Serpientes y escaleras

LA 4T: LAS FORMAS DE DISCREPAR

OMINOSO. El lamentable caso de Ingrid Escamilla asesinada en la ciudad de México y la desafortunada filtración por parte de autoridades y difusión (en redes y algunos medios) de las imágenes de su cuerpo tras ser asesinada aunada a la polémica por el amago de la Fiscalía General de la República llevaron al centro de la polémica el tema de los feminicidios en nuestro país.

MÁS LEÑA AL FUEGO. A ello hay que agregar la poco afortunada reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando lo cuestionaron en la mañanera del lunes sobre este tema justo después de que el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero matizaba sus propuestas sobre la reclasificación del delito.

DE CASA. A la 4T de pronto se le hace bolas el engrudo y culpan a sus obsesiones de desinformación y manipulación. Pero sucede que fueron los mismos legisladores de Morena (algunos, no todos) los que levantaron la voz en contra de la intentona.

RÉPLICA. Una de ellas fue la senadora guanajuatense Martha Lucía Micher Camarena quien desde el martes de la semana pasada como presidenta de la comisión de Igualdad de Género expresó su desacuerdo frente a la propuesta del Fiscal. Su boletín de prensa como tuit fijado en su cuenta ofrece con claridad la discrepancia con la intentona original de la FGR.

EN PLATA. Ayer, Micher Camarena celebró en un tuit “El delito de feminicidio no desaparecerá. Así lo afirmó el Fiscal Alejandro Gertz la tarde de ayer. Juntas y juntos vamos a encontrar el mejor camino que permita darle más herramientas al poder judicial para poder alcanzar justicia para las mujeres víctimas de violencia”.

EN LO SUYO. En el origen de esta polémica, la postura de Micher fue consistente con la lucha histórica que ha dado en temas de igualdad de género. Su réplica como legisladora fue contundente.

FRENO DE MANO. Pero la senadora morenista optó por no pronunciarse en torno a la polémica postura de López Obrador, más preocupado porque se quedara fuera de la atención mediática “la rifa” del avión presidencial que por hablar de los feminicidios.

DIFERENTE. Si una opinión semejante la hubiera dado cualquier otro funcionario o el gobernador de algún otro estado, Micher Camarena no lo hubiera perdonado. En otros momentos no ha titubeado para discrepar de López Obrador.

SE CUECE APARTE. Hay quienes como el diputado Porfirio Muñoz Ledo no se guardan sus comentarios para discrepar y criticar sin tapujos políticas públicas como las que instrumenta el gobierno federal en el sur del país para contener la migración de los países de Centroamérica.

EXCEPCIONES. Malú como Muñoz Ledo no tiene ataduras ni compromisos ni milita en alguna tribu de Morena ni se ha significado como incondicional a rajatabla del presidente. En esta ocasión prefirió la prudencia y guardó los guantes.

LA DEL ESTRIBO….

En lo que alguna vez llamó cuando fue director de Desarrollo Urbano de León, Oscar Pons González, “una ciudad clandestina”, el Instituto Municipal de Planeación arrancará pronto un proyecto que suena interesante: la denuncia en redes sociales a través de fotografías de casos en los que se dé la invasión de espacios públicos.

En nuestras ciudades es común ver ciclovías invadidas por autos, zonas de “prohibido estacionarse” que no se respetan, paradas del transporte público usadas como estacionamiento tan solo por citar algunas.

En una ciudad que apuesta cada vez más a la priorización de peatones y ciclistas en la movilidad urbana, la propuesta luce interesante aunque no es la primera vez que surgen planteamientos para terminar con las violaciones al reglamento vial.

Ya veremos si las “benditas redes sociales” se convierten en un vehículo más eficaz de regulación.

ROMO, ARIAS, YULMA: POLVOS DE VIEJOS LODOS

Hace 7 años, el entonces diputado local priista Guillermo Romo Méndez, el diputado Guillermo Romo Méndez protagonizaba uno de los desplantes más recordados del Congreso del Estado en los años recientes: subía a tribuna vestido de torero para defender la fiesta brava.

Ese día, el legislador sorprendía a los legisladores de todos los partidos, empezando por los del tricolor, cuyo coordinador de la bancada, Javier Contreras, se deslindaba de ese hecho.

Lo más llamativo del asunto fue que en la parte medular de su discurso, Romo Méndez solicitaba se declarara a la fiesta brava como patrimonio cultural intangible en Guanajuato, deseo que se le concedería meses más tarde de parte del gobernador Miguel Márquez quien de esa manera fijaba postura frente a los afanes de partido Verde que arreciaba su campaña para que se prohibieran las corridas de toros en Guanajuato.

En ese momento, la postura de Romo Méndez sorprendió y sacudió al PRI que se había mantenido neutral en ese tema. La legislatura local recién iniciaba pero ya comenzaba a pintar su raya este diputado que a lo largo de la legislatura, en los hechos fue más útil al PAN que al tricolor.

De hecho, unos meses después, el propio Romo arremetía contra su compañera de bancada Yulma Rocha Aguilar en una sesión de pleno, luego de que faltó a otra en la que se votó la integración de una comisión que investigaría presuntas irregularidades en la gestión de Juan Manuel Oliva.

El tema viene a colación porque en su origen, Romo Méndez fue postulado por el Movimiento Territorial que dirigía Alejandro Arias Avila, hoy secretario general del comité estatal del PRI que hace dupla con Yulma Rocha en la reconstrucción del PRI.

Estos 2 últimos siempre han sido priistas afines en la última década y la cercanía de Arias Avila con Romo no gustó nada a Yulma quien en su momento tuvo que enfrentar el desafío en tribuna de quien era su compañero de bancada y llegó a renegar de quien fue el padrino de sector del llamado diputado torero.

REFORMA ELECTORAL: PENDIENTES Y URGENCIAS

En la agenda legislativa que cocinan las fracciones partidistas en el Congreso local hay varios temas que le pondrán un toque polémico y de controversia a unos meses de que formalmente inicie el proceso electoral.

Ayer, el consejero electoral Santiago López Acosta presentó junto a diputados federales el libro “Restablecimiento de la reelección en México” y puso sobre la mesa algunos de los temas que estarán a debate no solo en el Congreso local sino en los de todos los estados y en el federal por supuesto.

No hay que olvidar que la de julio de 2021 será la elección intermedia más grande de toda la historia en nuestro país pues incluirá la renovación de casi todos los Congresos locales y 14 gubernaturas de los estados. Y uno de los grandes temas a revisar será el que confronta paridad en todo contra el derecho a la reelección.

Después de 2018 se aprobó ese paquete de reformas que profundizaba en el tema de paridad que está como se sabe en rango constitucional y una vez que opera ya tras un trienio la reelección, será una prueba interesante para los legisladores como se resuelve esta previsible disputa.

El consejero López Acosta hablaba por ejemplo de la disparidad de criterios según cada ley local. Por ejemplo, en Guanajuato se le da prevalencia a la paridad por encima al derecho a la reelección mientras que en Baja California sucede exactamente al contrario. Ya veremos si en Guanajuato hay algún ajuste a este respecto.

Otro de los temas que estarán en el ojo del huracán es el de la obligación a renunciar al cargo para quienes aspiren a la reelección. Sobre este asunto hubo impugnaciones ganadas por algunos demandantes.

Expertos electorales han dicho que en las democracias modernas es perfectamente natural mantenerse en el cargo y aspirar en el cargo. Pero en México en donde la suspicacia y la desconfianza son inherentes a la clase política y a los ciudadanos respecto a lo que hacen los políticos, esto se vuelve complejo.

Porque aún, si un tribunal le otorga el derecho a alguien tras un reclamo de mantenerse en el cargo y no solicitar licencia, en los hechos hay 2 artículos de la Constitución que hay que remontar para ejercer el cargo y al mismo tiempo hacer campaña o apoyar otras campañas.

Son solo botones de muestra. No hablemos de candidaturas independientes, de si un suplente tiene derecho a reelección aunque no haya ejercido el cargo un solo día, de la forma en que un plurinominal debe aspirar a la reelección, qué implica el “aviso de intención de reelegirse”, hay consecuencias jurídicas por hacerlo o no hacerlo. En suma, un menú amplio y diverso que difícilmente se agotará en estas discusiones. Primera llamada.