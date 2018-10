Será titular de Marina el almirante José Rafael Ojeda Durán

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana en su cuenta de Twitter su elección para próximo secretario de Semar para lo que recibió el respaldo institucional

Notimex

México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana en su cuenta de Twitter que decidió nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina.

En la misma red social detalló que se comunicó por teléfono con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y conversó también con el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, quienes lo apoyaron en su decisión.

En su cuenta de Twitter @lopezobrador, difundió hace unos momentos: “(1/2) Me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional para informar lo siguiente:”.

En un segundo tuit informó: “(2/2) He decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. Es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México“.

El almirante José Rafael Ojeda Durán nació en Veracruz el 3 de febrero de 1954. Ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar en 1969, egresando como Guardiamarina. Realizó estudios de posgrado en la especialidad de Mando Naval y las Maestrías en Administración Naval y en Seguridad Nacional, dentro del Centro de Estudios Superiores Navales. Ha sido condecorado por Perseverancia de Sexta a Primera Clase y Perseverancia excepcional de tercera y segunda clase por sus años de servicio.

Se ha desempeñado como jefe de Ayudantes del Jefe de Operaciones Navales y del Almirante oficial Mayor de Marina; también fue jefe de Sección en el Estado Mayor de la Décimo Cuarta Zona Naval, jefe del Estado Mayor en la Sexta y Décima Zonas Navales, Director General Adjunto de Seguridad y Bienestar Social, director general de Investigación y Desarrollo, subdirector general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y director general de Recursos Humanos.

Fue comandante de distintos buques como: Guardacostas ‘LLAVE’ , Draga ‘COLON’ Patrulla Oceánica ‘GUILLERMO PRIETO’ y del Buque Escolta ‘MORELOS’; así como de la sexta flotilla, del Sector Naval de los Cabos B.C.S., Séptima Zona Naval, Octava Región Naval, Cuarta Región Naval y Fuerza Naval del Pacifico.

AL