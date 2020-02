Será la capital sede del Laboratorio de Innovación ciudadana

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El nuevo titular del Hospital Regional de Alta Especialidad de León, Juan Luis Mosqueda Gómez, afirmó que el nosocomio tiene garantizados los recursos económicos para dar servicio este año.

Recordó que para operar en este 2020, el Hospital Regional podría tener un incremento de 50 millones de pesos más, en relación con el presupuesto que ejerce que es de mil 433 millones de pesos con miras a gestionar incrementos conforme transcurran los meses.

Y es que pese a los recortes presupuestales federales que ha sufrido el estado, explicó que el nosocomio a su cargo recibe recurso federal de manera directa, por lo que ello es independiente de si el estado no acepta el convenio de adhesión con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Explicó que “tenemos la ventaja de que nosotros no dependemos mucho de esta situación por ejemplo, Guanajuato ha sido de los estados que aún no define si alinearse al Insabi o no, el hospital obtiene recursos federales directamente, así que no depende de esa decisión, arrancamos con un presupuesto que es un poco superior al del año pasado y eso nos da una certeza de que contamos con la suficiencia presupuestal para realizar nuestras actividades, con nuestro personal, entonces podemos ir planeando perfectamente independientemente de esas modificaciones”.

A decir de Juan Luis Mosqueda con este recurso se garantiza que todos los servicios que se prestan en el hospital de manera gratuita continúe de esa forma, “podemos asegurar esa parte de la atención y lo que se viene es todo este proyecto a nivel nacional de incrementar el número de cosas que tengan gratuidad, pero nos permite sostenernos en todo lo que hemos estado brindando a la población no solo de Guanajuato sino de otros estados y de otras instituciones”.

Finalmente dijo que se trabaja para implementar al interior del Hospital de Alta Especialidad programas de investigación y enseñanza.

“Me encuentro con una fuente de trabajo inagotable y un bien equipo y con retos para crecer en las áreas que estamos atendiendo particularmente en las áreas que estamos atendiendo de forma gratuita, ampliar los servicios que se brindan ahí, y empezar a crecer en áreas como la enseñanza y la investigación, la generación de conocimiento nuevo, no solos ser nosotros quienes realizan esas actividades de alta especialidad, sino enseñar a otros para que puedan realizarlas en otros lados”, señaló Juan Luis Mosqueda.

LC