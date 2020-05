Serpientes y escaleras

Supuesto fracaso

Circula por redes desde hace algún tiempo –más evidente desde el confinamiento por la pandemia– una nota sobre la presunta aceptación de un funcionario de la Real Academia de la Lengua por el fracaso de dejar de tildar los pronombres demostrativos (ese, este y aquel, con sus femeninos y plurales), así como el adverbio solo.

Al leer la nota, en realidad el funcionario acepta una resistencia de muchos por aplicar la recomendación académica de eliminar esos acentos gráficos. A ello el cabecero lo califica como fracaso. Entonces, la nota propicia falsas expectativas de algunos que suponen un recule y molestia de otros porque ya aplican esa recomendación.

Vale la pena, entonces, varias consideraciones. Por una parte, una certificadora informativa (con tantos bulos en la red se hacía necesario un servicio así) ha identificado como falsa la información. Es decir, se trata de una información inventada, lo que ahora llaman fakenews (gusto más del término en español, pero es un guiño para los anglófilos).

Por otra parte, los funcionarios no tienen nivel decisivo, son trabajadores que desarrollan una función de apoyo en investigación o administrativo. Me refiero a que el rumbo del idioma se refleja en el contenido de las obras académicas, como son el Diccionario de la Lengua Española, así como la Ortografía y la Gramática. Ahora, el contenido lo deciden los académicos y no los funcionarios de las Academias. Además, para que una decisión tenga validez –las opiniones son otro asunto– por una parte debe estar publicada en cualquiera de las obras y, por la otra, debió consensuarse en las 23 academias de la lengua española. Esto último es un proceso lento porque no todas las Academias tienen la misma agenda.

La resistencia o falta de aplicabilidad de un lineamiento no es sinónimo de desistimiento. Pongo por ejemplo la norma de 1956 que elimina la tilde a los monosílabos. Palabra como fue, dio y fe (esta última, error común en la ciudad de Guanajuato) tienen más de 60 años que han dejado de tildarse. No obstante, tengo alumnos que aseguran haber tenido profesores de primaria que les indicaron lo contrario. Admitir que no están actualizados, olvidan la norma o francamente la desconocen en nada se aproxima a que deba modificarse por fallida.

Finalmente, el criterio para que se dejen de tildarse es lógico. El acento diacrítico tiene como propósito facilitar al lector la diferenciación de significados. Es decir, los vocablos ese, este y aquel (con femeninos y plurales) si son pronombres demostrativos, se tildaban; de ser adjetivos demostrativos, no. Es decir, antes con tilde en casos como: *«¿Quién es ése?» (pronombre); pero sin ella en «¿Quién es ese muchacho» (adjetivo). Por razones evidentes, el adjetivo siempre está acompañado de un sustantivo (persona, animal, cosa o concepto); no así el pronombre.

Sin embargo, bien observadas las oraciones, no hay forma de que se diera una confusión con o sin tilde. Es decir, el acento diacrítico resulta innecesario y solo necesario de forma para clasificación. Por tanto, en la práctica escrita se hace innecesaria esa tilde.