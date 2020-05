Serpientes y escaleras

COVID-19 EN GUANAJUATO: EL DÍA CON MÁS FALLECIMIENTOS

EL DATO. En el comparativo de lunes a lunes, las estadísticas por Covid-19 en Guanajuato mantienen un crecimiento constante. No se disparan, pero tampoco se contienen. La mala noticia de ayer es que fue el día que más muertes se registraron desde que se registró el primer caso en el estado.

COMPARATIVO. Las muertes del 27 de abril al 4 de mayo pasaron de 22 a 38 para un crecimiento de 72.72%; una semana antes habían pasado de 10 a 22.

EL AVANCE. Los casos positivos pasaron de 271 a 403 lo que representa un aumento de 48.7%, casi un punto menos que el porcentaje de la semana anterior. Los casos de transmisión comunitaria siguen creciendo a mayor velocidad que los confirmados en lo general pues de 141 pasaron a 254 que representa un 80%. La semana anterior habían pasado de 65 a 141.

CLARO. En cuanto al número de casos, León que es la cuarta parte de la población del estado muestra algunas cifras preocupantes aun cuando su tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes es de 6.65, inferior ligeramente al promedio estatal que es de 6.8 y que está en ese rubro en el lugar 13 estatal.

OSCURO. El problema de León es que su porcentaje de crecimiento de casos positivos durante la última semana supera de manera importante el de las semanas anteriores. El municipio reporta que aumentó en un 65.71% cuando la semana anterior era del 46.66%. La semana pasada tenía 27 casos de transmisión comunitaria y ahora tiene 63.

CORREDOR INDUSTRIAL. En números absolutos, detrás de León se mantiene Salamanca aunque en este municipio, se ha contenido el incremento con respecto a los primeros días y lo más importante, las muertes. Detrás de Salamanca está Irapuato con 43 y en cuarto Celaya con 29 que además ya tiene las mismas defunciones que Salamanca con 6.

ESE BINOMIO. En la tabla de incidencia de casos por cada 100 mil habitantes, sí se registraron cambios importantes con buenas noticias para Salamanca y Uriangato pero no tanto para Moroleón que ahora ocupa el primer lugar en la tasa de incidencia con 27.79. Y es que este último municipio pasó de 6 a 14 casos en una semana y ahora registra tres defunciones. Uriangato sólo tuvo un caso en una semana mientras que Salamanca pasó de 51 a 64 casos sin ningún nuevo fallecimiento.

EL TOP PREOCUPANTE. Los tres primeros lugares de incidencia son para Moroleón, Romita y Salamanca. El segundo municipio ahora tiene 16 casos y ocupa el segundo lugar en tasa de incidencia por cada 100 mil con 26.72 mientras que Salamanca está en tercero con 23.42. Este trío además, están por encima de la tasa nacional que es de 20.44 y tienen más de tres o hasta cuatro veces la estatal que es de 6.88.

CUIDADO. El cuarto lugar es Uriangato con 19.12. Por su conurbación con Moroleón, ambos municipios representan un poco de atención importante. En quinto lugar de tasa aparece Santiago Maravatío aunque sólo tiene un caso. Atrasito de él está Acámbaro que pasó de 10 a 16 casos y de uno a tres defunciones. Luego viene Yuriria con 10.03 y luego Cortazar con 9.38 que como dato más preocupante incrementó de un a tres defunciones en la última semana.

ENTRE AZUL… Irapuato también registró un aumento mayor con respecto a la semana anterior cuando pasó de 21 a 28. Esta semana registró 15 casos más para llegar a 43.

PARA ARRIBA. Hace dos semanas había 20 municipios con al menos un caso; en la siguiente aumentaron a 24 y ahora suman 33. De 20 municipios con transmisión comunitaria hace una semana, ahora son 27.

BUEN LUGAR. En el ámbito nacional, con el ya conocido retraso en el registro de casos que existe, Guanajuato está en el antepenúltimo lugar de tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa. Sólo Oaxaca y Colima, tienen una tasa más baja que nuestra entidad.

BAJO CONTROL. También el rubro de camas en hospitalización general hay una disponibilidad de 92% mientras que en la disponibilidad de camas con ventiladores, el porcentaje es de 93%.

MÁS VALE. En suma, las cifras globales en Guanajuato están lejos del top de mayor preocupación pero no se pueden minimizar los focos que representan zonas como Uriangato y Moroleón; Cortazar y Acámbaro y desde luego no bajar la guardia en León que representa un reto particular junto a Celaya e Irapuato que crecen moderadamente pero no se puede ceder un ápice en el momento más complejo de la fase 3.

LA DEL ESTRIBO…

La semana que empieza a correr será clave en la estrategia de combate a la pandemia por Covid-19 no sólo porque estamos en plena fase 3 de la pandemia con crecimiento de casos de transmisión comunitaria sino porque el próximo fin de semana, se celebra el Día de las Madres una fecha muy especial para los mexicanos.

Las autoridades estatales tomarán previsiones. Ya se anunció que los panteones estarán cerrados hasta la siguiente semana para evitar las aglomeraciones comunes de esta fecha. De igual manera, los restaurantes no tendrán permitido el servicio en el lugar.

Pero la preocupación de la autoridad está en las reuniones familiares que se dan comúnmente en domicilios particulares porque ahí la autoridad, poco o nada puede hacer más que apelar a la conciencia de los ciudadanos para que pese a la fecha, la mayoría cumpla con el “Quédate en casa”.

LOS CANDIDATOS A ALCALDE DE LEÓN EN LA IBERO: QUÉ FUE DE ELLOS

Hace exactamente un par de años, candidatos a la alcaldía de León presentaban sus propuestas en un foro organizado por la Universidad Iberoamericana campus León.

Un evento que, como ocurrió en la campaña no tuvo mayor trascendencia porque mostraba a López Santillana, alcalde con licencia que buscaba la reelección como un aspirante que sólo quería administrar su ventaja y apurar el paso para que terminara la campaña y se confirmara nuevamente como primer edil.

De hecho, lo más llamativo es que ninguno de sus competidores en la boleta, salvo el del Verde, Sergio Contreras Guerrero siguen hoy en la actividad pública con los partidos que los postularon.

Ernesto Oviedo, el segundo lugar en la contienda fue un candidato emergente de Morena, porque Ricardo Sheffield no encontró a nadie más que pudiera aceptar ese sacrificio de ir a la boleta sin posibilidad de triunfo. Buscó al panista Alberto Cifuentes pero le dijo de inmediato que no.

Oviedo aceptó por su amistad con Sheffield pero ni entonces ni ahora se hizo militante de Morena porque no le interesó.

Clemente Villalpando, un joven empresario leonés, tampoco se mantuvo en la política activa. Fue debut y despedida en un PRI que pudo alcanzar dos regidurías y logró la peor cosecha de votos para el tricolor en la historia de León.

Candidatos en el PRI que no tienen arraigo y que sólo sirven para cubrir el expediente en turno. Clemente en 2018 no estaba interesado en hacer política porque en sus negocios le va bien y tres años antes, Angel Córdova era un candidato más verde que priista.

Dos factores adicionales que contribuyeron al desplome del PRI tras el espejismo de su triunfo en 2012.

Daniel Malacara, abanderado de Movimiento Ciudadano también regresó a la vida académica y se olvidó de la política.

La perredista Guadalupe Torres Rea poco pudo hacer para que el sol azteca trascendiera ante la ola morenista que tuvo su impacto discreto en esa metrópoli.

Héctor López Santillana alcalde con licencia del PAN prometió en aquella tarde que de llegar al gobierno una vez más se construirían tres parques metropolitanos más en la cuidad, 18 nuevos planteles educativos, una policía de proximidad, así como un gobierno abierto y transparente. Todos, tienen el estatus de pendiente de cumplir.

LEÓN: ENTRE LA VIOLENCIA COTIDIANA Y EL COVID

Por si no tuviera suficiente con el reto que representa el combate a la pandemia, el Municipio de León enfrenta un reto adicional en este arranque de 2020: la violencia que ya registra a febrero y abril en el top de meses con más homicidios dolosos en la historia de la ciudad.

Ayer, se registró un lunes particularmente violento con el hallazgo de tres cadáveres embolsados, un homicidio en la colonia San Agustín y una balacera afuera de un Walmart en la zona dorada de la ciudad en el que resultaron dos policías que no estaban en servicio, heridos y un presunto delincuente abatido tras una persecución.

Peculiar el dato de que los dos heridos son elementos que en el momento de ser agredidos no estaban activos. Uno porque está de vacaciones y otro porque estaba con incapacidad médica.

Meritoria sin lugar a dudas la reacción de la Policía Municipal que comanda Mario Bravo Arrona que supo reaccionar de manera conveniente y logró abatir a uno de los delincuentes además del aseguramiento de un vehículo con armas.

El alcalde Héctor López Santillana vive un momento complejo en su administración por los varios frentes que tiene abiertos. La violencia no cede y la disputa de grupos del crimen organizado se intensifica.

Ya se sabe que un tema son los homicidios dolosos y las disputas del territorio de grupos delincuenciales y otro, la inseguridad que padece el ciudadano común si es que se quiere destacar que la batalla entre criminales es entre malosos.

Ya comentábamos hace unos días que con todo y la creciente violencia en la ciudad más poblada del estado, esta ciudad no se encuentra en el top de la tasa de homicidios a nivel nacional pero la percepción de inseguridad y el desempeño de la autoridad en otros del fuero común siguen siendo un foco de preocupación. Una deuda pendiente del primer alcalde reelecto en esta localidad.