Serpientes y Escaleras

Avalan hoy candidaturas de Mancera y ‘Napo’

En dos casos que sentarán precedente para futuras candidaturas al Senado por la vía plurinominal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá hoy por mayoría de sus integrantes que son válidas y legales las candidaturas a senadores del ex jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, la del dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, y también la del dirigente del sindicato minero en el exilio, Napoleón Gómez Urrutia, las tres impugnadas por diversos actores por supuestas violaciones a la Constitución y las leyes electorales, que los magistrados consideraron infundadas y que no aplican a ninguno de esas postulaciones, las de Mancera y Zepeda por el Frente por México y la de Napoleón por la coalición Juntos Haremos Historia.

En el caso del exjefe de Gobierno, la magistrada presidenta, Janine Otálora, quien redactó la ponencia a favor, consideró que su candidatura no violó el artículo 55 constitucional porque la restricción para no ser postulado por gobernar una entidad federativa, “sólo aplica al caso de una candidatura de mayoría relativa que se postula para competir por el voto en determinado territorio y no a las del representación proporcional, que no compiten por el voto con otros candidatos y su acceso al órgano legislativo depende de la votación total que obtenga en todo el país el partido que lo postuló”. En el otro tema que le impugnaron a Mancera, el no haber renunciado a su cargo seis meses antes, consideró “ineficaces los agravios” pues tampoco le aplica esa causa de inelegibilidad que prevé el mismo artículo 55.

En cuanto a Napoleón Gómez Urrutia, la misma magistrada Otálora, también ponente, consideró que no incumplió el requisito de elegibilidad por tener otra nacionalidad, a pesar de que reconoció que los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad sí establecen que los mexicanos por nacimiento que tengan otra nacionalidad, deben presentar el certificado de nacionalidad mexicana para acceder a cargos o funciones que les requieran ser mexicanos de nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad; en esos casos, la ley los obliga a presentar ese certificado y con él a formular una renuncia expresa a cualquier otra nacionalidad y a la sumisión y obediencia a otro Estado. Sin embargo, Otálora aclaró que “la presentación de ese documento no es un hecho controvertido por las partes”, por lo que la nacionalidad canadiense del dirigente minero no significa que incumplió con esa exigencia constitucional. En cuanto a la otra impugnación a Napoleón, de que no tenía la residencia de 6 meses en la circunscripción para la que fue postulado, la magistrada ponente, le exime de ese requisito marcado en el 55 constitucional con el argumento de que el texto dice “haber nacido en una entidad federativa… o tener una residencia mínima de 6 meses”, por lo que la “o” es disyuntiva y al haber nacido Gómez Urrutia en una entidad federativa no necesita cumplir los 6 meses de residencia.

Sobre el caso de Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, la ponencia es de la magistrada Mónica Soto, y ella también consideró “ineficaces” las impugnaciones a su candidatura porque la Comisión Permanente del PAN sí podía considerar las propuestas de candidaturas al haber más de una solicitud registrada para el estado que postula la actora de esta impugnación, además de que sería indebida sustituirla por no haber ratificado su renuncia y de que ella no podría beneficiarse por las sustitución de Zepeda y Mancera, por ser hombres.

Con esos criterios, que se espera hoy sean aprobados por mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral, se validarán, a tres semanas de la elección federal en curso, esas tres candidaturas cuestionadas, cuyo análisis fue pospuesto por más de un mes por la magistrada Otálora y en los que, según se dijo, existieron presiones políticas y cabildeos de los personajes y partidos políticos interesados. Con la aprobación de los fallos de Janine Otálora y Mónica Soto se desecharía un juicio de Protección de Derechos político-electorales de la panista Mirelle Montes Agredano (SUP-JDC-230/2018), que impugnaba tanto a Mancera como a Zepeda, además de dos Recursos de Apelación (RAP-89 y RAP-87), el primero interpuestos por el PRI en contra de Mancera y Napoelón Gómez Urrutia, y el segundo del partido Encuentro Social en contra del ex jefe de Gobierno.

Y así, con los fallos de las dos magistradas a favor de Mancera y del Napo, como dice la pegajosa canción reguetonera ¿Felices los cuatro?

NOTAS INDISCRETAS

Según testigos, ayer en la encerrona entre el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el candidato puntero, además del diálogo “terso y fluido” que terminó limando las asperezas entre los poderosos empresarios y Andrés Manuel López Obrador, al final de la reunión hubo un abrazo que muchos no creerían entre el tabasqueño y Claudio X. González. El mismo presidente de Kimberly Clark confirmó el abrazo y dijo que también hablaron de beisbol. “Creo que tiene una idea, un plan, ahora vamos a verlo en la instrumentación si el primero de julio gana”, dijo don Claudio, uno de los más feroces opositores al candidato de Morena. “Vamos para adelante a favor de México”, insistió X. González ante la pregunta de si aún le tenían miedo al tabasqueño. O una de dos, o el diálogo cura cualquier herida o el miedo no anda en burro… Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro.