendo una empresa pequeña que realiza obra civil, pero que por arte y magia de la cercanía que su dueño presume con José Luis Peña, es especialista en todo tipo de trabajos y está presente en todos y cada uno de los paquetes y actividades adicionales hasta ahora asignados en Dos Bocas.

Así que, según las denuncias de los empresarios que, con más tiempo de experiencia, capacidad financiera y técnica han quedado fuera de las licitaciones, Juan Carlos Fong es quien “reparte” la subcontratación de obras, pues su empresa no cuenta ni con el capital social ni la experiencia técnica para hacerlas, pero sí con la amistad y cercanía con la secretaria y su esposo, lo que lo vuelve, según él mismo presume, el hombre al que muchos acuden para llegar a “acuerdos” y participar en las obras y licitaciones de Dos Bocas.

Hasta ahora se han licitado y asignado 5 de las 6 paquetes de la Refinería de Dos Bocas, que han sido ganadas por las siguientes compañías: Paquete 1. Fluor Enterprises Inc. / ICA Fluor Daniel S. de R.L. de C.V. Monto: 50,458,855.00 dólares. Integración nacional: 96%. Paquete 2. Samsung Engineering Co. Ltd. / Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V. Monto: 84,951,122.43 dólares. Integración nacional: 50%. Paquete 3. Samsung Engineering Co. Ltd. / Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V. Monto: 57,807,382.00 dólares. Integración nacional: 50%. Paquete 4. Kellogg Brown & Root LLC. / Constructora Hostotipaquillo, S.A de C.V. Monto: 77,367,106.39 dólares. Integración nacional: 79.5%. Paquete 6. Kellogg Brown & Root LLC. / Constructora Hostotipaquillo, S.A de C.V. / Mexicana de Recipientes a Presión, S.A. de C.V. Monto: 78,430,044.69 dólares. Integración nacional: 85.7%. Además del contrato otorgado a Huerta Madre para el dragado del terreno de Dos Bocas: Invitación restringida No. PTI-ID-O-002/2019 por casi cinco mil millones de pesos (4.93 mmdp).

Sólo falta que se resuelva el contrato del Paquete V que se refiere a la construcción del sistema de almacenaje de hidrocarburos. Ese es justamente el paquete por el que Juan Carlos Fong se ufana ante posibles clientes que él es “el contacto” para lograr “los acuerdos”, incluyendo la “Lista de Ganadores del Paquete V”, el último concurso del proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador, que transcurre a pesar de la pandemia del Covid19 y entre la solicitud de grupos para que se cancele porque, dicen, no hay seguridad en que será rentable ante la crisis de precios de petróleo y las mismas energías renovables a las que todo el mundo está apostando, menos México.