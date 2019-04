Serpientes y escaleras

El fiscal que vos matáis, goza de buena salud

Ante la ola de rumores que se desató ayer sobre una ‘inminente’ renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, ante un diagnóstico de salud que le impediría seguir en el cargo, rápidamente, desde las oficinas de la FGR, voceros y colaboradores del fiscal salieron a desmentir la especie y aseguraron que ambas cosas son falsas: “Ni el licenciado Gertz renunciará, ni su salud está afectada”. Por la noche, luego de que el tema circulara en columnas y llegara a las redes sociales, en el equipo de la FGR se hacían la pregunta: ‘¿quién quiere enfermar al fiscal y con qué objetivo’.

Un integrante de la Fiscalía, consultado al respecto, comentó a condición del anonimato, que Gertz Manero “anda muy activo y nunca se ausenta y que siempre está al pendiente de todos los temas”, luego apuntó hacia un funcionario de la Secretaría de Hacienda como la posible fuente de origen de las versiones que difunden la supuesta incapacidad del fiscal por motivos de salud. “Hay en unidades de Hacienda quien quiere enfermar al fiscal porque le interesa el cargo y desde hace rato presiona y se ve como candidato potencial a llegar a la Fiscalía”, dijo el funcionario de la FGR.

Otras versiones publicadas, que lo ubicaban incluso como un “tema que preocupa al presidente López Obrador”, era atribuidas a fuentes de Palacio Nacional, donde habrían comentado que el doctor Gertz Manero se ha estado tratando en un hospital privado de un diagnóstico delicado y que eso explicaba por qué no había aparecido en público en las últimas semanas ni había avances importantes en varias de las investigaciones que anunció el propio fiscal como el caso de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, por la explosión de un ducto de Pemex, y en donde murieron 135 personas, o asuntos como el de la Estafa Maestra o el caso Odebrecht en donde se esperaba que la FGR diera a conocer nuevos datos y pesquisas producto de sus investigaciones en estos meses.

A todo eso, el vocero de la Fiscalía General de la República, Raúl Tovar, respondió negando la veracidad de los trascendidos tanto en columnas políticas como en redes. Aunque no hubo declaración oficial, el funcionario de comunicación habló con varios medios y periodistas que lo buscaron para confirmar la información que ayer llegó a los portales de internet. “Ambas cosas son falsas, ni el doctor Gertz renuncia ni hay ninguna ausencia por enfermedad”, dijo Tovar vía telefónica a quienes lo consultaron.

Al final, en la Fiscalía General respondían al alud de versiones y comentarios sobre el estado de su jefe, como en aquella frase falsamente atribuida al Tenorio de José Zorrilla y que otros atribuyen al dramaturgo francés de 1643 Pierre Corneille en su comedia ‘El Mentiroso’: ‘Los muertos que vois matáis gozan de buena salud’. Así, el fiscal de la República que, según sus colaboradores, ni va a renunciar para ser la primera baja en el gobierno de López Obrador, y goza ‘de cabal salud’. La pregunta es quién es ese funcionario de Hacienda que anda en pos del cargo de fiscal y por qué en Palacio Nacional le dieron fe a los rumores. ¿Será que alguien le quiere mandar mensajes a don Alejandro?

NOTAS INDISCRETAS

Luego de que el presidente López Obrador alborotara la gallera con su declaración provocadora de que va a nombrar un ‘militar en activo’ como titular de la Guardia Nacional, desde el Congreso dicen que en ningún caso un militar que no solicite antes licencia a la Secretaría de la Defensa Nacional puede ocupar un cargo público. El artículo 21 Constitucional dice claramente que la Guardia es civil en integración, mando y demás, y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, mientras el artículo 174 de la Ley del Ejército establece que cuando el presidente nombra a un militar en una función que no tenga relación con el servicio militar, procede la ‘licencia especial’. En todos los casos de miembros del Ejército que ocupan cargos civiles, secretarios de Seguridad en los estados, diputados, senadores, etc. la licencia previa a las Fuerzas Armadas es requisito legal si no están retirados… Se baten los dados. Serpiente.