Será transparente compra de medicamentos en 2019

El titular de la Secretaría de Salud aseguró que la licitación para la compra, administración y dispensación de material se realizará sin favoritismo después de críticas por presuntas irregularidades, ya abrió la licitación

Daniel Vilches

León.- El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, aseguró que la licitación para la compra, administración y dispensación de medicinas y material de curación para el periodo 2019 – 2020 se realizará de manera transparente sin favoritismo.

Lo anterior, luego de que las empresas Intercontinental de Medicamentos S.A de C.V., y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) han surtido el sistema de salud estatal por los últimos cinco años, lo cual ha causado críticas y señalamientos por presuntas irregularidades.

De acuerdo al funcionario estatal en esta licitación participará la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o Cofepris, y hay un testigo social de Transparencia Mexicana y de la Función Pública.

Detalló que las prebases ya fueron publicadas en Compranet desde el 8 de octubre y que los interesados en participar serán publicados el 8 de noviembre para tener el resultados de la licitación el 11 de diciembre del 2018.

“Son poquito más de mil claves las que vienen entre cauces de medicamentos y materia de curación, y pueden participar quienes se dediquen a eso, la verdad es que para nosotros quien gane, adelante. Además se paga desde la tesorería de la federación, o sea que nosotros en ningún momento tocamos un pesos para pagar el proveedor, gana la licitación que es pública, que es federal, de carácter internacional, que está alineada a las disposiciones estatales y federales, y como salud solo decimos que es lo que necesitamos para que nuestras unidades supere y eso ha hecho que tengamos el stock del abasto y de surtimiento de recetas más alto a nivel nacional, que no haya desabasto y que no se ponga en riesgo la atención medica de ningún paciente en las 620 unidades con las que contamos”, declaró.

El secretario de Salud presumió que si el estado no tuviera dicho sistema de abasto, la entidad se vería perjudicada, pues con la ‘Compra Consolidada’ que emprendió la federación sí habría desabasto de medicamentos en la entidad.

“En este año, 15 estados que estuvieron en la Consolidada, ya no se subieron a ésta, porque los insumos llegan muy parte, hubo desabasto, hubo necesidad de hacer compra dobles y desde que se hizo la licitación, es momento de que no han llegado muchas cosas desde la federación y si no tuviéramos esta sistema hubiéramos caído en el desabasto”, resaltó.

AL