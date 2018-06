Seremos un gobierno transparente: Sergio Contreras

El candidato por la alcaldía ha incluido propuestas de un sistema de gobierno donde se den a conocer los informes y auditorías, así como atender los llamados de la ciudadanía

Redacción

León.- Como diputado, el ahora candidato del Partido Verde a la alcaldía de León y sin estar obligado a hacerlo, presentó anualmente su informe de labores, incluso en uno de los años hizo el esfuerzo de visitar colonias y comunidades para presentar la información al mayor número de ciudadanos.

La importancia de la transparencia radica en empoderar a la ciudadanía favoreciendo el escrutinio por parte de las y los ciudadanos sobre todo actos de las instituciones y servidores públicos, con la finalidad de que sea evaluado el apego a la Ley, honradez y responsabilidad de estos.

“Lo que no puede ser medido no puede ser evaluado, esto implica que los gobiernos realmente responsables ponen a disposición del público en general toda la información relativa a su gestión, y la reserva o clasificación de la información es la excepción y no la regla general. Por tanto, es indispensable que la información esté al alcance del público en forma clara”, señaló Sergio Contreras.

Por eso ahora en sus propuestas incluirá:

Modificar el formato del Informe para que una vez que sea aprobado se dé a conocer y se publique por todos los medios posibles.

Ordenar al Órgano Interno de Control auditorías semestrales respecto al cumplimiento de las informaciones de transparencia de cada dependencia y área del gobierno municipal.

Establecer como obligación del Comité de Transparencia dar a conocer la prueba de daño y los criterios para clasificar información como reservada.

Lograr la publicidad del 85% de la información financiera y fiscal del municipio en los primeros 6 meses de gestión.

Adquirir el compromiso de cumplir y observar las recomendaciones del Observatorio Ciudadano de León y otros organismos de la sociedad civil organizada en materia de transparencia.

Imponer a cada Regidor la obligación de visitar colonias y comunidades para dar a conocer el informe aprobado por el Ayuntamiento.

Cabe señalar que en León, el Observatorio Ciudadano de León, califica como “reprobada” la gestión de Héctor López Santillana, dando algunas cifras contundentes de donde deriva esta calificación, solo se cumplía con el 26% de la información que por ley debe estar en el sitio web del municipio, destacando que no existía información respecto a los planes municipales de desarrollo, presupuesto de egresos y las personas contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal y sus montos (información en sí misma de vital importancia).

*EZM