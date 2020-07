Serpientes y escaleras

CICLO ESCOLAR: LA PANDEMIA Y LOS CAMBIOS INEVITABLES

EL PRIMER PASO. El anuncio de la Universidad de Guanajuato de que el siguiente ciclo escolar que comienza en agosto se llevará a cabo de manera virtual es la primera señal de algo que parece inevitable para nuestro sistema educativo: los efectos de la pandemia por Covid-19 no quedarán en el ciclo que acaba de concluir sino que se prolongarán en lo que resta del año.

MAYORES Y MENORES. La inferencia es simple. Si las autoridades de la máxima casa de estudios de la entidad ya se adelantaron y deciden por la previsión al extremo, qué podemos esperar de las secretarías de Educación estatal y federal que tienen la rectoría del calendario y plan de estudios del nivel básico.

NUEVOS TIEMPOS. La educación en nuestro país tendrá otro cariz en este ciclo escolar. No sabemos cómo ni en qué medida pero será muy diferente a los que se planearon en años anteriores. Hasta ahora, la secretaría de Educación del estado no se ha pronunciado sobre los planes para el siguiente ciclo escolar y seguramente tardará unos días más en hacerlo.

EL ENTORNO. Pero es evidente que si todo el mes de julio se mantendrá la pandemia en el mismo nivel de aceleración de acuerdo a la realidad actual y las nuevas proyecciones, pensar que a principios de agosto ya el semáforo dará luz verde para las actividades en escuelas que implican concentraciones en espacios cerrados y sobre todo, el gran desafío que implica hacer que miles de menores de edad respetan las reglas de sana distancia. Algo literalmente imposible.

CORTO PLAZO. Seguramente las autoridades educativas ya estudian las alternativas que habrán de implementar en el regreso a clases. Cabe recordar que pensar en clases virtuales no es como en el caso del nivel medio superior, la gran alternativa por las carencias que hay en la materia en el nivel básico

COMPLICADO. Con los dedos en la puerta ante el derrotero que toma la pandemia, se acerca la hora de decidir quizá no sólo lo mejor, sino lo menos malo.

EL DESAFÍO DE LOS SEMÁFOROS: ¿FRENO O MARCHA ATRÁS?

AJUSTES. En el vecino estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro ya tomó nuevas medidas ante los efectos de la pandemia en la entidad que gobierna. De plano eliminó el semáforo estatal y creo una nueva medición basada en la evolución de casos a partir de la tasa de saturación hospitalaria y la incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas.

DECISIONES COMPLEJAS. Alfaro y sus asesores trazaron un plan con base a un límite para cada indicador que marcaría si es momento de dar marcha atrás a la reapertura económica.

LA DISYUNTIVA. Uno de los temas que aquí le comenté durante las últimas semanas es que, si ante el incremento de casos, el gobierno guanajuatense podría plantearse el poner freno o ir hacia atrás en la reanudación de actividades.

NADA. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez no lo ha planteado en ningún foro pero mientras los números no cedan, ese escenario seguirá latente. No será fácil. No parece que el gobernador guanajuatense lo tenga siquiera contemplado.

LA DEL ESTRIBO…

Una buena y una no tanto en la conferencia vespertina de la secretaría de Salud federal sobre la evolución de la pandemia para Guanajuato.

El porcentaje de ocupación de camas con ventilador en el estado disminuyó ligeramente de 23 a 20%.

No obstante, el porcentaje de ocupación de camas en general aumentó al pasar de 54% que registraba el fin de semana a 62% que tiene ahora, solo por debajo de Tabasco que tiene 78%; Nayarit que tiene 74 y Nuevo León con 70 puntos porcentuales. En otras palabras, nuestro estado ya rebasó en ese rubro a ciudad de México, Puebla y estado de México. Cuidado.

A TRES AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE MAYRA ENRÍQUEZ

Si algo distinguió a Mayra Enríquez Vanderkam en su trayectoria política, pero sobre todo en su militancia panista fue el ánimo combativo y una sana rebeldía que siempre desafió inteligentemente la implacable ortodoxia que quisieron imponer o impusieron algunos de sus líderes y que la inmensa mayoría acataba con docilidad y algunas veces, poca dignidad.

Ayer se cumplieron tres años de su fallecimiento, víctima de cáncer. Ella representó en varios sentidos, ese desafío a lo establecido hoy tan ausente en un PAN que en Guanajuato se ha convertido en un partido monolítico, sin disidencias visibles y contrapesos inteligentes.

En la medida que se avanzó en el cambio de estatutos que forzó la aparición de las designaciones de candidatos (dedazos en los hechos), el debate, las diferencias, las pugnas por candidaturas se han terminado.

Y eso, le ha dado estabilidad al partido en el gobierno, un valor importante en nuestra democracia sobre todo cuando vemos las fracturas enfermizas que se dan en la primera fuerza política nacional, Morena.

No obstante, se extraña esa disidencia que solía establecer en ciertos momentos, sin llegar a ser kamikaze, Enríquez Vanderkam quien llegó a discrepar por ejemplo de la conducción de la estrategia de seguridad en el estado en el sexenio de Miguel Márquez.

La disciplina es un valor apreciado por el PAN-Gobierno pero se extraña algo de discrepancia sin que ello signifique ruptura.

Es cierto que el estilo de comunicar y de ejercer el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, polariza y deja poco margen a los matices y a las diferencias entre los adversarios.

Pero en política las unanimidades son poco creíbles y suelen exasperar. Y Mayra Enríquez representó esa rebeldía que hoy en el PAN Guanajuato nadie se atreve a practicar porque desde las alturas está proscrita.

FONDOS GUANAJUATO: DEFECTOS, VICIOS Y VIRTUDES

En abono del gobierno de Guanajuato podemos decir que no se quedó con brazos cruzados y que trató de cubrir los vacíos de un gobierno federal con su peculiar manera de diferenciar el rescate de empresas de la salvación de empleos.

Un primer paquete de 800 millones de pesos que cumplió con las expectativas y que fue bien aprovechado por las empresas que lo exprimieron hasta el fin. Pero un segundo paquete que lucía poderoso por el monto (3 mil millones de pesos) con muchos cuestionamientos e insuficiencias que resume vicios y virtudes del gobierno y su clase empresarial.

Ayer, Carlos Ramón Romo Ramsden director de Fondos Guanajuato y Carlos Martínez quien en los hechos fue el responsable del programa, hablaron ante diputados locales para defender una apuesta que empezó bien y cerró con muchos cuestionamientos.

Un primer paquete con recursos limitados pero requisitos accesibles, bien capitalizado por empresas.

El segundo, exhibió las debilidades del gobierno y hasta alguna que otra extravagancia del sector empresarial.

Carlos Martínez reconoció que no fue lo ágil que muchos esperaban. Las empresas se quejaron de los excesivos y complejos requisitos sobre todo en la parte de las garantías.

Una de las críticas más socorridas del programa fue la apuesta del gobierno para colocar a la autoridad en calidad de prestamista como si fuese sencillo competir con los bancos.

Fondos Guanajuato fue rebasado por las circunstancias porque no es una instancia preparada para prestar tantos recursos. Otro de los señalamientos fue la falta de respuesta oportuna para conocer si los créditos solicitados iban a proceder o no por parte de una empresa.

Una más, el diseño de las reglas que no fue realizado por expertos en finanzas sino por un grupo de empresarios que demostraron que lo suyo es la dirección de empresas no el diseño de reglas accesibles.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aceptó ceder protagonismo y decisión a estos notables para sustentar su convicción por la participación ciudadana.

Y sí. Armó un comité que también fue criticado ayer por la diputada de Morena, Magdalena Rosales pero también por algunos otros que conocen de estos asuntos de números.

Mención aparte merecen las críticas a la lentitud de la entrega de créditos que hiciera el líder de Concamin Ismael Plascencia que diseñó las reglas y al que le rechazaron 2 créditos para sus empresas.

Y de ese segundo paquete solo se gestionaron mil 400 millones de los cuales apenas se han entregado 362 millones que es apenas el 12% del monto total disponible. Sabe a muy poco.