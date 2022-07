El SAPAL dio a conocer que la Sequía en León es real, pues apenas ha caído el 30% de los niveles esperados para la ciudad

Carolina Esqueda

León.- Pese al inicio de la temporada de lluvias desde el mes pasado, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) informó que la sequía en León sigue presente. Esto dado que apenas ha caído el 30% de los niveles esperados para la ciudad.

“(El estrés hídrico) Es muy grave. Seguirle insistiendo a la población que haga buen uso del agua. No hemos tenido mayor problema, pero no significa que no estemos batallando para entregar el servicio. No ha llovido como debería de ser. Estamos muy por debajo del promedio. Para este mes de julio deberíamos tener 298 milímetros, apenas rebasamos los 100. Estamos como al 30% de lo que deberíamos”, dijo el director del SAPAL, Enrique de Haro Maldonado.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó al estado de Guanajuato como la entidad número 7 a nivel nacional en presentar algún grado de sequía dentro de su territorio. Esto con el 71.7% de los municipios afectados, de acuerdo al reporte emitido el 16 de julio.

Foto: Especial

Presa del Palote, la más afectada

En el caso de León el grado de sequía es moderado y el titular del SAPAL dijo que por el momento solo ha afectado a la presa del Palote de la ciudad, que se mantiene al 40% de su capacidad. Fue necesario dejar de extraerle agua, aunque sin ocasionar desabasto ente la población de la zona.

“Ahorita solamente es la presa del Palote. En cuestión de pozos no tenemos ningún problema. Y acordarnos que la presa no representa más que el 0.5% del abasto en la ciudad (…) Ahorita nos ayuda mucho el clima. Está fresco o como que tiende a llover y eso hace que la gente consuma menos agua. Por lo tanto podamos moverla de otro punto, por eso no se ha visto afectado el suministro en la ciudad” afirmó.

De Haro Maldonado dijo que al interior del SAPAL ya tienen planes diseñados para aplicar en caso de que la sequía se agrave, aunque de momento se mantienen en el área técnica y no se ha contemplado darlos a conocer, para evitar pánico entre la población.

“Hay un plan, lo estamos trabajando al interior del SAPAL en caso de que algo suceda, no lo vamos a dar a conocer ahorita porque esto provocaría un caos en la ciudad (…) Es un tema técnico y si vemos que esto se empieza a agravar, estaremos dándolo a conocer. No es un problema de toda la ciudad, solamente sería en la zona norte” dijo al respecto.

