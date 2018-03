Serpientes y Escaleras

Los ‘fusibles’ independientes

El dictamen de la Comisión de Prerrogativas del INE que descalificó, por insuficiencia de firmas, falta de dispersión y respaldos fraudulentos, las candidaturas independientes de Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter a la Presidencia de la República, representa una vergüenza nacional por la corrupción y falta de ética de los aspirantes sin partido, si se comprueba que falsificaron apoyos y firmas de electores; pero también confirma que en el dominio que aún mantiene la partidocracia, los aspirantes ciudadanos todavía son vistos —y en muchos casos utilizados— como fusibles intercambiables a conveniencia de los partidos: si le funcionan al sistema y a los intereses partidistas, entonces habrá candidatos ‘independientes’, si les estorban o afectan a los grupos y dirigencias políticas, los eliminarán del camino.

Esa podría ser una interpretación de por qué la rigurosa revisión de los consejeros del INE concluyó que sólo una aspirante presidencial por la vía independiente podrá aparecer en la boleta electoral del 1 de julio, mientras a los otros dos se les cancela esa posibilidad y, aunque se les dará el ‘derecho de audiencia’ que marca la ley en los próximos cinco días, al mismo tiempo ayer trascendió que los consejeros electorales ya preparan una denuncia para ‘dar vista’ a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que inicie una investigación para determinar si se configura un presunto delito de falsificación e irregularidades en las firmas de supuestos electores que presentaron los aspirantes independientes en sus apoyos.

También, la ley electoral prevé que, una vez agotado el periodo de audiencias y si se mantiene el dictamen que invalida esas dos candidaturas, los aspirantes independientes podrían acudir al Tribunal Electoral federal a inconformarse con el dictamen de INE y la invalidación de sus firmas, mediante un juicio de ‘protección de derechos políticos’. Y, eventualmente, si los magistrados revisan las firmas invalidadas, podrían ratificar la decisión de los consejeros o revertirla; eso depende de que los dos aspirantes rechazados tengan los elementos de prueba para poder sostener la autenticidad de sus firmas.

Porque, tal y como se ven los famosos ‘respaldos’ falsificados, en los que había según el informe de los consejeros desde ‘fotocopias’, hasta ‘simulaciones’ o credenciales ‘duplicadas’, es casi un hecho que a ‘El Bronco’ y a Ríos Piter ya nadie les quita el desgaste de haber sido presentados como ‘defraudadores’ por los consejeros electorales, que al final terminaron dándole la razón al comunicador y también aspirante independiente, Pedro Ferriz de Con, quien desde hace semanas había denunciado que varios de los aspirantes ciudadanos que lograron juntar las casi 900 mil firmas, especialmente Jaime Rodríguez y Ríos Piter —aunque Ferriz también acusó a Margarita— lo hicieron recurriendo a una aplicación tecnológica que les proporcionaba miles de registros falsificados de electores y que ellos aceptaron presentar a sabiendas de que eran irregulares.

¿Por qué una sí y los otros no? Oficialmente la respuesta a esa pregunta la dieron ayer los cinco integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, encabezada por el consejero Benito Nacif. Las firmas reunidas por Margarita, tras la invalidación de 222 mil credenciales repetidas, quedaron en 870 mil con dispersión en 21 entidades, mientras que a Jaime Rodríguez le invalidaron 158 mil 192 ‘credenciales simuladas’ por lo que se quedó con 811 mil firmas, insuficientes para registrar su candidatura, y a Ríos Piter le encontraron 811 mil 969 ‘respaldos’ fraudulentos y sólo 222 mil firmas válidas. Ninguno de los dos alcanzó la dispersión necesaria en estados de la República.

Pero una interpretación estrictamente política de por qué sólo Zavala estaría en la boleta electoral, podría ser que al final sólo la expanista resultó serle útil a los intereses del sistema. Margarita ya demostró que le ha quitado votos al candidato de ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, y que podría quitarle aún más si al panista se le sigue vinculando a operaciones de lavado de dinero y de falta de transparencia en su fortuna personal, tal y como han hecho hasta ahora la PGR y el PRI. En ese sentido la candidatura independiente de la exprimera dama cumpliría una función para la perversa estrategia de Peña Nieto y su partido de intentar mejorar la posición de su candidato, José Antonio Meade, a partir del desgaste sostenido o incluso la eventual inhabilitación por una acusación penal de Anaya. Y en un descuido, si resulta la peligrosa apuesta de Los Pinos para tirar al Frente del segundo lugar, Margarita Zavala podría incluso colarse a una tercera posición en la votación presidencial y desde ahí se abrirían dos escenarios para ella: o llega a ser el Plan B de Peña si Meade sigue sin crecer o declina en favor del abanderado priista para cerrar la confrontación final con López Obrador.

En esa misma lógica, las candidaturas de Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ y Armando Ríos Piter, sin menoscabo de que hubieran cometido fraude como los acusa el INE, al final no le sirvieron a los intereses del sistema priista. Si a los dos se les vio en algún momento como opciones para quitarle votos a López Obrador, las encuestas hasta ahora arrojaron que tanto el exgobernador de Nuevo León como el senador independiente no pudieron afectar la ventaja del tabasqueño que, lejos de disminuir, ha seguido creciendo. Y los pocos puntos que alcanzaron a subir ‘El Bronco’ y Ríos Piter parecían más bien restárselos al PRI y a su candidato Meade. ¿Sería por eso que al final no llegarían a estar en la boleta? ¿Porque no demostraron ser de utilidad para el sistema?

Veremos en qué termina el lío de los ‘independientes’, que por lo pronto han quedado exhibidos como presuntos defraudadores. Esta es una expresión más de que la política mexicana, y con ella casi todas las instituciones de los tres poderes y de todos los niveles de gobierno, está podrida e infestada por la corrupción, la impunidad, la descomposición y la falta de ética de sus integrantes. Porque al mismo tiempo que dos aspirantes ‘ciudadanos’ falsifican firmas para tratar de engañar por una candidatura, un alto funcionario del Poder Judicial de la Federación vende las preguntas y reactivos de los exámenes para elegir a los jueces federales, un gobernador del partido en el poder sigue prófugo de la justicia por haber saqueado el erario de su estado, la PGR lo exonera mientras persigue políticamente a un candidato de la oposición, una turba saquea una presidencia municipal y expulsa al alcalde, otro munícipe es asesinado a balazos por el crimen organizado. Esa es apenas una parte del país descompuesto que nos dejará Peña Nieto. #HagamosBienlasCuentas.

Notas indiscretas…

Luego de su apresurada visita a Alemania, en busca de urgentes apoyos internacionales, en la que tuvo un fugaz encuentro con Angela Merkel fuera de agenda y protocolos y casi sólo para la foto, Ricardo Anaya no pudo concretar su reunión en Chile con Sebastián Piñeira y, ante la falta de respuesta del Palacio de la Moneda, optó por cancelar el viaje a Santiago y como ‘consolación’ recibió aquí en México el respaldo de dos expresidentes chilenos, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, los dos surgidos de una alianza opositora ‘Concentración’ a la que el candidato panista comparó con la coalición ‘Por México al Frente’. Y aquí en los asuntos domésticos, Anaya le extendió a Miguel Ángel Mancera la promesa de que será él quien encabece el diseño y la conformación de un ‘gobierno de coalición’, tal y como plantea en sus postulados el Frente PAN-PRD-MC. Dijo el candidato que Mancera sería no sólo el coordinador para hacer difusión a nivel nacional, sino también para redactar los acuerdos y detalles para construir la coalición gobernante. ¿Será que todo eso Anaya se lo pone en un documento, tal y como pidió Mancera, como condición para dejar el gobierno de la CDMX, o sólo será promesa de palabra?… En Tabasco, más allá de las encuestas electorales, que dan ventaja clara a Morena y su candidato a la gubernatura, Adán Augusto, nadie duda que esa elección la ganará López Obrador, tal y como lo hizo en el 2012 cuando llevó a la gubernatura al candidato del PRD, Arturo Núñez. Sólo que Núñez no sólo traicionó a su impulsor una vez que entró a la Quinta Grijalva, sino que además se acercó tanto a Peña Nieto que terminó siendo uno de los gobernadores consentidos de la oposición. Lástima que eso no le alcanzó para hacer un buen gobierno porque hoy los tabasqueños se quejan de la descomposición en el estado y de que un hombre de la trayectoria y la inteligencia de don Arturo haya resultado una terrible decepción como gobernante. Claro que el crédito no es sólo del gobernador, sino también de su esposa, doña Martha Lilia López de Núñez, que reconocido por él mismo, co-gobernó con él estos seis años y fue también partícipe por tanto del desastre sexenal. En fin, que hoy los números de las encuestas no mienten: Adán Augusto, de Morena 35% —según el último sondeo Masive Caller— Georgina Trujillo del PRI 19%, y Gerardo Estrada del PRD, a quien se ve como el candidato de Núñez, 17%… El excoordinador del PAN en San Lázaro, José Isabel Trejo, envió una copia de la carta que le hizo llegar al periodista Ramón Alberto Garza y en la que el excoordinador panista, que antecedió en el cargo a Ricardo Anaya, afirma que no conoció al abogado fiscalista, Pedro Raymundo Salinas Arrambide, quien recientemente se suicidó en su despacho de Las Lomas, ni tuvo con él ningún trato profesional mientras fue coordinador de la fracción de diputados del PAN… Los dados mandan Escalera doble. Buena semana.