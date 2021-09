Cuca Domínguez

Salamanca.- El candidato a la Secretaría General del STPRM, Sergio Carlos Morales Quintana, se reunió con cerca de un centenar de personas para promover sus aspiraciones para llegar a ocupar el cargo que dejó Carlos Romero Deschamps. Ofreció la democratización sindical, elecciones donde participen obreros de planta, transitorios con contrato y jubilado, así como hacer cumplir el Contrato Colectivo de Trabajo.

De sus compromisos que ha venido asumiendo con los trabajadores petroleros es la instalación de un centro de salud para los petroleros y sus familias, en cada centro de trabajo, en las 36 secciones, serán del sindicato, de los trabajadores y no dependerá de Petróleos Mexicanos.

Precisó que, desde la época de Felipe Calderón, se tiene afectado la prestación del Servicio Médico, pero fue luego de que Carlos Romero Deschamps y su familia comenzaron a ser los proveedores de los medicamentos; como amenaza cuando se liberaron las ordenes de aprehensión contra Romero Deschamps se afectó la entrega de medicamentos, por eso la condición en la que se encuentra actualmente la prestación de éste servicio médico.

A nivel nacional dijo se resolverán todas las demandas y denuncias que se defender las denuncias y demandas que tienen que hacer cada uno de los trabajadores

El aspirante a líder sindical nacional, apoyado por el frente Nacional Petrolero, dijo que la convocatoria no la puede sacar la Secretaria del Trabajo, “somos un sindicato autónomo, tiene que haber primero un Secretario General Nacional, que será su servidor y voy a defender los derechos de todos los trabajadores sindicalizados, de planta, transitorios y jubilados.

Por lo que respecta al emplazamiento de huelga, dijo que esta no pueda estallar porque no hay un secretario General: “en este momento no tenemos secretario general y se requiere para que convoque a ella; en este momento sigue vigente el contrato del año pasado y se puede extender un mes más, puesto que a los trabajadores se les está pagando de acuerdo a lo vigente, a nadie se le está quitando alguna cláusula; “que sí las violan, pero no las han quitado; que no las llevan a cabo pero no nos las han quitado”.

Aseguró que se va a cambiar el sindicalismo petrolero, se acabará con el entreguismo. Además, resaltó que en este proceso participaran todos y eso incluye a petroleros de planta, transitorios con contrato vigente y jubilados, por ello no se coartará el voto de quienes tienen derecho.

“El compromiso es hacer cumplir el contrato colectivo de trabajo y recobrar todo lo que nos han quitado, democratizaremos el sindicato, no dejaremos que quienes ya fueron secretarios seccionales vuelvan a participar; por eso hoy les pido que salgamos, que despertemos, que participemos”, dijo ante el grupo de personas con las que se reunió.