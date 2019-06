Serán más duras las sanciones por no barrer: SIAP

El incumplimiento con el Reglamento de Aseo Público será aplicado con mayor severidad para aquellos que reincidan en las infracciones

Jessica de la Cruz

León.- El director del Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP), Roberto Centeno, informó que ahora las multas y sanciones serán más fuertes en contra de aquellas personas que no cumplan con lo que marca el Reglamento de Aseo Público, con respecto de no barrer su institución o negocio.

Anteriormente se aplicaba primero una multa de aviso, y posteriormente se aplicaba la sanción económica. Ahora, multarán directamente al ciudadano que incumpla con sus obligaciones.

Ya se tiene determinada la cantidad de Unidades de Medida y Actualización (UMA), las cuales determinan la cantidad en pesos que tienen que pagar un ciudadano: cuando una persona no barre el frente de su vivienda, se cobran 450 pesos de multa, cada UMA tiene un valor de 80 pesos y se cobran 5 UMAs por multa.

“Cuando los residuos están fuera de horarios, las sanciones pueden ser más fuerte, eso puede llegar, ya traducido en dinero, a dos mil 600 pesos, esa es una multa más severa. ¿Por qué van aumentar las sanciones? porque si alguien no barre y es reincidente, ya no le vamos a cobrar 5 UMAs, sino que podemos duplicar, e incluso cobrarle 10 UMAs a quien no barrió frente a su vivienda y por no respetar los horarios y se le va a cobrar más la multa”, dijo Centeno.

Esta medida se tuvo que tomar drásticamente porque la gente no hace caso ante cualquier sanción, y en temporadas de lluvias es mayor el tonelaje de basura que se saca de las calles, alcantarillas y otros, debido a diversos factores, pero en algunas colonias como la 10 de Mayo, uno de los problemas de inundaciones se deben a que la sociedad no respeta los horarios en los que pasa el camión de la basura.

JG