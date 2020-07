Separan a siamesas unidas por la cabeza

Redacción

Italia.- El hospital pediátrico romano Bambino Gesú anunció este martes la exitosa separación de gemelas de dos años unidas por la cabeza al término de tres cirugías riesgosas.

Las hermanas Ervina y Prefina nacieron con una afección “rara y compleja de fusión craneal y cerebral”, indicó el hospital.

Se trató de la primera vez en Italia, –y probablemente en el mundo, ya que no aparecen casos citados en la literatura médica–, que un equipo de cirujanos especializados logra separar a gemelos unidos de esa manera.

Las gemelas compartían la parte posterior del cráneo, así como el sistema venoso.

La operación tuvo lugar el pasado 5 de junio, duró dieciocho horas y en ella tomaron parte treinta médicos y sanitarios capitaneados por el neurocirujano Carlo Marras, informó hoy el hospital.

Un mes después de esta complicada intervención, las dos hermanas están bien y el personal del hospital les dedicó a ellas y a la madre una fiesta por sus cumpleaños el pasado 29 de junio.

Las siamesas fueron sometidas a “tres operaciones muy delicadas para reconstruir progresivamente dos sistemas venosos independientes”, precisó la entidad.

En un video publicado por el hospital que las atendió se observa como celebran el segundo cumpleaños de las siamesas, las niñas aparecen con la cabeza envuelta en vendas protectoras, gesticulando y agarrando el pastel.

El hospital advirtió que el riesgo de infección aún estaba presente y que las niñas tendrán que usar unos cascos protectores durante varios meses.

Los controles postoperatorios mostraron que sus cerebros resultan “intactos” y que podrán crecer normalmente y “llevar una vida normal, como todas las niñas de su edad”.

Esta es la cuarta vez que el hospital opera a gemelos unidos. Se trata de casos extremadamente raros, aproximadamente un caso por cada 2.5 millones de nacimientos, recalcó el hospital.

Oltre un anno di studi, tre interventi chirurgici e tecnologie all'avanguardia per separare le gemelle unite per la nuca. Forse il 1° caso al mondo: https://t.co/KMQ5HPxq1J Carlo Marras, responsabile dell'équipe: «Un momento emozionante, un'esperienza fantastica, irripetibile» pic.twitter.com/qwO5pRpfGS

Separate due gemelle siamesi unite per la testa. È il primo intervento di questo tipo in Italia e, probabilmente, l'unico al mondo per una delle più rare e complesse forme di fusione a livello cranico e cerebrale. Oggi stanno bene e possono crescere come le bimbe della loro età pic.twitter.com/1S3YwHkuq8

— Bambino Gesù (@bambinogesu) July 7, 2020