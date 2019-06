Serpientes y escaleras

Nada qué celebrar; Trump vuelve en 90 días

La imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador con los brazos levantados en Tijuana –y detrás de él los rostros vigilantes de Morelos, Juárez, Hidalgo y Madero- parece una celebración ingenua y prematura cuando seguimos sin conocer todavía la totalidad de los acuerdos que se aceptaron en la primera negociación sobre temas migratorios con el gobierno de Estados Unidos.

Sobre todo porque lo que se anunció el viernes por la noche desde Washington no es para nada un “acuerdo definitivo”, como algunos interpretaron, sino es más bien una declaración de principios conjunta para seguir negociando, con la amenaza latente de los aranceles a los productos mexicanos que volverá en 90 días. Y hasta ahora nadie, ni en el gobierno ni en la cancillería del triunfante Marcelo Ebrard, han explicado claramente la “manzana envenenada” de un presunto acuerdo aceptado por México para “comenzar a comprar inmediatamente grandes cantidades de productos agrícolas de los grandes y patriotas agricultores estadounidenses”, según asegura en su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump.

¿Hubo o no hubo un “acuerdo secreto” para aumentar las importaciones mexicanas de granos y productos agrícolas estadounidenses en la mesa de Washington, por fuera del Tratado de Libre Comercio y en detrimento de los productores agrícolas mexicanos? Urge que la Cancillería responda a lo que afirma Trump.

Ayer la embajadora Martha Bárcena, invitada al programa ‘Face The Nation’, de la CBS, no negó que el tema de aumentar las exportaciones de productos agrícolas de EE. UU. a México estuviera sobre la mesa, pero dijo que ese incremento se daría en el marco del comercio bilateral y de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, una vez que lo apruebe el congreso estadounidense. “Con el TMEC el comercio entre los dos países va a incrementarse. ¿Esperamos que el comercio e intercambio de productos agrícolas crezca con este acuerdo comercial, sí va a crecer con los acuerdos y con la ratificación del TMEC”. ¿Entonces no hubo transacción o acuerdo firmado como parte de este trato, es lo que entiendo que me está diciendo, sólo se refiere al comercio?, insistió la periodista Margaret Brennan. “Me refiero al comercio y estoy absolutamente cierta de que el comercio en productos agrícolas se va a incrementar dramáticamente en los siguientes meses”, recalcó la embajadora mexicana.

Vistas las confusiones, las distorsiones que aún maneja Donald Trump y la desinformación que prevalece en todo este tema, ¿no hubiera sido más prudente cancelar el sábado el mitin en Tijuana y haberse reunido el presidente López Obrador con la totalidad de la delegación mexicana que estuvo en Washington? Para que le explicaran, con lujo de detalle las medidas que México aceptó tomar para frenar la migración ilegal y la entrada de centroamericanos a territorio nacional, y la forma en que, en menos de tres meses piensan sellar la complicada frontera con Guatemala y desarticular los embates de las caravanas migrantes que generaron este conflicto. Y si es factible, como también dijo la embajadora Bárcena entrevistada a la CBS, que en mes o mes y medio se note un descenso importante en los números de migrantes indocumentados que ingresan a territorio estadounidense vía la frontera con México.

Tan no son tiempos ni momentos de triunfalismo, que el sábado, en el mismo mitin en Tijuana, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dio la nota disonante en la celebración anticipada en la celebración que encabezó López Obrador: “Lo que es, en mi criterio, inmoral e inaceptable es el doble rasero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas y por el otro sellamos el paso de centroamericanos para hacerle un oscuro favor a EE. UU.”, dijo el también exembajador de México ante la ONU.

¿Qué otros ‘oscuros favores’ aceptó hacer Marcelo Ebrard y la delegación mexicana a cambio de ganar apenas 90 días en una imposición de aranceles que aún pende como una guadaña sobre la economía mexicana? Porque con esa amenaza Donald Trump prácticamente arrodilló a México y a su gobierno con la aceptación de convertirse en ‘tercer país seguro’ y aceptar a sus migrantes peticionarios de asilo, además de sellar con la Guardia Nacional la frontera sur al paso de los centroamericanos, por no hablar del acuerdo que presume en redes sociales Trump para aumentar las exportaciones agrícolas de su país al nuestro. Menos festejos y más información señor presidente.

NOTAS INDISCRETAS

Este lunes se reúne el Consejo Político Nacional del PRI para hacer un importante anuncio y aprobar la realización de su elección interna en agosto próximo y en ese mismo mes darle posesión al nuevo dirigente que surja del proceso interno. La decisión de adelantar las fechas para el relevo de la dirigencia, tiene que ver con las fuertes tensiones que vive el priismo derivado de una contienda interna que, para variar, ya los ha dividido y que ya registra acusaciones de “cargada”, “manipulación de padrón” y toda la estela de prácticas a la que son tan afines los priistas. Todo apunta a que la dirigencia de Claudia Ruiz Massieu, rebasada por los golpeteos internos que están subiendo de tono entre los aspirantes, ha decidido aplicar la máxima de “al mal paso darle prisa” y decidió que mañana los consejeros aprueben ya la convocatoria que definirá, los tiempos, las formas y las fechas para la elección interna del priismo que, por mandato de la militancia, será abierta al voto directo de sus militantes, aunque nadie sabe cómo va a salir esto con un padrón tan manipulado y cuestionado incluso en su validez por el INE… Una muestra de lo polarizado que se pone el PRI, sobre todo luego de la ventaja innegable que tomó el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, al lograr el apoyo de los 12 gobernadores priistas, es el tuit que este fin de semana subió Willy Ochoa, coordinador de la campaña del exrector José Narro: “Amigos priistas, lograr el PRI que queremos, pasa obligadamente por 1. Rechazar la intromisión de AMLO en la elección de la nueva dirigencia del PRI. 2. Oponerse a las injerencias de los expresidentes de México y resistir la presión de los gobernadores, consecuencia de un pacto de impunidad con el gobierno federal. Los priistas no podemos ser moneda de cambio. 3. Evitar la simulación democrática. 4. Reglas claras para competir e igualdad de oportunidades. Y 5. Debatir en serio el futuro de México y la participación del PRI en éste”. Dice Ochoa en un mensaje previo al Consejo Político Nacional de hoy. Parece que el priismo no aprende y va de nuevo a una fractura en momentos en que están casi en peligro de extinción… Algo extraño pasa en Capufe, una de las históricas ‘cajas chicas’ de los presidentes y un organismo siempre ligado a la opacidad y a la corrupción. El director de Capufe, Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, parece no estar entendiendo el mensaje del presidente Andrés Manuel, López Obrador sobre que “se acabó la corrupción en la 4T”. Porque que el pasado 17 de enero Capufe firmó un contrato con la empresa Intermex Comercializadora Internacional S.A., y algunas de sus asociadas, por un monto de mil 128 millones 149 mil 71 pesos con 89 centavos, por concepto de “Prestación de servicios para la subcontratación de personal especializado para la operación y conservación de la red de carreteras del Fondo Nacional de Infraestructura”. Pero, según denuncian algunas empresas que participaron, el proceso de licitación de ese convenio estuvo plagado de irregularidades porque los subordinados de Utrilla Gutiérrez se hicieron de la vista gorda al momento de firmar el acuerdo con la empresa, pues ésta no cumplía con diversas de las obligaciones que les imponía el contrato. Por ejemplo, la empresa contratista debía exhibir ante Capufe una fianza equivalente al 10 por ciento del monto total del convenio (es decir, poco más de 128 millones de pesos) y en cambio Intermex presentó una póliza de apenas 24 millones 678 mil 260 pesos con 95 centavos. Y a pesar de esa millonaria diferencia, el contrato se consumó. El Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría de la Función Pública, ya tiene conocimiento de esas y otras irregularidades en que incurrieron los servidores públicos firmantes del millonario contrato, pero hasta ahora las investigaciones no arrojan ninguna luz. ¿Sigue Capufe siendo manejada con criterios oscuros y de corrupción como en los anteriores gobiernos?… Los dados abren con Escalera doble. La semana promete.