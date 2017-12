Serpientes y Escaleras

El grupo que se apropió del PRI

Abrir el PRI a los candidatos simpatizantes externos no fue sólo una ocurrencia del presidente Peña Nieto para tratar de ‘salvar’ a su partido de una derrota segura en las elecciones presidenciales de 2018 y darle un mínimo de viabilidad y posibilidades de triunfo a la fuerza gobernante que hoy, con todo y candidato ‘ciudadano’ sigue en tercer lugar de las encuestas; en realidad cuando se dio la ‘línea’ de Los Pinos para eliminar los candados que le imponían al priismo la obligación estatutaria de postular a un cuadro militante a la Presidencia de la República, lo que se estaba trazando era todo el plan de salida y salvamento transexenal del peñismo y de la clase política mexiquense como grupo gobernante.

Por eso en la definición de la candidatura presidencial de José Antonio Meade lo que pesó no fue sólo su condición de no priista o de economista tecnócrata atractivo para un sector del panismo, ni sus bajos negativos que pudieran ayudar a atraer votos más allá de la estructura tradicional del PRI. Lo que más definió que fuera Meade el abanderado de Peña Nieto fue su cercanía e incondicionalidad con el grupo más compacto y cercano del presidente, el que forman Luis Videgaray, Aurelio Nuño y ahora también el candidato, pues con ellos el presidente se siente más seguro y tranquilo de lo que pudiera pasar al terminar su sexenio porque sabe que además del afecto y la influencia, lo une a ellos una confianza total que casi raya en la complicidad.

Ese es el grupo político que, con todo el apoyo de Peña, hoy controla completamente y ya sin resistencias aparentes, no sólo al gobierno sino al PRI; son los elegidos del presidente para intentar –con todo el apoyo del aparato, las instituciones y los recursos públicos- no sólo darle continuidad a su proyecto, sino también frenar el avance de a quién hoy los mexiquenses ven como la principal amenaza para su tranquilidad, negocios e intereses de llegar al gobierno: Andrés Manuel López Obrador. Y poco a poco Peña Nieto les ha ido soltando el poder para que sean ellos, Videgaray y Meade primero como mancuerna, con Nuño como el que completa el triunvirato, los que definan candidaturas a los estados, diputados y senadores y hasta las codiciadas y peleadas listas de congresistas plurinominales.

Videgaray se descarta ¿Vanesa Rubio a la Sedesol? Ya investidos con ese enorme poder, el nuevo grupo ha tomado total control del PRI y de sus decisiones. Así, enviaron a otro técnico, no priista, como precandidato a la jefatura de gobierno del DF. Mikel Arriola que, igual que Meade ha sido un buen funcionario, que trabajó tanto para el gobierno panista de Felipe Calderón como para la administración priista de Peña Nieto y que lo hizo eficientemente primero en la Cofepris y luego en el IMSS, llegará a abanderar al deshecho priismo capitalino sin tener la mínima experiencia en campañas electorales y sin conocer al partido que representa.

Publicidad

Eso sí, al pelotari que ha sido campeón nacional de pelota vasca y que ha ganado incluso torneos internacionales, no le falta carácter ni capacidad, tanta que aceptó ir a una candidatura de sacrificio en la que lo único que tendrá que hacer, ante la fuerza absoluta de Morena y su disputa con lo que queda de la estructura del PRD, es tratar de mantener un piso mínimo de votos en la capital del país (1.2 millones) que le ayuden en sus cuentas nacionales a su jefe y amigo, Meade Kuribreña. Lo que logre a partir de ahí, sin que pudiera ser mucho, será ganancia para el joven Arriola que como candidato será un muy buen administrador del IMSS.

La otra candidatura que se comentaba en los pasillos de la Cancillería, era la de Luis Videgaray Caso como abanderado, de representación al Senado, número uno en la lista nacional y próximo coordinador de la bancada senatorial del PRI. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores salió al paso de la versión que se escuchó con insistencia y, tras un encuentro con empresarios, negó que aspire a candidatura de ningún tipo “ni del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni presidencia municipal ni regiduría”, dijo con sorna el poderoso canciller y aseguró que permanecerá en su cargo hasta que finalice el sexenio porque “estoy concentrado en la renegociación del TLC”.

La jugada parecía perfecta porque desde el Senado Videgaray no sólo aseguraba influencia política en el próximo sexenio, gane o no gane el PRI, sino que también en caso de que la pierda, garantizaba la inmunidad del fuero por lo que se pueda ofrecer, pero ayer el propio canciller apagó esas versiones que repetían en el edificio de la avenida Juárez, en donde hasta hablaban de canciller sustituto: el embajador Carlos de Icaza

Otra versión de cambios que suena con insistencia es la salida del amigo y compadre de Peña, el titular de Sedesol, Luis Miranda, de quien también se afirma que iría como candidato al Senado. Como secretaria, según esa versión, llegaría la quinta mujer en ocupar ese cargo: la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, amiga y colaboradora de todas las confianzas del candidato Meade Kuribreña.

De darse ese nombramiento se confirmaría dónde radica ya el poder y el control del PRI este final de sexenio. Y faltan las nueve candidaturas a gobernador para las que ya este fin de semana José Antonio Meade ha convocado a reuniones a varios de los políticos, locales y nacionales, que aspiran a esas nominaciones para seleccionar a quienes serán los candidatos que lo acompañarán en la batalla por los estados, varios de ellos estratégicos como Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Morelos y Puebla, y cuyos nombres empezarán a conocerse a partir del próximo lunes.

La terna para la ASF. De 42 aspirantes que se inscribieron para el cargo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, seleccionó a tres candidatos que forman la terna de la que, el próximo martes 12 de diciembre, como milagro guadalupano, elegirán al nuevo auditor de la Federación que sustituirá a Juan Manuel Portal tras la terminación de su encargo.

La terna la forman David Colmenares, quien trabajó unos meses en la ASF con Juan Manuel Portal, es oaxaqueño y especialista en finanzas públicas con experiencia en áreas de SHCP, como la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. Sería el candidato del sector hacendario.

Ángel Trinidad Zaldívar, quien hizo buen papel en el antiguo IFAI como comisionado, propuesto por el PRI cuando Manlio Fabio Beltrones era líder de sus diputados en 2013. Su paso por la Unidad de Información y Sistemas de la ASF, en el equipo de Portal y su especialización en el área de transparencia, lo convierten en un candidato importante.

El tercero es Arturo Orcí Magaña. Tiene casi 16 años en la ASF. Le tocó fundar el área de auditoría de desempeño y en la administración de Portal es el auditor que revisa las cuentas de los recursos federales transferidos a los estados. En su haber están los casos de Javier Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés y todos los gobernadores que han salido o tienen problemas con sus cuentas, lo que le da también un nivel de preparación y experiencia que lo vuelven otro candidato fuerte.

¿A cuál de los tres les hará el milagro la Guadalupana? Pronto sabremos.

Notas indiscretas

La constructora española Sacyr, famosa por ampliar el canal de Panamá con un sobrecosto de 3 mil millones de dólares, empieza a hacer de la suyas en México. En un caso de llamar la atención, para la construcción y operación de un hospital del ISSSTE en Tláhuac, de 250 camas, se descalificó a tres grupos mexicanos y Sacyr ganó la licitación con un presupuesto de 17 mil 600 millones de pesos, mientras que las posturas mexicanas descalificadas rondaban los 14 mil 400 millones, por lo que estas empresas señalan que cada año, por los siguientes 22 años, se ha cotizado la construcción del hospital con un sobreprecio de 200 millones de pesos. Ahora Sacyr compite por la licitación del Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y se comenta que esta empresa tiene un importante padrino que trabaja en Los Pinos, que su primer nombre es Jorge y que tiene el apellido de una reconocida marca de cerveza. ¿Será que en Pinos quieren más escándalos a final de sexenio? La diputada Patricia Aceves de Morena envío una carta a esta columna en la que niega la intervención que le atribuyen maestros y académicos de la UAM Xochimilco en el proceso de renovación del rector de ese campus universitario. Señala que la información es “falsa y tendenciosa” y que “descalifica el trabajo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para apoyar la reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo (…) con la nota se busca enturbiar el proceso de nombramiento del nuevo titular de la rectoría de Xochimilco”, dice la legisladora federal en su carta y añade que “Morena es respetuosa de la autonomía universitaria y no se ha involucrado en ningún proceso interno”. Hasta ahí aceptamos la aclaración y la petición de réplica de la diputada. En donde la exrectora de la UAM-Xochimilco se confunde es en asegurar que las afirmaciones del columnista “adolecen de rigor y ética”, le aclaro diputada Aceves que tales afirmaciones sobre que usted negoció el apoyo a un candidato a la rectoría de la UAM-Xochimilco, Fernando de León, a cambio de acelera la asignación de fondos para la reconstrucción de planteles de esa universidad dañadas por el sismo no son mías sino de un grupo de académicos y maestros de esa campus que trabajaron con usted y la conocen bien y cuyos nombres me reservo porque así lo solicitaron ellos en su denuncia que tengo por escrito y en la que, son ellos y no yo los que afirman que usted sigue teniendo injerencia en la vida interna de la UAM-Xochimilco… Se lanzan los dados. Escalera doble. Buena semana.