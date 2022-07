Sergio ‘Checo’ Pérez aceptó que ha sido un fin de semana complicado para él en Hungría, pues en las prácticas tampoco le ha ido nada bien

Staff Correo

Ciudad de México.- El reconocido piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no tuvo el mejor desempeño este sábado. Esto luego de que fuera eliminado en la Q2. ello lo obligará a salir en la posición 11 este domingo en el Gran Premio de Hungría.

Durante la Qualy en Hungría, que el tapatío de Red Bull Racing vivió un momento atípico. Esto luego de que los jueces fallaron y generaron una confusión, ya que primero le habían borrado una vuelta al mexicano.

Posteriormente se la regresaron, al darse cuenta de que no había abandonado la pista. Sin embargo, Sergio ‘Checo’ Pérez no buscó pretextos y asumió su responsabilidad.

“En la segunda vuelta me encontré a Magnussen en la curva dos y tuve que ir muy adentro de la curva y perdí bastante tiempo, al final ya no me pude recuperar”, indicó el mexicano. Además, eximió así a los jueces de su resultado.

No obstante, Sergio ‘Checo’ Pérez aceptó que ha sido un fin de semana complicado para él en Hungría. Esto ya que en las prácticas libres tampoco le ha ido nada bien.

Pese a ello, el piloto mexicano confía en que este domingo pueda sumar algunos puntos más allá de que saldrá en la onceava posición.

“Sí, ha sido un fin de semana complicado hasta ahora. Mañana lo intentaremos, va a ser una carrera larga, sin duda pasar por aquí es muy difícil, pero intentaremos sumar algunos puntos”, dijo en entrevista con Fox Sports.

