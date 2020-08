Serpientes y escaleras

El encuentro de San Luis, ¿diálogo o confrontación?

Siete meses de peticiones, reclamos, desencuentros y un diálogo interrumpido por la pandemia de Covid, confluirán el próximo miércoles en San Luis Potosí en la reunión que sostendrán los 32 gobernadores y gobernadoras de la República con el presidente López Obrador. Aunque el Ejecutivo Federal ha repetido que no quiere confrontación y que no irá a la capital potosina a pelearse, los mandatarios estatales sí llegarán con muchos temas en la agenda y, aunque no todos, sí hay un bloque de estados que van con la intención de confrontar y contrastar con el Presidente sobre todo en temas como el manejo de la emergencia sanitaria, en la que al menos 9 gobernadores insisten en la renuncia de López-Gatell, mientras que otros llevan entre sus prioridades el apurar la revisión del Convenio de Coordinación Fiscal entre la Federación y las entidades federativas, y los más tranquilos, sobre todo morenistas y priistas, le apuestan a un diálogo más civilizado y cordial.

Aunque se está negociado en estos momentos la orden del día de la reunión vía la presidencia de la Conago que encabeza el priista Juan Manuel Carreras, hay presiones fuertes de los gobernadores de la Alianza Federalista para que se incluyan en la lista de temas a tratar sus planteamientos de una Convención Nacional Hacendaria, en donde se revise y modifiquen las fórmulas del reparto de los recursos federales a las entidades, además de pedir que al ramo de la Salud se le destinen mayores recursos para lo que resta de la pandemia de coronavirus.

En el gobierno central sí esperan que haya “rijosidad” hacia el Presidente, sobre todo del bloque de gobernadores del PAN, en donde ubican como la cabeza de una agenda crítica y una posible “estrategia golpeteo” hacia el Presidente, por parte del mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Fuentes federales aseguran que el tamaulipeco está preocupado por las posibles acusaciones en su contra en el caso Lozoya y podría asumir una posición abierta de confrontación e incluso actuar como vocero de este grupo para buscar un choque abierto con el Presidente. En tanto en Tamaulipas, fuentes del gobierno estatal aseguran que ni el gobernador Cabeza de Vaca ni el resto de los gobernadores de la Alianza Federalista van con el ánimo de pelear tampoco con el Presidente, pero que “si López Obrador no les da respuesta o los ignora en sus planteamientos, va a haber problemas” y reiteraron que si la Conago no incluye los temas que han solicitado las 11 entidades, no acudirían de plano al encuentro.

El Presidente va arropado con el gabinete

En la mediación de lo que ocurra en San Luis Potosí, la figura clave es el gobernador anfitrión y presidente de la Conago. Aunque a Carreras lo ubican como cercano a Palacio Nacional, los gobernadores están pidiéndole que no acepte que ésta se convierta en una mera “reunión protocolaria” en donde sólo se vaya a dar discursos y saludos. “No vamos a aceptar que conviertan este encuentro importante en una de esas reuniones de protocolo y de mensajes huecos. Queremos que haya un diálogo directo y de frente con el Presidente. No queremos tampoco pelear con él, pero sí llegar a acuerdos concretos y puntuales sobre las problemáticas que estamos enfrentando en los estados por la falta de recursos, el manejo de la pandemia y la necesidad de cambios en la relación fiscal de la República”, comentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien sobre que la petición de renuncia en contra de López-Gatell ya había sido “retirada”, Alfaro aseguró que es totalmente falso.

La misma Sánchez Cordero fue quien anunció que López Obrador no llegaría solo a la reunión de San Luis y que lo iba a acompañar el gabinete legal y ampliado para apoyarlo en la respuesta a los temas que le planteen los gobernadores. Así es que sin duda hay tensión, aunque también hay ánimo de dialogar y enderezar la relación entre los Ejecutivos de la República, el federal y los estatales, que se descompuso en los últimos 7 meses en los que no ha habido un diálogo directo entre el Presidente y los gobernadores. La pesadilla del 2020, con su pandemia, confinamientos, cierre de actividades, caída de recaudación, escasez de recursos y derrumbe económico vino a cambiarlo y a tensarlo todo, incluida la relación entre la federación y los estados.… Se baten los dados. Escalera Doble. Semana Redonda.