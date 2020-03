Serpientes y escaleras

ABORTO EN LA CONGELADORA AZUL: ¿PERO QUÉ NECESIDAD?

AL ABORDAJE. El diputado local perredista Isidoro Bazaldúa habitualmente discreto en lo general en el Congreso local, ahora sí puso a prueba a la diputada panista Cristina Márquez Alcalá quien ayer no quiso fijar una postura clara sobre el porqué tiene en la congeladora la iniciativa para despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias que propuso este legislador ¡desde octubre de 2018!

CERO. Es decir, casi año y medio ha transcurrido y la iniciativa ni siquiera ha sido enlistada para desecharla o archivarla definitivamente.

EXPLICACIONES. Márquez Alcalá dijo ayer que la agenda del Congreso ha atendido temas prioritarios que tienen que ver con la agenda de seguridad del estado y ahora con los temas relacionados a mujeres.

HECHOS. Lo cierto es que esa iniciativa fue presentada al arranque de la actual legislatura y ha sido ignorada por razones que uno puede intuir: la despenalización del aborto es un tema non grato para la mayoría panista.

COCTEL. El asunto cobró interés porque la sesión anterior, 2 diputados de Morena propusieron otra iniciativa para despenalizar el aborto. Casi de manera simultánea, la también panista, presidenta de Gobernación y Puntos Constitucionales Libia Denisse García mostró ayer un talante más abierto cuando le preguntaron sobre el tema.

MENÚ. Cabe recordar que esa iniciativa se revisa en comisiones unidas de Justicia y Gobernación pero quien marca la pauta es Justicia.

SERENA. La diputada García Muñoz Ledo dijo que la postura del PAN es muy clara y no solo en Guanajuato sino a nivel nacional de defensa a la vida pero que es de la idea de que en cualquier tema público se debe escuchar a todas las partes y en este caso concreto, a las mujeres que están a favor de la despenalización del aborto.

EVASIVAS. Lo que extraña es que si el PAN ya sabe que el desenlace de las discusiones sobre temas relacionados con aborto, para que le da largas al asunto y en este caso, la opción para que un diputado como Bazaldúa que ha estado en el ostracismo total, resurja con un reclamo totalmente justificado.

LA DUDA. ¿Cuál es el razonamiento de fondo de la diputada Márquez Alcalá para mantener una iniciativa así en la congeladora durante tanto tiempo, si sabe que en algún momento tendrá que hacerlo?

ALAS. El amago del diputado perredista para quejarse en Derechos Humanos por ignorar la iniciativa puede ser procedente o no; pero ese no es el punto. Ignorar, dar largas, tarde o temprano se puede revertir.

COYUNTURA. Y justo cuando el PAN, tan activo y protagónico en las últimas semanas con el tema de los derechos de las mujeres, seguramente enfrentará los reclamos del ala liberal de Morena (no todos apoyan la despenalización del aborto) que cuenta los días para echar en cara y poner a prueba a los panistas para ver si es cierto que son tan “feministas”.

EN POCAS PALABRAS. Ya sabe, enjuagues partidistas que solo ellos resuelven. Pero como diría el clásico ¿pero qué necesidad diputada Cristina Márquez?

CARLOS MEDINA CONTRA LUIS ERNESTO: POLVOS DE VIEJOS LODOS

CON TODO. “Qué lamentable tu Twitter, secretario”, le respondió anoche Carlos Medina Plascencia a Luis Ernesto Ayala Torres, luego de que el secretario de Gobierno tuiteara sobre los operativos que realizó el gobierno estatal en Celaya.

DEL ALMA. Y para ser sinceros, Medina no dejó claro que es lo que lamentaba. Lo cierto es que se trata de polvos de viejos lodos. El ahora funcionario estatal y el exgobernador fueron los pilares de la planilla del alcalde Héctor López Santillana en aquella primera campaña cuando el PAN leonés armó un auténtico dream team en la elección que marcó su regreso al poder en León.

EL PASADO. Después, ya en el poder, los pobres resultados en materia de seguridad le dieron armas a Medina para ponerse en plan de crítico implacable del gobierno de López Santillana aunque en el fondo, se sabía de la incomodidad de Medina porque la administración no refrendó la adquisición de un sistema de seguridad que promovía el propio ingeniero.

DESCONOCIDA. La cuerda se tensó particularmente con Luis Ernesto Ayala quien asumió la defensa del alcalde leonés ante los embates cada vez más crudos del exgobernador.

A VER. En fin, distanciamientos que tampoco pueden ser eternos. Porque lo que los negocios en la política, separó, solo podría volver a unirlo…. los mismos negocios en la política.

LA DEL ESTRIBO…

Los priistas venidos a menos necesitan una terapia ocupacional y nunca falta un roto para un descosido.

El próximo sábado llega a Guanajuato Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, quien fuera secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hasta ahora sido, uno de los personajes de alto rango que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha colocado en el banquillo de los acusados.

“Ruta de la libertad, violaciones al proceso de Rosario Robles Berlanga”.

La promotora del encuentro es la exdelegada de Sedesol Claudia Navarrete y el encuentro será en el Hotel Flamingo de Irapuato, propiedad del exsecretario general del PRI, Armando de la Cruz Uribe Valle.

En otras palabras, los afines a Gerardo Sánchez cobijan a quien se promueve como presa política en el sexenio de la 4T.

MALÚ Y BARBARA BOTELLO; ALIANZAS PERDURABLES EN POLÍTICA

“Hemos vivido mucha violencia política, que quiere decir, que nos cuesta trabajo llegar a los puestos de elección, a los puestos de decisión, hemos llegado a través de sentencias, hemos llegado a codazos, hemos llegado no porque tenemos una serie de trayectoria, nos ponen a competir con hombres que no están preparados y a las mujeres sí nos piden preparación, como si los hombres nacieran candidatos, regidores, diputados o presidentes (…) la violencia política es sutil”.

Hace exactamente un par de años, la actual senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena hablaba así en un evento en que departía sin rubor con la priista Bárbara Botello entonces, diputada federal por el tricolor y Antares Vázquez Alatorre que en ese momento era la precandidata a la gubernatura por Morena.

Eran tiempos de campaña. En Guanajuato, Morena tendía sus redes para acercarse a los desencantados o rivales del PAN. Botello estaba en la mira y Malú Micher nunca, ni entonces ni ahora, negó su amistad con la obsesión número uno del PAN.

En aquella ocasión, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bárbara Botello Santibáñez decía que el pacto firmado hace 2 años era el refrendo de un acuerdo en el que habían coincidido 20 años atrás, ambas, junto a Mayra Enríquez (qepd) y Beatriz Manrique.

Eran otros tiempos, el PRI gobernaba el país y el PAN había refrendado su triunfo en la gubernatura pero no avasallaba aún como en la actualidad.

Hoy, la circunstancia es bastante peculiar. Morena y Verde tienen alianza. Beatriz Manrique es secretaria de Medio Ambiente en Puebla y Malú Micher es senadora. Digamos que ambas están cerca de los que gobiernan.

Mientras tanto, Bárbara Botello, después de estar en prisión brevemente, anunció su regreso a la política que no se concibe más que a través de Morena porque en el PRI no tiene futuro alguno.

Pero en Morena las opiniones se dividen. Hoy es demasiado pronto para adelantar vísperas. La política y las maromas que dan sus protagonistas nos ha enseñado a que debemos ser cautelosos.

SANTA ROSA DE LIMA: DEMASIADOS DAÑOS PARA ESTAR DEBILITADO

Hasta el cierre de esta columna, el gobierno de Guanajuato no había actualizado información tras los operativos que desencadenaron bloqueos carreteros en carreteras que circundan el municipio de Celaya que se convirtió en uno de los temas más seguidos en Twitter.

Tras los bloqueos en varias carreteras difundidos profusamente a través de videos de usuarios que pasaban por la zona en redes sociales y que en automático se viralizaron, el gobierno estatal informó en las primeras horas de la noche que las carreteras estaban totalmente liberadas aunque en redes sociales hubo quienes lo pusieron en duda.

A media tarde, el gobierno también tuvo que desmentir por enésima ocasión las versiones que algunos periodistas a nivel nacional, dieron por buenas, de la supuesta detención de Antonio Yépez “El Marro”.

Lo que faltaba por decir es si tras los operativos sí se detuvo a alguien porque de forma escueta en uno de los tuits se dijo que se buscaba la detención “de hombres armados”.

Y es que ante la imposibilidad de disminuir o contener los homicidios dolosos, a la autoridad estatal no le ha quedado más que presumir que en la entidad no se negocia la aplicación de la ley y que no hay territorios bajo el control del crimen organizado.

También, que se ha logrado detener a personajes clave en el cartel de Santa Rosa de Lima y que esta organización delictiva se ha debilitado paulatinamente.

Lo que se vio ayer no parece la evidencia de ese debilitamiento y la liberación de carreteras, habla de la contención de un problema. El desmentido sobre la detención de “El Marro” ya se hizo costumbre.

El bloqueo de carreteras, afectó a decenas de automovilistas que además tuvieron que sortear los famosos aparatos “poncha llantas”. En resumen, “hacerle frente al crimen organizado”, “no negociar la aplicación de la ley” y “debilitar al cartel Santa Rosa de Lima”, suenan como argumentos cada vez más limitados hacia afuera.

La percepción es que la capacidad de desestabilización, así sea pasajera, de ese grupo, prácticamente no ha menguado en un año. Debilitados, con su líder acorralado y sin control de territorio. Pero ahí siguen.