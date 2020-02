Serpientes y escaleras

LAS MEDICIONES DEL PODER JUDICIAL: BIEN EN LO GENERAL

BUENOS NÚMEROS. Nada mal le va al poder judicial en Guanajuato en la evaluación que hace a nivel nacional el organismo World Justice Project de sus pares en los itros 31 estados del país en el informe índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, “Las 32 entidades bajo la lupa ciudadana”.

CONTEXTO. La evaluación que se promueve como “una de las mediciones más completas del índice institucional en el país”, captura las experiencias y percepciones de más de 25 mil ciudadanos y 2 mil 600 expertos en los 32 estados del país.

TOP 10. En lo que es la tabla general, Guanajuato ocupa la posición número 9 detrás de Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Durango. Guanajuato tiene un puntaje de 0. 42, 4 centésimas debajo de Yucatán que es primero

MALA NOTA. Y pese al buen lugar que ocupa en lo general, el estudio señala que es “preocupante” que 19 estados hayan descendido durante el último año el rubro orden y seguridad que incluye lo referente a homicidios dolosos.

PREVISIBLE. De hecho, en este rubro en lo particular Guanajuato ocupa el lugar 29 de 32 Estados porque aquí se incluye el análisis de 3 factores en los que la entidad se encuentra por la calle de la amargura: ausencia de homicidios, ausencia de crimen y si las personas se sienten seguras. Para consuelo del poder judicial aquí podrá alegar a su favor que este tema le compete atenderlo de manera primordial a la secretaría de Seguridad.

DE MENOR A MAYOR. En los otros 7 rubros, la entidad destaca entre los primeros lugares. La peor ubicación entre ellos se da en el factor Límites al poder gubernamental donde ocupa el lugar 12 de 32. Aquí se incluyen los elementos El legislativo, el judicial y los organismos de control, sanciones por abuso de poder y si las elecciones se apegan a la ley.

DETALLES. En ausencia de corrupción Guanajuato ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Aquí se analizan los factores de ausencia de corrupciones en los 3 poderes y en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

MEDALLA DE ORO. La mejor posición de la entidad está en el rubro de justicia civil en donde se incluye el análisis de si las personas conocen sus derechos, el acceso a información y asesoría legal asequible en casos civiles, justicia civil asequible y sin procesos burocráticos , justicia civil imparcial, independiente y libre de corrupción, si la justicia civil es de calidad y expedita y si hay ejecución efectiva en las resoluciones en materia civil.

CLAROSCUROS QUE PREOCUPAN

CUARTO. En el factor Justicia penal, Guanajuato ocupa el cuarto lugar donde se incluye justicia penal eficaz, derechos de las víctimas, debido proceso legal, justicia penal independiente imparcial, independiente y libre de corrupción y sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos.

AZUL Y BUENAS NOCHES. En derechos fundamentales, el estado ocupa el octavo lugar. Aquí se analiza la ausencia de discriminación, derecho a la vida y a la seguridad, libertad religiosa, debido proceso legal, derecho a la privacidad, libertad de asociación y derechos laborales.

APLICADOS. Finalmente en cumplimiento regulatorio y gobierno abierto, Guanajuato ocupa el segundo lugar. En el primer caso se califica el cumplimiento regulatorio eficaz y libre de corrupción, procedimientos administrativos eficientes y derechos de propiedad.

MORALEJA. En el caso de Gobierno abierto se califica la participación ciudadanay el derecho a la información pública. Al final, la conclusión es la misma para la entidad que por ejemplo en materia de empleo, atracción de inversiones y un sistema de salud eficaz puede presumir estándares más que aceptables.

LAS SOMBRAS. Pero mientras en temas como orden y seguridad, la entidad esté en la cola de la tabla, los flancos positivos van a palidecer aunque la narrativa oficialista quiera matizarlo.

LA DEL ESTRIBO…

Le sale del alma al gobernador Diego Sinhue y lo secundó el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz. Les caló a ambos que el secretario de Salud, Jorge Alcocer viniera a Guanajuato a un evento casi en calidad de incógnito o no como visita en coordinación con el estado y declarara no de salud sino de inseguridad.

Díaz dijo no entender por qué Alcocer “se esconde” para venir a Guanajuato y Diego Sinhue aseguró que ya le genera suspicacia que la federación insista en tener a Guanajuato como el foco de señalamiento para temas de inseguridad.

LA FALACIA DE LA PUERTA GIRATORIA: UN AÑO Y MUY POCO

A un año de distancia de que en el Congreso federal se votó por fin la reforma que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva en el país, podemos reafirmar que el discurso de los gobernadores en el sexenio pasado no era más que la típica estrategia para patear el bote.

Uno de ellos, Miguel Márquez que cuando aventó la toalla se dedicó a repetir que la parte medular del problema estaba en la puerta giratoria que permitía a quienes cometían delitos con armas de fuego de uso exclusivo del ejército, entrar por una puerta y salir por otra.

La ley se aprobó y hoy no se aprecia un cambio sustancial en la disminución de la violencia en Guanajuato. Al contrario.

Pero además de todo, sintomático que el día de la aprobación, la bancada panista fue la que más se dividió entre quienes dieron sí a la reforma y quienes de plano le pusieron cruces.

En todas las bancadas, se dio bateo libre. El PAN fue el partido que más se dividió entre los a favor y los en contra. 36 por el sí y 34 por el no.

Los 251 de Morena muy disciplinaditos todos. En el PRI, solo 7 a favor y 36 en contra; en el PRD 9 por el sí, 10 por el no. En el Verde todos, los 10 por el sí de igual forma, los 25 del PT, alineados también.

En el caso de los panistas guanajuatenses, los que votaron a favor de la prisión preventiva fueron Sergio Ascencio, Ricardo Villarreal, Fernando Torres y Juan Carlos Muñoz Márquez.

Entre los que dijeron que no, el coordinador Juan Carlos Romero, Pilar Ortega, Ector Jaime Ramírez, Angeles Ayala.

Y el actual gobernador Diego Sinhue tiene sus propias explicaciones del porqué no disminuye la violencia en el estado sino que se agudiza.

Pero desde el principio dejó claro que la culpa no era solo de la puerta giratoria, el gran pretexto de su antecesor para justificar la falta de resultados.

LAS RECOMENDACIONES DE LA PEDHG: LA HORA DE APECHUGAR

Sin duda, las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato que encabeza Raúl Montero de Alba ponen a prueba uno de los argumentos que más presume la administración estatal: las credenciales en materia de seguridad, la capacitación y salarios de sus elementos.

Desde luego que una golondrina no hace verano y sería exagerado tomar como referencia global de la labor de la dependencia que encabeza Alvar Cabeza de Vaca, los excesos de algunos elementos que en un operativo en San Miguel de Allende dieron muerte al migrante Leonardo Reyes con el argumento de que este los había agredido.

Hoy, de acuerdo al gobernador, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala y el de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca se van a pronunciar al respecto. Desde luego, la resolución alcanza también al Fiscal Carlos Zamarripa porque sus agentes son señalados por no haber prestado el servicio que estaban obligados a prestar a los familiares de las víctimas.

Ya sabemos que Zamarripa y Alvar no suelen ser muy autocríticos ni reconocer a las primeras de cambio, sus insuficiencias y errores. Ayer el gobernador reivindicó las credenciales de las fuerzas de seguridad del estado pero hoy el llamado es muy concreto para que se responda frente a acciones irregulares. Ni más, ni menos.

Y no hay de otra. De por sí, la PEDHG no goza de un enorme prestigio por constituirse como un contrapeso de respeto en Guanajuato, mal harían quedar a Montero de Alba los funcionarios estatales que ahora que se observan excesos de autoridades en materia de seguridad, no se acepten esas recomendaciones.

Para la Fiscalía es una nueva llamada. Ya lo habían denunciado los familiares de víctimas de desapariciones en el estado en torno a la falta de sensibilidad de Zamarripa en la atención a las víctimas. Digamos que estamos frente a otra mancha más en el tigre.

Así que hoy, el reto para el gobierno estatal es convertir este tema en una oportunidad para demostrar que hay propósito de enmienda y capacidad de rectificar aun cuando, la consecuencia de las acciones observadas sea un hecho irreparable.