Serpientes y escaleras

Congreso local: una mujer panista, presidenta de mesa directiva

PERFILADO. Si no hay sorpresa de última hora, apunte usted que será una mujer panista la que encabece la Mesa directiva de la actual legislatura que arranca nuevo período ordinario de sesiones el próximo sábado 15 de febrero.

CUENTAS. Una vez que en el período concluido en diciembre pasado se cubrió la cuota que disponía Morena para presidir uno de los 6 períodos ordinarios el Congreso, el PAN dispone de los que le faltan a esta legislatura.

De manera oficial, el próximo martes que tienen su plenaria, los diputados azules decidirán a él o la afortunada.

UNO Y UNA. Y como en el anterior período le correspondió a Antonio Acosta, por aquello de la paridad, ahora la beneficiaria será una mujer aunque aquí estarán excluidas de ser elegidas las que ya encabezan una comisión como Libia Denisse García, Alejandra Gutiérrez y Cristina Márquez Alcalá.

ECUACIÓN. Se trata de una regla no escrita en el PAN para que todos tengan oportunidad de al menos unos minutos o meses de fama. Así ocurrió para elegir a Armando Rangel como presidente de la Diputación Permanente. No fueron elegibles quienes tenían presidencia de comisión o que ya habían sido presidentes de mesa directiva.

ELEGIBLES. Hoy, con esas características solo quedan 7 diputados: Germán Cervantes y Luis Antonio Magdaleno y Germán Cervantes de varones y Martha Delgado, Noemí Márquez, Emma Tovar, Jessica Cabal y Katya Soto.

ENTRE 2. Hay quienes creen dentro del panismo que si se trata de mejor preparación jurídica y mejor perfil, las posibilidades se reducen a Jessica Cabal y Martha Delgado. Pero ni Márquez ni Tovar están descartadas.

LA RUTA. Todo se decide el próximo martes en la encerrona de los azules donde se afinarán los detalles de la agenda que forzosamente incluye la parte electoral. Los legisladores de la mayoría en el Congreso actual quieren meterle mano a lo relacionado con la reelección.

DETALLES. De manera particular, con la obligación que hay para solicitar licencia a un cargo cuando se pretende la reelección y el aviso previo de que se aspira a ello.

A VER. Hay que recordar que no fueron pocos los recursos que procedieron ante los Tribunales estatales y federales de quienes buscaban permanecer en su cargo. Esta semana habrá un adelanto.

DESAPARECIDOS: LA FISCALÍA CON EL VIENTO EN CONTRA

CONCILIACIÓN. Todo parece indicar que entre el Congreso local y los colectivos de familiares de personas desaparecidas ya se limaron asperezas. El pasado viernes se reunieron la diputada Libia Denisse García y Raymundo Sandoval, asesor jurídico de varios colectivos.

ACUERDO. Sin pleitos ni resentimientos acordaron sentarse para afinar un dictamen con el mayor consenso posible sobre las 3 leyes que componen este paquete.

COMPLICADO. Donde no ocurre lo mismo es en la relación de los colectivos con la Fiscalía. Los pupilos de Carlos Zamarripa no acaban de convencer de su renovada voluntad de aportar. Hay señalamientos de que funcionarios de la Fiscalía tratan de disuadir a familiares de desaparecidos para que abandonen los colectivos y acepten la asesoría oficial.

LA ADVERSIDAD. La Fiscalía no ha respondido a ese señalamiento y tiene su derecho de réplica pero es evidente que en su cancha están los más grandes pendientes tras años y años de minimizar y desatender un problema.

LA DEL ESTRIBO…

En un estado en el que los contrapesos políticos pero sobre todo los que tendrían que darse desde lasinstituciones, quedan a deber, las críticas del expresidente del Comité de Participación Ciudadana Román Méndez a quienes ahora integran este organismo son llamativas porque confirman de qué lado juega cada quién.

En Guanajuato, con una secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que ha sido una vacilada como instancia fiscalizadora, tanto Méndez como Arminda Balbuena quedaron por debajo de las expectativas en el nuevo Sistema Anticorrupción. El comité que ahora encabeza Fernando Revilla arrancó su gestión con la espada desenvainada con señalamientos abiertos de presuntas empresas fantasma. Él y sus compañeros comienzan a construir su historia. Por lo pronto, Méndez en defensa de su gestión, parece más interesado en decir que la labor de sus sucesores podría estar partidizada.

Bueno, con tantas dependencias y ciudadanos tan condescendientes para fiscalizar al partido en el gobierno incluidos esos comités de participación ciudadana, hacía falta sacudir el avispero. Eso ya es ganancia. Hablemos de los Municipios: en nuestro rudimentario sistema de fiscalización hoy caemos en la cuenta que había más escudriñamiento cuando los Contralores eran escogidos por las primeras minorías en los Ayuntamientos que ahora que son propuestas “ciudadanas”, siempre al gusto del alcalde en turno. El agandalle azul a veces no deja opciones.

Méndez tiene derecho a replicar. Ya entrados en partidismos, podríamos preguntarle al PAN-Gobierno qué tan complacido quedó con su gestión para fiscalizarlo.

A 5 AÑOS DEL PEOR RESBALÓN DE NACHO MARTÍN

Implacable con cualquier funcionario del gabinete del sexenio de Miguel Márquez. Intransigente para muchos de los que trataban de negociar el presupuesto que les correspondía, Juan Ignacio Martín Solís se convirtió en una garantía para el entonces mandatario estatal Miguel Márquez si se trataba de control y disciplina.

Por eso, lo que ocurrió hace 5 años fue un golpe a su orgullo cuando fue declarado oficialmente el villano favorito por diputados de oposición y elegantemente por el propio entonces secretario de Gobierno Antonio Salvador García López que acordaron en León un decreto para paliar los efectos de la vituperada por los empresarios, Ley de Alcoholes 2015.

Desde finales de 2014, una vez que se aprobó el paquete fiscal 2015 los empresarios restauranteros, propietarios de cantinas y comercios que expenden licor pusieron el grito en el cielo en contra de las medidas que consideraban leoninas.

Los afectados se quejaron de lo que llamaron “voracidad recaudatoria” de Martín Solís que en un afán de regularizar el desordenado padrón de empresarios del ramo, puso contra la pared a pequeños y grandes comercios.

Los panistas trataban de bajarle a la olla de presión y calificaban como “simples errores de cálculo” los resbalones de Juan Ignacio Martín. Lo cierto es que ante la ola de reclamos, Márquez tuvo que publicar un decreto con un período de gracia que se extendería hasta agosto de ese año para la regularización, reducir el pago de refrendos y exención de pago de recargos para quienes se hubieran retrasado.

Se trata pues, de medidas paliativas porque de fondo, tendrá que venir una reforma a la ley de alcoholes. Por eso, ayer la reunión con coordinadores parlamentarios. Dijo el secretario que se trataba de “correrles la cortesía” aunque varios de ellos ya sabían que venía la enmienda de palacio de Gobierno.

Y Juan Ignacio Martín tenía que apechugar aunque tampoco fue necesario que saliera a inmolarse públicamente. En todos lados se cuecen habas.

VIOLENCIA EN GUANAJUATO: ¿Y LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL?

Las cifras de homicidios dolosos son lapidarias y sepultan cualquier intento de buscar un ángulo positivo a la actual situación en Guanajuato pero más inquietante, decepcionante y lamentable es escarbar en los detalles de esta violencia criminal en Guanajuato.

El sábado en la colonia Los Olivos, 2 mujeres y 2 menores de edad fueron asesinados. Qué nivel demencial ha alcanzado la violencia en nuestro estado que la delincuencia mata a menores de edad que por supuesto, ninguna vela tienen en este entierro.

Un hecho que por sí solo indigna y conmueve porque entierra el primer pretexto que esgrimieron (todavía hace unos años) las autoridades en Guanajuato, sus responsables de seguridad, los mismos que hoy no dan resultados: “los delincuentes se matan entre ellos”, justificaban.

Hoy se siguen matando entre ellos pero ya no respetan a los inocentes. También van por ellos y son las víctimas más absurdas de esta violencia a la que no se le ve fin. No puede ser lo mismo contar las víctimas que son los que distribuyen la droga, los jefes de zona, el policía que se fue al lado oscuro, del narcotraficante más buscado que quienes mueren sin deberla ni temerla.

Cierto, las cifras apabullan. En lo que va del año Guanajuato tiene el doble de homicidios que el estado de México, casi el triple que Jalisco y Baja California y más del triple que Michoacán y Chihuahua. Pero los detalles, inevitablemente conducen a la desesperanza.

La muerte de inocentes también se eleva. El ataque múltiple en Irapuato a Anexos donde se rehabilita a personas con problema de adicciones debe inquietar. El crimen organizado no deja frente sin atacar. No solo son las bandas rivales, son las policías, los lugares donde se rehabilitan personas, los hogares de quienes “están en el negocio” y ahora a los menores de edad, a las mujeres.

Y así, la nota roja doblega nuestra capacidad de asombro. Las 4 ciudades más pobladas del corredor industrial como nunca, viven sus propios infiernos diarios en materia de seguridad.

Y en el radiopasillo de las autoridades, en las anécdotas de los ciudadanos comunes y corrientes, el diagnóstico se confirma. No es una guerra de grupos foráneos que escogieron nuestro estado para competir por la comisión de ilícitos. Hay un campo fértil. Los signos de la descomposición y desgarramiento del tejido social están a la orden del día, ahí en las familias, único espacio en el que se podría eximir de responsabilidad a los gobiernos. Saber si fue primero el huevo o la gallina es irrelevante. El cáncer avanza.

Los responsables de articular un discurso desde el oficialismo que ofrezca esperanza cada vez encuentran menos argumentos ya no digamos para la ilusión sino para el consuelo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador viene el próximo sábado a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional. Habrá relanzamiento y nueva venta de esperanzas. Tan malos los morenos como los azulados. La realidad los vapulea.